​Il 'buco nero' manifatturiero: la scomparsa di quasi 20 punti di PIL

Mentre i turisti brindano col Chianti tra le colline senesi e ammirano il Rinascimento fiorentino, il motore industriale che per decenni ha pagato il conto di quel benessere sta perdendo quasi un quinto della sua potenza. Dietro l’immagine idilliaca della Toscana da cartolina, si sta consumando uno scontro politico ed economico feroce, una faglia che spacca la regione tra il Partito Democratico di Emiliano Fossi, il Fratelli d’Italia di Francesco Torselli e un fronte sindacale che, stanco della "demagogia", ha forzato la mano Giani con la mobilitazione del 9 luglio. Al centro della disputa, una verità scomoda: la Toscana sta scivolando verso un declino strutturale o è vittima di una paralisi decisionale?

L’europarlamentare di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli, ha lanciato una pietra tombale sul dibattito citando un dato shock: negli ultimi 25 anni, la Toscana ha perso il 19,5% di PIL legato all'industria. Per l'opposizione, questo numero non è una semplice statistica, ma il certificato di fallimento di un'egemonia politica che ha governato il territorio per un quarto di secolo.

Riflettere su questa contrazione significa guardare in faccia un "ribaltamento del tavolo" che Torselli ritiene ormai inevitabile. L'accusa è frontale: mentre il tessuto produttivo perdeva pezzi, il PD avrebbe preferito mantenere uno status quo fatto di rendite di posizione. Torselli usa un termine evocativo e brutale, definendo il sistema di potere regionale come il "tavolo su cui il partito di Fossi gozzoviglia", privilegiando equilibri politici e interessi consolidati a scapito della competitività e della crescita industriale reale.

Il teatro politico si è rapidamente spostato dalle analisi macroeconomiche alle trincee dell'identità. Se Torselli liquida le posizioni dem come "retorica da anni Settanta", Emiliano Fossi risponde alzando il tiro e spostando la responsabilità verso il Governo Nazionale. Secondo il segretario del PD, la crisi del manifatturiero toscano è figlia di un "Palazzo Chigi sordo" alle richieste delle imprese, accusato di tagliare i fondi e bloccare lo sviluppo della regione.

"Quanto alla presunta retorica degli anni '70, il Pd ha fatto i conti con il passato a differenza di FdI, ancora legata a quel decennio come dimostra la presenza della fiamma nel simbolo. Torselli si faccia promotore di togliere quel riferimento nostalgico e la smetta di accusare gli altri [...] anziché attaccare chi lavora per i problemi reali dei cittadini." ribatte Emiliano Fossi, Segretario PD Toscana

Mentre Fossi accusa la destra di fare "comizi sui dati del passato" per coprire le mancanze del governo Meloni, lo scontro sui simboli — dalla fiamma nel logo di FdI alle accuse di immobilismo rivolte al PD — rischia di diventare il fumo che nasconde l'incendio che sta colpendo il ceto medio e le aziende manifatturiere.

In questo clima di tensione, Silvia Russo, segretaria generale della Cisl Toscana, introduce un’analisi qualitativa che funge da ponte e, al contempo, da monito. Se per la destra il 19,5% perso è una lapide, per il sindacato il 19% di PIL industriale che ancora resiste è il cuore pulsante da cui dipende la tenuta di ogni altro settore, dai servizi alla logistica. L'industria, secondo Russo, non è un comparto tra i tanti, ma il "motore imprescindibile" del sistema Toscana. Per invertire la rotta, la Cisl propone un percorso di condivisione e responsabilità che si fonda su tre pilastri operativi:

Favorire l'innovazione spinta: Spingere le imprese verso processi tecnologici avanzati per recuperare la competitività perduta.

Spingere le imprese verso processi tecnologici avanzati per recuperare la competitività perduta. Attrarre investimenti qualificati: Non limitarsi a cercare capitali, ma puntare su progetti ad alto valore aggiunto che si radichino nel territorio.

Non limitarsi a cercare capitali, ma puntare su progetti ad alto valore aggiunto che si radichino nel territorio. Vincolare gli aiuti alla "buona impresa": Destinare il sostegno pubblico esclusivamente a chi garantisce lavoro dignitoso e rispetto delle regole, mirando con precisione l'efficacia dei fondi regionali.

Come sottolineato da Silvia Russo: "L’industria vale ben più del 19% del Pil, perché rappresenta un motore imprescindibile anche per gli altri settori". Una posizione che smarca il sindacato tanto dal catastrofismo di Torselli quanto dalla difesa d'ufficio di Fossi.

La manifestazione regionale svoltasi a Firenze il 9 luglio 2026, indetta unitariamente da Cgil, Cisl e Uil, ha rappresentato il vero catalizzatore del cambiamento, forzando la politica a scendere dai palchi della propaganda per sedersi a quelli del confronto. Lo sciopero ha ottenuto un primo risultato concreto: l'apertura di un tavolo di confronto da parte di Giani per discutere una strategia di reindustrializzazione.

Questo incontro è stato accolto come un segnale positivo di responsabilità collettiva. L'obiettivo è ora trasformare questo "primo passo" in un progetto operativo che coinvolga direttamente il mondo imprenditoriale, superando quella che i sindacati definiscono "demagogia" per mettere in campo azioni concrete che vadano oltre le schermaglie tra Firenze e Roma.

La Toscana si trova oggi ferma a un incrocio decisivo. Da un lato c'è la difesa di un modello sociale — rivendicato dal PD — basato su sanità pubblica e transizione ecologica, ma oggi sotto attacco per una presunta incapacità di generare crescita. Dall'altro, la richiesta di una rottura netta con il passato avanzata da Fratelli d'Italia e la pressione dei sindacati per una nuova stagione di investimenti pesanti.