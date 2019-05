I Solisti dell’Orchestra Fiorentina al Museo Orsanmichele di Firenze

Domenica 5 e lunedì 6 maggio eseguiranno il “Concerto per viola e orchestra d'archi” di Bach

Benché vastissima, la produzione di Johann Sebastian Bach è giunta ai giorni nostri priva di molte opere, di cui restano, nel migliore dei casi, tracce o trascrizioni. Da queste è partito il musicologo e direttore Wilfried Fischer per la ricostruzione del “Concerto in mi bemolle maggiore per viola, archi e continuo”.

Una partitura di rarissima esecuzione - e conosciuta soprattutto per le sue successive trascrizioni - che ritroveremo nel doppio concerto dei Solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina, domenica 5 e lunedì 6 maggio al Museo di Orsanmichele (ore 21), circondati da sculture di Donatello, Ghiberti, Verrocchio a Giambologna. Nel duplice ruolo di concertatore e violino solista Marco Lorenzini, viole soliste Leonardo Bartali e Flaminia Zanelli, oboe solista Davide Guerrieri. A esaltare la sezione d’archi, dai Concerti Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach, saranno anche il Terzo in sol maggiore BWV 1048 e il Sesto in si bemolle maggiore BWV 1051. Il ruolo di solista nel “Concerto in mi bemolle maggiore per viola, archi e continuo” sarà affidato a Leonardo Bartali. L’oboe di Davide Guerrieri sarà protagonista del “Concerto per oboe e archi” di Alessandro Marcello (con il celebre Adagio ripreso dal film “Anonimo veneziano”) e del tema “Gabriel’s oboe” di Ennio Morricone dal film “Mission”. Aprirà la prima assoluta del brano “Il giglio dorato” di Giacomo Anichini.



Biglietti 20/15 euro (riduzioni per studenti e over 65). Si ricorda che ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze e ai soci Unicoop Firenze è riservato uno sconto del 15% (o tre biglietti al prezzo di due). Biglietto a 5 euro per i titolari della "Carta Giò - Io studio a Firenze" del Comune di Firenze. Ingresso gratuito fino a 12 anni.



Prevendite nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita e online su www.ticketone.it. Prevendita anche al Museo di Orsanmichele nei giorni dei concerti, dalle ore 10,30 alle 21.



La 39esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Intesa Sanpaolo e Leggiero Foundation.





Programma concerti

G. Anichini Il giglio dorato (prima esecuzione assoluta)

J.S. Bach Concerto Brandeburghese N. 6 adagio, ma non tanto - Allegro

Viole Soliste Leonardo Bartali e Flamina Zanelli

A. Marcello Concerto per oboe e archi in re minore “Da Anonimo Veneziano”

E. Morricone Gabriel’s oboe da “Mission”

Oboe solista Davide Guerrieri

J.S. Bach Concerto per viola e archi

Viola solista Leonardo Bartali

J.S. Bach Concerto in re minore per violino, oboe e orchestra

Oboe solista Davide Guerrieri

Concerto Brandeburghese N. 3