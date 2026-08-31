Il compleanno speciale di Miriam Bongiorni: è Miss Toscana 2026

CASTELFIORENTINO 31 AGOSTO - Miriam Bongiorni di Massa è la nuova Miss Toscana 2026. Regalo di compleanno migliore la ragazza apuana non se lo poteva fare perché poco dopo lo scoccare della mezzanotte di domenica sera 30 agosto ha conquistato la corona di bellezza più ambita a livello regionale che le permette di accedere direttamente alla finalissima di Miss Italia.

Ventuno anni e tanti sogni per la ragazza apuana alta poco più di 1,70, bella e determinata che è stata eletta al termine di una serata andata in scena in un Teatro del Popolo di Castelfiorentino gremito che alla fine l’ha festeggiata con grande calore.

Un ventunesimo compleanno che Miriam Bongiorni difficilmente dimenticherà come il momento di gioia assoluta quando Alessandro Greco, il conduttore di Raiuno Mattina che presentava la finale insieme alla Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti, ha pronunciato il suo nome come vincitrice.

Miriam Bongiorni ha preceduto Aurora Tomasetti 20 anni di Pontedera arrivata al ballottaggio.

Terza posizione per Giulia Gonnelli, 18 anni di Cecina (Livorno) che ha preceduto Aurora Lomi, 19 anni, di Viareggio.

La nuova Miss Toscana è una studentessa al secondo anno di Infermieristica all’Università di Pisa e impegnata nel tirocinio nelle strutture dell’Asl Nord-Ovest.

«Il percorso infermieristico mi permette di approfondire sia la cultura scientifica sia quella del corpo umano, unite alla sensibilità e all’empatia», racconta.

La decisione di partecipare al concorso è scaturita soprattutto dalla voglia di mettersi in gioco e di vivere una nuova esperienza. «Sono contenta difar parte di un gruppo di ragazze oltre che belle di grandi valori come quello dell’amicizia” ha raccontato Miriam, spiegando di aver scelto di partecipare anche per conoscere nuove persone.

La danza e lo sport sono da sempre parte della sua vita avendo praticato la ginnastica ritmica a livello agonistico per quattordici anni mentre oggi si dedica alla danza moderna. Una passione che continua ad accompagnarla e che, racconta, le permette di trasmettere emozioni senza bisogno di parole.

A spingerla verso il concorso nazionale di Miss Italia sono state anche le sueinsegnanti. “Perché mi sono iscritta a Miss Toscana? Volevo fare qualcosa di diverso ma soprattutto compiere i primi passi nello spettacolo che è un mondo che mi affascina”. Infatti il grande sogno che Miriam custodisce nel cassetto è quello di fare l’attrice e il suo attore preferito è Stefano Accorsi.

Aspirazioni e sogni che Miriam Bongiorni ha raccontato anche alla giuria tecnica della finale della quale facevano parte, tra gli altri, la ballerina-insegnante di “Ballando con le stelle” Samantha Togni, l’attrice e insegnante Eleonora Di Miele, Flavio Ubirti protagonista di “Uomini e donne” e “Temptation Island”, oltre alla sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì.

Grande è stata anche la soddisfazione dei genitori Monica Donati e Stefano Bongiorni, e del fidanzato.

La serata finale è stata organizzata da Syriostar, concessionaria per la Toscana di Miss Italia, da Confesercenti e Centro commerciale naturale Tre Piazze di Castelfiorentino e dal Comune di Castelfiorentino.

Alla luce della vittoria a Miss Toscana Miriam Bongiorni (che ha vinto anche il titolo di Miss Social) passa la sua fascia di Miss Giglio d’oro alla fiorentina di Figline Benedetta Pascucci.

Questo il quadro di tutte le qualificate toscane per le prefinali di Miss Italia in programma da mercoledì prossimo al Palazzo del Cinema di Roma. Ci saranno Marta Schiumarini di Firenze come Miss Firenze, Giorgia Gonnelli di Cecina come Miss Isola d’Elba, Aurora Lomi di Viareggio come Miss Granducato, Aurora Tomasetti di Pontedera come Miss Framesi, Marta Creta di Reggello come Miss Givova Sport, Francesca Mollo di Firenze (Miss Miluna), Viola Zacek di Lucca (Miss Fioccomare), Noemi Farina di Greve in Chianti (Firenze) come Miss Cinema, Giorgia Petrelli di Vinci (Firenze) Miss Eleganza, Bianca Minucci di Grosseto (Miss Sorriso).

Nel corso della serata di Castelfiorentino è stata eletta anche la Miss Mascotte 2026 riservata alle minorenni. Corona per Stella Negri di Calenzano (Firenze) che è la prima finalista di Miss Toscana 2027.