Il Presidente Sergio Mattarella è arrivato stamattina a Firenze per il Festival delle Regioni, in corso dal 25 al 27 ottobre.
L'appuntamento più importante è stamattina, lunedì 26 ottobre, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, con la cerimonia inaugurale ufficiale. Titolo di questa quinta edizione: "Il Futuro è passato da qui. Le Regioni protagoniste di un mondo in continuo movimento".
Il programma prevede anche la lectio magistralis del vicepresidente della Corte Costituzionale Luca Antonini e la relazione del presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga.
Approfondimenti
In città c'è massima allerta e zona blindata in Piazza Duomo, dove c'è il Villaggio delle Regioni, anche per la presenza del ministro Valditara e per un corteo studentesco previsto alle 13:30 in zona Santa Maria Novella.
Domani invece è attesa la Premier Meloni per la chiusura del Festival.