Toscana 2026: la tenuta di un'economia in chiaroscuro

La Toscana degli ultimi anni sembra aver vissuto in uno stato di allerta permanente. Dalla paralisi della pandemia al primo shock inflattivo, passando per le tensioni commerciali dei dazi statunitensi fino all’instabilità geopolitica in Medio Oriente e in Iran: una sequenza di shock esogeni che avrebbero potuto schiantare qualsiasi sistema produttivo. Eppure, la regione non si è spezzata. Sotto la superficie dei numeri, tuttavia, emerge una verità più complessa di quanto dicano i titoli di cronaca. Davanti a questa "tempesta perfetta", sorge spontanea una domanda: come fa la Toscana a non scivolare nella recessione e, soprattutto, a quale prezzo sta mantenendo l'equilibrio? Per capirlo, occorre immergersi in un’analisi in "chiaroscuro" che sveli la reale fisionomia di un’economia che oscilla tra record di export e fragilità strutturali.

I dati dell’ultimo rapporto IRPET confermano che la Toscana sta evitando la recessione, ma il sentiero è stretto. Se le stime per il biennio 2026/2027 indicano una crescita del PIL del +0,5% e un mercato del lavoro che tiene (+1,8% di occupati nel 2025), la vera storia sta nelle pieghe di questi numeri.

Siamo di fronte a un paradosso: mentre la produzione manifatturiera interna segna una flessione del -0,6% nel primo trimestre del 2026 — con il comparto moda in evidente affanno — l’export regionale vive una stagione di euforia, crescendo del 12,6%. A trascinare questa dinamica sono le eccellenze della farmaceutica (+21%) e della meccanica (+16%). È questa la "resilienza differenziata": un sistema che accelera sui mercati globali ma che fatica a rigenerare la propria base produttiva tradizionale.

"Lo studio dell’Irpet ci dimostra che la nostra è una regione che nella complessiva criticità del paese manifesta una funzione di traino e di guida." dichiara Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana.

Il rischio per la Toscana non è tanto la chiusura fisica delle fabbriche, quanto quella che l’Assessore all’Economia Leonardo Marras definisce "deindustrializzazione funzionale". Il pericolo è lo scivolamento verso fasi a basso valore aggiunto: continuare a produrre fisicamente i beni, ma perdere il controllo sulle "funzioni nobili" come la ricerca e sviluppo (R&S), il design, la gestione dei brand e l’analisi dei dati.

Questa non è solo una sfida per gli industriali. Poiché circa un terzo dei servizi toscani — consulenti, logistica avanzata, creativi — è attivato direttamente dalla domanda industriale, la perdita di "cervello" nelle fabbriche significa un impoverimento sistemico delle città. Se l'industria smette di innovare, il terziario perde la sua ragion d'essere.

"Dobbiamo presidiare di più queste aree in modo da essere più trascinanti e meno trascinati." afferma Leonardo Marras, Assessore all'Economia.

Il dato più allarmante del 2026 non riguarda la produzione, ma la percezione. L’Indice Sintetico di Fiducia delle famiglie toscane è scivolato da 113 a 110. Non è un semplice calo statistico, ma il sintomo di un'erosione del futuro che colpisce anche chi non è in povertà estrema. L’inflazione ha creato una Toscana a due velocità:

Vulnerabilità in ascesa: La quota di famiglie che si percepisce povera è balzata dal 10% al 15%.

La quota di famiglie che si percepisce povera è balzata dal 10% al 15%. Margini in recupero: Parallelamente, chi dichiara un miglioramento della propria condizione è passato dal 5% al 17%.

Questa forbice riflette un mercato del lavoro dove, nonostante l'aumento degli occupati, la qualità salariale resta il punto dolente, come dimostrato dagli scioperi unitari dello scorso luglio. Il reddito da lavoro sta perdendo terreno rispetto ad altre forme di ricchezza, rendendo la coesione sociale più fragile.

In questo scenario, la gestione toscana dei fondi europei rivela una scelta di campo precisa e contro-intuitiva. Il 54% delle risorse del PNRR e del Piano Nazionale Complementare è destinato a scuola, università, sanità territoriale e inclusione sociale.

Non si tratta di "spesa assistenziale", ma di una strategia di difesa industriale. Per contrastare la deindustrializzazione funzionale descritta sopra, la Toscana ha bisogno di "Capitale Umano" qualificato. Investire nei nidi, nella formazione e nella salute non è un costo, ma l'unico modo per garantire che il sistema produttivo possa trattenere quelle "funzioni nobili" (R&D, design) necessarie a competere nel 2030.

In un’epoca di costi energetici volatili, la Toscana possiede un’arma silenziosa: la propria terra. Grazie alla geotermia, le fonti rinnovabili coprono già oggi metà della produzione elettrica regionale. Questa non è solo una medaglia ambientale, ma uno "scudo geopolitico" che protegge le imprese dalle turbolenze internazionali.

Il simbolo di questa transizione è il progetto di reindustrializzazione di Piombino, dove la sfida è fondere acciaio pulito utilizzando energia pulita. È qui che lo sviluppo economico incontra la coesione sociale: trasformare un vecchio polo industriale in un hub tecnologico che offra garanzie sulla qualità dell'occupazione e sulla durata degli investimenti.

"La Toscana ha saputo crescere quando ha tenuto insieme sviluppo economico e coesione sociale, innovazione e solidarietà. Oggi è il momento di ritrovare quello spirito." commenta Alberto Grilli, Presidente di Confcooperative Toscana.

La Toscana del 2026 ha dimostrato di saper incassare i colpi, ma la pura resistenza non garantisce la prosperità a lungo termine. Per passare dalla "tenuta" al "salto di qualità", è necessario che istituzioni, sindacati e imprese convergano verso quello che Alberto Grilli chiama un "Patto per la Toscana 2030".

L'obiettivo deve essere un nuovo modello di sviluppo che metta al centro la produttività e i salari, sfruttando le infrastrutture — non solo ferroviarie e stradali, ma soprattutto telematiche — per connettere le aree interne e ridurre le disuguaglianze.