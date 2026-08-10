A Firenze l'estate finirà nel segno della cultura

Firenze, 28 luglio 2026 – Il mese di settembre, a Firenze, ha in serbo quasi cinquanta appuntamenti grazie a due eventi che si fanno manifesto della ricchezza del tessuto associativo fiorentino. Si rinnova l’appuntamento con il Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine, che arriverà in città con la sua XII edizione dal 1° al 30 settembre, e “Settembre in città. Le Associazioni per la cultura”, in programma dal 4 al 30 settembre, promossi dal Centro Associazioni Culturali Fiorentine.

Entrambe le manifestazioni si tengono sotto il patrocinio della Regione Toscana, con il contributo della Fondazione CR Firenze e con Unicoop Firenze come sponsor tecnico. Il Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine rientra inoltre nel cartellone dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

«Il Festival nasce dalla convinzione che la cultura sia un bene condiviso, capace di creare relazioni, valorizzare competenze e rafforzare il senso di comunità – spiega Antonia Ida Fontana, presidente del Centro Associazioni Culturali Fiorentine e organizzatrice della manifestazione –. Ogni iniziativa è il risultato dell'impegno delle circa 60 associazioni aderenti che contribuiscono a costruire un programma ricco e variegato, in grado di coinvolgere pubblici di ogni età e interesse.

Parteciparvi significa esplorare nuovi percorsi artistici e culturali, incontrare persone, condividere idee e vivere la città e talvolta i suoi luoghi meno noti. Ci sono poi occasioni che nascono da un'esigenza organizzativa e finiscono per trasformarsi in una nuova opportunità. Settembre in Città è una di queste. Non essendo stato possibile, per ragioni amministrative e organizzative, inserire tutte le iniziative all'interno del programma ufficiale, si è scelto di dare vita a una nuova rassegna, capace di accogliere altre idee, altre esperienze e altri protagonisti».

Il Festival propone un calendario di oltre quaranta eventi, tra mostre, conferenze, concerti, visite guidate, spettacoli, incontri e momenti di approfondimento. Ci saranno delle anteprime ma l’inaugurazione ufficiale è prevista per martedì 8 settembre (ore 16.30, teatro Niccolini) con il Concerto lirico dei solisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino organizzato da Centro Associazioni Culturali Fiorentine e Amici del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (prenotazione obbligatoria dal 20 agosto: prenotazione.festivalfirenze@gmail.com o via sms/Whatsapp al 333.6886294).

Si entrerà quindi nel vivo della manifestazione con tantissimi eventi. Tra questi, la conferenza/concerto “Gli 80 anni della Repubblica. Uno sguardo al femminile” (sabato 12, ore 16.30, Biblioteca delle Oblate) promossa da Comitato fiorentino per il Risorgimento, Associazione Musicale Fiorentina e Società Dante Alighieri-Comitato di Firenze,“Corpo, colore, parola: memorie dall'universo poliedrico di Dario Fo” (giovedì 17, ore 16, Biblioteca delle Oblate) a cura dell’Associazione Ideerranti e dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. E ancora “Memorie di acque: le alluvioni di Firenze tra storia e immaginario” (martedì 22, ore 16.30, Istituto Francese) a cura di Amici dell’Istituto Francese, Club per l’Unesco e Società Dante Alighieri - Comitato di Firenze.

L’articolato programma di iniziative include anche “San Francesco e la musica” (25 settembre, ore 17, Certosa di Firenze) promosso da Il Foyer - Amici della Lirica Firenze, Musica Ricercata, Accademia Il Fauno - Associazione Giovanni Arcidiacono e “Davide Maria Turoldo, poeta a Firenze” (26 settembre, ore 16.30, Convento dei Padri Serviti) a cura di Associazione Nazionale Case della Memoria e Fondazione il Fiore.

Sono invece sette gli eventi del “Settembre in città”, che inaugurerà il 4 settembre (ore 17, Palazzo Medici Riccardi) con il Premio Ghedini 2026 “Clarinetto”, a cura di Associazione Musicale Kelis (evento della rassegna “Il suono giovane XV edizione”). La chiusura sarà invece mercoledì 30 (ore 21, Antico Spedale del Bigallo, Bagno a Ripoli) con “Parole, musica e altre storie per voce recitante, contrabbasso e pianoforte” (a cura di Associazione Amici di Vicchio di Rimaggio). Sul palco Paolo Hendel, voce recitante, Gabriele Ragghianti al contrabbasso, Tiziano Mealli al pianoforte (nell’ambito della rassegna “Per Musica in San Lorenzo a Vicchio di Rimaggio”).