Il Valdarno di Sopra: prossima tappa di 'A Tavola con il Produttore'

Firenze, 22 Ottobre 2024 | Il ciclo di incontri enogastronomici "A Tavola con il Produttore", pensato per far scoprire i vini e le ricette tradizionali della Toscana, continua a registrare il tutto esaurito. Organizzato presso l'Osteria Il Pratellino di Firenze, il progetto è curato da Francesco Carzoli, proprietario del ristorante, in collaborazione con Milko Chilleri, giornalista e direttore di RossoRubino.tv.

La serata del 31 ottobre, che vedrà come protagonista l’azienda agricola Tamburini di Gambassi Terme (Firenze), dedicata ai sapori della Valdelsa, è già sold out da settimane, a conferma dell’enorme successo dell’iniziativa.

Il prossimo appuntamento, fissato per il 7 novembre, sarà dedicato al Valdarno di Sopra, un territorio storicamente legato alla viticoltura, che ospiterà l’azienda agricola La Salceta. Questo angolo di Toscana, ricco di biodiversità e storicamente amato anche da Leonardo da Vinci, offre un terreno ideale per la produzione di vini di grande qualità. Menu della serata del 7 novembre:

Tartare di Chianina (Osato)

Minestra di ceci e baccalà (Ruschieto)

Gnocchi allo zafferano e tarese (Ruschieto)

Stufato alla Sangiovannese con patate (La Nocetta)

Castagnaccio accompagnato da Gin Dry Castelgreve

Ogni serata si conclude con una degustazione di Gin Dry Castelgreve, offrendo un tocco finale a questo viaggio tra i sapori autentici della Toscana.

Le prenotazioni sono obbligatorie e possono essere effettuate chiamando il numero +39 055 0203832 o inviando un’email a osteriapratellino@gmail.com. I soci delle scuole e delle associazioni di sommelier potranno usufruire di uno sconto del 10%.