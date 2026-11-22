Crescere nell'epoca contemporanea presenta sfide inedite e complesse. Sempre più spesso, i giovani e le loro famiglie – insieme a genitori e nonni – si trovano ad affrontare una profonda sensazione di solitudine di fronte a un ruolo educativo diventato via via più gravoso. Tuttavia, il disagio giovanile non può e non deve essere interpretato soltanto come una condizione isolata del singolo individuo, bensì come un vero e proprio appello all'azione rivolto all'intera comunità.

Per contrastare la rassegnazione sociale e l'incertezza che accompagnano le nuove generazioni, occorre costruire una rete solida capace di offrire supporto, ascolto e opportunità concrete. Non si tratta di delegare la risposta unicamente agli esperti, ma di attivare una responsabilità collettiva che coinvolga l'intero tessuto territoriale, capace di disinnescare l'isolamento e la deprivazione emotiva.

La mente si nutre di relazioni stabili e regole

Durante un partecipato incontro tenutosi nella sala del Consiglio comunale di Impruneta, promosso da Forza Italia Chianti fiorentino e aperto dal responsabile locale Fabiano Cammelli, il Dott. Loris Pinzani ha tracciato un'ampia disamina clinica e pedagogica sulle difficoltà dello sviluppo psicofisico. I dati esposti delineano una realtà d'allarme: il 20% dei giovani manifesta forme di sofferenza psicologica.

Ripercorrendo le tappe della psicologia dello sviluppo ed evidenziando storici esperimenti sulla deprivazione sensoriale e sull'apprendimento emotivo, il Dott. Pinzani ha spiegato come la mente umana costruisca la propria identità e creatività a partire dagli stimoli affettivi. Per superare la deprivazione emotiva e crescere in modo equilibrato, i ragazzi necessitano di figure di riferimento stabili e di regole chiare entro cui sentirsi protetti, ritrovando punti fermi in un contesto sociale percepito come instabile.

Dalla "pedagogia del web" al ritorno dell' "I Care" comunitario

L'analisi del contesto attuale mette in luce l'impatto pervasivo dei social media e della cosiddetta "pedagogia del web", spesso dominata da dinamiche commerciali che colmano i vuoti educativi lasciati dal ridimensionamento dei ruoli tradizionali. Per arginare la rassegnazione sociale, Fabiano Cammelli ha sottolineato l'urgenza di stimolare la partecipazione attiva attraverso la creazione di gruppi di lavoro dedicati, consulte popolari e spazi d'ascolto permanenti rivolti ai giovani e alle categorie più fragili.

A questa visione si affianca la riflessione del nuovo parroco di Impruneta, Don Stefano, il quale ha richiamato l'insegnamento dell' "I care" di Don Milani. Il parroco ha rimarcato l'importanza dei piccoli gesti quotidiani e della cura del prossimo per educare i giovani alla consapevolezza e alla responsabilità verso la realtà che li circonda.

La riscoperta della franchezza, dell'autenticità e dell'ascolto reciproco rappresenta il presupposto fondamentale per spezzare il muro dell'isolamento. Non basta offrire uno spazio fisico o un ascolto formale: occorre instaurare un dialogo sincero capace di far sentire gli adolescenti realmente riconosciuti e valorizzati nelle loro fragilità. Solo ripartendo dalla trasparenza delle relazioni umane è possibile contrastare la solitudine digitale e guidare le nuove generazioni oltre l'incertezza.

I ragazzi non sono spettatori passivi: il potere trasformativo di teatro e cinema

La Fondazione CR Firenze ha lanciato il bando "Adolescenti in scena: il potere educativo del teatro e del cinema a scuola", nell'ambito del programma Partecipazione Culturale Scuole, stanziando un fondo complessivo di 300.000 euro (con contributi a fondo perduto fino a 30.000 euro per ciascun progetto). L'iniziativa è rivolta agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e a quelli della scuola secondaria di secondo grado.

La particolarità di questo approccio consiste nel superare la fruizione passiva: gli studenti diventano soggetti attivi in ogni fase del percorso, dall'ideazione alla realizzazione. Attraverso laboratori continuativi nelle scuole e nei luoghi della cultura, percorsi di educazione civica, esperienze di co-creazione (gruppi di curatela, redazioni, giurie) e percorsi PCTO dedicati alle professioni dello spettacolo, il teatro e il cinema offrono proprio quel nutrimento relazionale ed emotivo indispensabile per lo sviluppo dell'identità, configurandosi come spazi protetti per sostenere il benessere psicosociale e prevenire la dispersione.

"Il teatro e il cinema, condotti da professionisti in collaborazione con i docenti, favoriscono la consapevolezza di sé, la gestione delle emozioni, il lavoro di gruppo e l'inclusione scolastica. Non si tratta solo di spettacolo, ma di percorsi trasformativi che stimolano l'autonomia espressiva e la partecipazione attiva degli studenti. L'iniziativa si basa su evidenze scientifiche consolidate: le più recenti ricerche internazionali confermano una chiara correlazione positiva tra partecipazione culturale e indicatori di impegno civico, coesione sociale e qualità democratica. Il teatro e il cinema si rivelano particolarmente efficaci nei contesti di fragilità e dispersione scolastica, contribuendo al rafforzamento dell'autostima e allo sviluppo del pensiero critico" dichiara Gabriele Gori, Direttore Generale della Fondazione CR Firenze.

Le progettualità – gestite da enti non profit con esperienza consolidata nel settore teatrale o cinematografico e realizzate in partenariato obbligatorio con gli istituti scolastici – interesseranno i cinque quartieri del Comune di Firenze e diversi comuni della Città Metropolitana (Bagno a Ripoli, Fiesole, Pontassieve, Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Signa e Scandicci).

Per gli enti e le scuole interessate a presentare candidatura, le domande devono essere inviate esclusivamente online tramite la piattaforma ROL entro il 18 novembre 2026.

Rispondere alle fragilità dell'adolescenza richiede una convergenza di intenti che non può più essere rimandata. Le evidenze cliniche, i confronti sul territorio e le iniziative legate all'espressione culturale mostrano chiaramente che la soluzione risiede nella costruzione di un'alleanza concreta tra famiglie, istituzioni, enti del terzo settore e luoghi della cultura. Solo offrendo presenza autentica, limiti chiari e contesti in cui i giovani possano sperimentare la propria creatività sarà possibile garantire i punti di riferimento necessari a una crescita serena.