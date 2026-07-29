Il capitale in Toscana tra advisory umana e sfide dell'AI

In un panorama macroeconomico globale caratterizzato da volatilità e incertezza, l’ecosistema dei capitali sta attraversando una metamorfosi che va ben oltre la semplice sopravvivenza. Esiste un paradosso della crescita: mentre il dibattito pubblico rimane ancorato alle difficoltà strutturali del Paese, i dati sui flussi finanziari rivelano una tendenza al consolidamento e alla professionalizzazione. Per le imprese italiane, e in particolare per le PMI che soffrono storicamente di un cronico Equity Gap, non è più tempo di una gestione passiva del debito bancario. La competitività oggi si gioca sulla capacità di migrare verso una gestione strategica del capitale.

Come sottolineato da Fabio Mondini de Focatiis, Founding Partner di Growth Capital: “Nel primo semestre 2026 sono stati investiti 813 milioni in 145 round: meno operazioni nel Pre-Seed e Seed, ma dimensioni medie in significativa crescita e un ecosistema che sta maturando. [...] Un rafforzamento del late stage in Italia ci fa guardare con ottimismo al secondo semestre”.

L'Intelligenza Artificiale non è più una tendenza speculativa, ma il motore dell'allocazione dei capitali. In Europa, l'AI ha assorbito il 60% degli investimenti del semestre. L'Italia segue il trend con il comparto Software/AI che guida la classifica per dinamismo (25% dei round). La distribuzione del capitale mostra una concentrazione su tre verticali principali:

Software & AI : 214 milioni di euro.

: 214 milioni di euro. Smart City : 165 milioni di euro.

: 165 milioni di euro. FinTech: 156 milioni di euro (trainato dal maxi-round di Rent2Cash).

Mentre i mercati tecnologici corrono, l'economia reale delle PMI necessita di una "traduzione" operativa per accedere ai capitali. Il progetto "Capitali per Crescere" di Confindustria Toscana Centro e Costa, realizzato in collaborazione con la boutique IPOCoach, nasce proprio per colmare questo gap.

La partnership non è casuale: IPOCoach apporta un know-how maturato direttamente in Borsa Italiana, fondamentale per gestire operazioni su Mid e Small-Cap. In un’era di automazione, l'iniziativa scommette sulla centralità del giudizio umano, specialmente in ambiti complessi come i passaggi generazionali e le operazioni di finanza straordinaria. L'Associazione evolve in un hub che supporta le aziende nella redazione di Investment Memoranda e Investor Decks professionali, strumenti indispensabili per interloquire con Private Equity e Family Office.

Lapo Baroncelli, presidente di Confindustria Toscana Centro e Costa, chiarisce la visione strategica: “Vogliamo offrire alle nostre imprese un accesso altamente qualificato e riservato al mondo degli investitori. [...] Non si affida solo ad una piattaforma o un algoritmo, ma è un percorso di advisory personalizzato, aperto a tutte le nostre aziende associate, indipendentemente dalla dimensione”.

L'accesso al capitale non è solo una questione di numeri, ma di competenze. L'"Accademia del Capitale" mira a scardinare la percezione di distanza tra le PMI e strumenti come l'M&A o la quotazione. Il percorso offre vantaggi tangibili per trasformare la struttura finanziaria aziendale:

Sessione Strategica Individuale : Analisi preliminare e preparazione della documentazione per investitori.

: Analisi preliminare e preparazione della documentazione per investitori. Valutazione del Valore Aziendale : Benchmark e analisi delle opzioni di exit o crescita.

: Benchmark e analisi delle opzioni di exit o crescita. Accesso a Network Internazionali: Connessione con partner industriali e supporto al processo di IPO.

L'ecosistema italiano sta dimostrando una resilienza straordinaria, testimoniata da successi come la quotazione di Bending Spoons al Nasdaq e l'annunciata IPO di Newcleo. Tuttavia, questa spinta dal basso rischia di infrangersi contro una certa "timidezza" istituzionale.

Francesco Cerruti, Direttore Generale di Italian Tech Alliance, ha evidenziato come lo stallo su alcuni dossier critici possa minare la fiducia degli investitori:

Incentivo fiscale del 30% : Ancora in attesa di ripristino per startup e PMI innovative.

: Ancora in attesa di ripristino per startup e PMI innovative. Legge Annuale sulla Concorrenza : Necessità di chiarimenti per sbloccare i capitali degli investitori istituzionali.

: Necessità di chiarimenti per sbloccare i capitali degli investitori istituzionali. Testo Unico sulle Startup : Un passaggio burocratico ancora incompiuto.

: Un passaggio burocratico ancora incompiuto. Progetto "EU Inc.": La stagnazione del cosiddetto "28° regime" a livello europeo che frena la competitività continentale.

La sfida per la regione è stabilizzare il flusso di deal-flow, sfruttando proprio i nuovi servizi di advisory per far emergere il valore latente delle imprese locali.

Il mercato dei capitali in Italia sta transitando verso una maturità professionale che richiede attori consapevoli e strumenti sofisticati. La tecnologia, pur essendo il motore primario, non può prescindere da una cornice politica certa e da una consulenza umana capace di gestire la complessità delle transizioni aziendali.