La gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva rappresenta uno dei terreni più esposti alle distorsioni della retorica politica. Le necessità tattiche e le soluzioni operative adottate sul campo dalle forze dell'ordine vengono filtrate attraverso lenti ideologiche polarizzate. Questo meccanismo trasforma strumenti d'indagine e tecniche di contenimento in bandiere propagandistiche o in bersagli per lo scontro di fazione.

Il problema di fondo risiede nella crescente distanza tra le esigenze reali di chi indossa una divisa e la narrazione mediatica della politica. Da un lato vi è la prassi quotidiana di chi deve garantire la legalità, la prevenzione e il soccorso in contesti urbani complessi; dall'altro lato prevale un dibattito ridotto a tifoseria, dove l'istituzione viene alternativamente strumentalizzata, o delegittimata a seconda dell'opportunità elettorale.

I recenti avvenimenti in Toscana, tra Livorno e Firenze, offrono una cartina di tornasole di questa deriva. Dal corso pilota di lingua araba per poliziotti alle cariche di alleggerimento nei cortei studenteschi, l'analisi di questi casi evidenzia un paradosso: mentre la politica si scontra su simboli e guerre culturali, le Forze dell'Ordine continuano a operare in sofferenza, prive di organici adeguati e di protocolli strutturali chiari.

A Livorno, l'avvio del progetto pilota "Comprendersi per operare meglio" — un corso volontario di nozioni base di lingua araba destinato agli agenti di polizia, nato su iniziativa dei sindacati di categoria con il supporto della Comunità Islamica e il sostegno del Comune — ha scatenato la levata di scudi da parte della destra.

L'iniziativa risponde a una logica operativa: dotare il personale di pattuglia degli elementi linguistici minimi per cogliere parole chiave e decifrare conversazioni immediate durante interventi critici. In termini di pubblica sicurezza, superare la barriera linguistica significa velocizzare i soccorsi, decodificare situazioni di rischio primario e affinare il monitoraggio contro la radicalizzazione. Si tratta di un addestramento specialistico del tutto analogo a quello adottato dai reparti militari e dai servizi d'intelligence internazionali, oltre che da diversi enti locali e piattaforme d'aggiornamento professionale in Italia.

Nonostante la natura tecnico-tattica dell'intervento, le critiche di parte conservatrice hanno liquidato il progetto come una forma di "integrazione al contrario" o di "sottomissione culturale". Come rilevato dalla Giunta comunale di Livorno, questa lettura riflette l'incapacità del dibattito politico di scindere la funzionalità operativa dalla propaganda, scambiando un presidio di prevenzione sul territorio per una presunta resa identitaria.

Fotografie di Jacopo Bianchi

Se a Livorno la strumentalizzazione politica ha colpito uno strumento linguistico, dall'altra parte della regione, a Firenze la medesima riflessione ha finito per mettere in discussione la legittimità stessa della funzione di polizia durante i servizi di ordine pubblico.

A seguito degli scontri registrati durante le manifestazioni studentesche del 24 e 25 ottobre 2026, la direttrice della Fondazione Accademia dei Perseveranti di Campi Bisenzio, Sandra Gesualdi, ha affidato ai social un duro attacco, sostendo che la polizia avrebbe manganellato gli studenti con l'unico scopo di proteggere il "salotto ricco" della città, le borse di Prada e gli interessi della "filiera dello sfruttamento", definendo l'operato delle forze dell'ordine un'intollerabile tutela dei privilegiati a scapito dei giovani.

La risposta del centrodestra non si è fatta attendere. Paolo Gandola, capogruppo a Campi Bisenzio, è intervenuto per stigmatizzare la gravità delle dichiarazioni, evidenziando come chi si trova al vertice di un ente culturale pubblico — sostenuto da ingenti risorse della collettività — debba rispettare il principio di neutralità istituzionale. Gandola ha ribadito che l'agente di polizia rappresenta lo Stato a garanzia della sicurezza di tutti i cittadini e non il "braccio armato delle grandi firme", chiedendo esplicitamente che Gesualdi rispetti le istituzioni democratiche o "o si dimetta". Questo scontro dimostra la facilità con cui la figura dell'agente viene trasformata in capro espiatorio, dimenticando il ruolo costituzionale della divisa a tutela dell'incolumità pubblica.

L'analisi tecnica dei fatti di piazza accaduti a Firenze il 24 e 25 ottobre 2026 rivela una dinamica ben più complessa rispetto alla narrazione manichea diffusa dalle opposte fazioni politiche.

I report operativi e le testimonianze dirette documentano attacchi prolungati e reiterati contro i reparti inquadrati da parte di gruppi incappucciati, culminati nel lancio continuo di sassi, bottiglie e petardi. In questo scenario, il ricorso alle "cariche di alleggerimento" ha costituito una misura tecnica indispensabile per ripristinare la distanza di sicurezza ed evitare lo sfondamento del cordone di contenimento. L'operato e la fermezza del dispositivo guidato dal Questore di Firenze, dottoressa Amato, hanno ottenuto il plauso sia dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia (Jacopo Cellai, Claudio Gemelli e Matteo Zoppini) sia del Sindacato Autonomo di Polizia.

Il Segretario Provinciale del SAP, Massimo Bartoccini, ha richiamato l'attenzione sull'eccezionale professionalità dimostrata dagli agenti in condizioni di fortissimo stress emotivo e fisico. Bartoccini ha sottolineato come la gestione impeccabile dell'ordine pubblico in una metropoli d'arte meriti una risonanza d'eccellenza, sottolineando che "questa professionalità merita visibilità anche internazionale, nella città che accoglie visitatori da tutto il mondo".

"Sassi, bottiglie, petardi: contro i poliziotti è stato lanciato di tutto, a lungo [...] le cariche di alleggerimento sono servite a ristabilire una distanza di sicurezza e contenere la pressione sullo schieramento [...] Essere studenti non costituisce un alibi, ma sarebbe altrettanto sbagliato confondere tutti gli studenti con chi ha scelto la violenza [...] Il disagio sociale non lo creano i poliziotti. E non si risolve prendendoli a sassate" dichiara Massimo Bartoccini, Segretario Provinciale SAP di Firenze.

Il confronto diretto tra le esigenze quotidiane espresse da chi lavora in strada e la risposta della politica nazionale fa emergere il vero paradosso che penalizza il comparto della sicurezza.

Mentre le forze politiche dell'alveo governativo celebrano l'operato della polizia nei momenti di scontro per alimentare la retorica del "law and order", le criticità strutturali rimangono sistematicamente insolute. Come rimarcato dalla Giunta di Livorno, la prima emergenza delle Forze dell'Ordine non risiede nelle polemiche sui corsi di lingua, ma in una drammatica carenza di organico che limita la capacità di far rispettare perfino le normative già esistenti.

Parallelamente, le rivendicazioni avanzate dal SAP mostrano quanto la realtà operativa richieda presidi materiali urgenti anziché slogan mediatici:

Protocolli d'intervento chiari e codificati per la gestione delle dinamiche di folla e la repressione delle frange.

Distanze di sicurezza garantite da precise disposizioni tattiche sul campo.

Dotazioni fisiche idonee, a partire dalla fornitura di transenne antisfondamento proporzionate alle reali valutazioni del rischio.

A fronte di queste necessità tattiche, la risposta delle istituzioni nazionali — incarnata dalle scelte del Governo Meloni — tende troppo spesso a prediligere la produzione di "decreti inutili e nuovi reati". Questa strategia d'immagine consente di incassare dividendi elettorali a costo zero, lasciando tuttavia sguarniti i reparti, privi di barriere fisiche adeguate e con organici ridotti all'osso. La responsabilità operativa di queste carenze viene poi scaricata sugli operatori sul campo o sugli enti locali.

Le vicende di Livorno e Firenze dimostrano come la garanzia della sicurezza democratica non possa prescindere da risorse materiali adeguate, addestramento tecnico avanzato, coordinamento tattico e reali politiche di integrazione. Continuare a trattare l'incolumità pubblica e l'operato delle divise come un ring ideologico significa condannare gli operatori sul campo all'ineffienza e la cittadinanza all'insicurezza.