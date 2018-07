​Il futuro del turismo a Firenze: incontri al piazzale Michelangelo

Giovedì 2 Comune, Airbnb, Uffizi e Università a confronto sul turismo di massa Weekend in musica con artisti di strada e jazz

Poesia, musica e attualità nell’agenda del Flower al Piazzale, lo spazio estivo affacciato su Firenze, al piazzale Michelangelo. Si comincia domani sera con un nuovo appuntamento del ciclo “Book Flower”, in collaborazione con La Nottola di Minerva: ospite d’onore di martedì 31 luglio Tiziano Scarpa, una delle penne più suggestive del panorama letterario italiano. L’autore sarà impegnato in un reading poetico, con sonorizzazioni dal vivo a cura di Renato Cantini e Michele Staino (ingresso libero, ore 18.30).

Mercoledì 1° agosto, per il ciclo “This is Florence”, la giornalista e conduttrice musicale Giustina Terenzi incontra Max Collini. Nello spettacolo “Dagli Appennini alle Ande” l’artista recita – con il cuore in mano e in perfetta solitudine – i racconti che ha scritto in prima persona e che più hanno caratterizzato il suo percorso artistico, per molti anni come voce narrante degli Offlaga Disco Pax e oggi con il duo Spartiti (con Jukka Reverberi). Verranno rivisitati anche alcuni testi degli autori contemporanei più amati e che hanno significativamente influenzato la sua scrittura, oltre a qualche inedito rimasto fino a oggi solo sulla carta. Il pubblico potrà immergersi in storie ironiche, personali, intimissime e universali, tutte ambientate al confine preciso tra quello che avrebbe potuto essere e quello che non sarebbe stato mai. Il talk show è trasmesso in diretta radiofonica su Controradio e in web TV sulla pagina Facebook Controradio Firenze, in streaming sul sito www.controradio.it e sulla app Controradio (ingresso libero, ore 21).

Giovedì 2 agosto spazio all’attualità, con un nuovo Talk (Radio) Show in diretta su Controradio, intitolato “Quale identità? Tra turismo di massa, residenza e globalizzazione, il presente (e il futuro) di Firenze e dei suoi abitanti”. Il giornalista Domenico Guarino ne parla con Cristina Giachi, vice-sindaca di Firenze, Francescomaria Tedesco, professore di filosofia del diritto e della politica dell’Università di Camerino, Egidio Raimondi, architetto, Eike Schmidt, direttore della Galleria degli Uffizi, Giulio Del Balzo, Public Policy Associate di Airbnb Italia (ingresso libero, ore 21).

La musica chiude la settimana del Flower con tre concerti live: venerdì 3 agosto con il jazz sax di Morgantini, sabato 4 sarà la volta del Maurizio Piccioli Duo (jazz e blues), mentre domenica 5 torna Sunday Night Jazz con un quintetto composto da artisti affermati come Dario Cecchini al sax e giovani emergenti come Niccolò Angioni alla tromba, Marco Morandi al piano, Michelangelo Scandroglio al contrabbasso e Michele Andriola alla batteria. I concerti sono tutti a ingresso libero, con inizio alle ore 21.