​Ieri all'osteria Pratellino i vini di Cortona con un menu dedicato

FIRENZE- Dopo la pausa natalizia, ieri sono ripresi a Firenze gli appuntamenti di "A Tavola con il Produttore", il ciclo di serate enogastronomiche dell’Osteria Pratellino, per chi ama conoscere materie prime e vini del territorio toscano. Gli ideatori del ciclo, il proprietario del ristorante Francesco Carzoli e il giornalista Milko Chilleri, direttore di RossoRubino.tv, hanno scelto come protagonista della serata il territorio di Cortona.

L’azienda di Chiara Vinciarelli, produttrice cortonese, ha presentato le proprie ultime annate, che spaziano dallo Chardonnay al Syrah, passando per il Sangiovese: “Ho iniziato a produrre vino nel 2013 con le uve del mio piccolo vigneto situato in località Pietraia -ha spiegato ai commensali Chiara Vinciarelli- La prima produzione contava 600 bottiglie. Nel 2018 ho iniziato a produrre nella mia cantina, nel cuore dell'azienda, vicino all'agriturismo di famiglia che gestisco dal 2000. La produzione si è presto ampliata, arrivando a circa 6.000 bottiglie tra Sangiovese, Chardonnay e due diverse tipologie di Syrah. Sono ancora un piccolo produttore e voglio rimanere tale, lavorando con pazienza ed entusiasmo”.

Il menu della serata, studiato dallo chef Matteo Caccavo per esaltare i vini della cantina di Chiara Vinciarelli, ha proposto in apertura crostini al cavolo nero, in abbinamento allo Chardonnay Stella Bianca. Seguiva la sorpresa di una zuppetta di pesce d’acqua dolce, piatto ormai d'altri tempi in Toscana, fatta salva la zona del lago Trasimeno, in abbinamento al piacevole Alcyone, un Sangiovese dagli aromi caratteristici di prugna e frutti rossi invecchiato in botti di rovere.

Piatto di pasta i maccheroni al ragù di ocio, il maschio dell'oca, assai difficile da reperire nei menù contemporanei, in abbinamento al Castore, un Syrah brillante, fermentato in vasche di cemento. Ultima portata il Gran pezzo di Chianina con fagioli Zolfini, un classico della cucina medicea, in abbinamento al Polluce, Syrah invecchiato 18 mesi, dopo fermentazione in vasche di acciaio.

La serata si è conclusa con frittelle di riso di stagione e la degustazione del Dry Gin Castelgreve, in cui la caratteristica resinosa del Ginepro è affiancata da una nota agrumata di scorza di limone e arancio dolce.

Il calendario delle serate di "A Tavola con il Produttore" proseguirà nei prossimi mesi:

6 Febbraio – "La Val d'Orcia" – Cantina Bagnaia

Pecorino di Pienza e crostini al tartufo (Rosato Malamore)

Chiocciole in umido (La Fonte Orcia)

Ravioli di Contigiano al ragù di Chianina (Grottascura Orcia)

Fagioli all'uccelletto con salsiccia di cinta (Petit Verdot)

Panforte (Gin Dry Castelgreve)

6 Marzo – "San Gimignano" – San Quirico

Bocconcini di storione alla Vernaccia (Vernaccia annata)

Sformatino di verdure allo zafferano (Vernaccia Selezione "La Paglierina")

Risotto ai carciofi e Vernaccia (Vernaccia Riserva "Isabella")

Spezzatino di cinghiale con patate (Merlot)

Zuccotto (Gin Dry Castelgreve)

03 Aprile – "Carmignano" – Fabrizio Pratesi Winery

Carabaccia (Locorosso)

Polpette di Mortadella di Prato con crema di piselli (Carmione Carmignano annata)

Risotto al blu, fichi secchi e noci (I Sassi di Loloco)

Fagiano in umido su crema di patate (Circorosso Carmignano Riserva)

Amaretti di Carmignano (Gin Dry Castelgreve).

Le prenotazioni sono obbligatorie e possono essere effettuate chiamando il numero +39 055 0203832 o inviando un'email a osteriapratellino@gmail.com. I soci delle scuole e delle associazioni di sommelier riceveranno uno sconto del 10%.