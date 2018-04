I mercatini celebrano la primavera

La fiera del legno il 7 e 8 aprile a Firenze. Alla Cooperativa Agricola di Legnaia le prossime feste di primavera. "Reggello fiorita" domenica prossima nel centro storico. Spring Vintage Market alle Serre Torrigiani, il 14 e 15 aprile

La Cooperativa Agricola di Legnaia anche quest’anno organizza diversi eventi rivolti principalmente ai più piccoli, ai bambini, e ai loro genitori. Gli eventi si terranno nell’area esterna del centro agro-commerciale di via Baccio da Montelupo 180, Firenze. Per il mese di aprile/maggio/giugno tante sono le occasioni organizzate assieme e in collaborazione con Confartigianato Firenze:

sabato 7 Aprile alle ore 15:00 prove gratuite di monta all’americana con gli istruttori della FISE

sabato 14 Aprile per l’intera giornata Mercato dell’Artigianato locale a km zero!

sabato 28 Aprile sarà una giornata davvero ricca di eventi. Per l’intera giornata si terrà nell’area esterna della Cooperativa di Legnaia il “fuori Mostra” della Fiera dell’Artigianato di Firenze e a partire dalle ore 15:00 la rievocazione storica da parte della Cavalleria di Parte Guelfa del “Capodanno Fiorentino” con il saluto delle Istituzioni Locali.

sabato 5 e 19 Maggio sempre assieme alla Cavalleria di Parte Guelfa vi saranno due eventi dedicati ai più piccoli, il Battesimo della Sella e la passeggiata con le carrozze storiche

Sabato 9 Giugno si terrà la sfilata di moda in collaborazione con Confartigianato Firenze “Miss Legnaia Primavera/Estate”

Sabato 30 Giugno - come ultimo evento - per l’intera giornata sarà presente il Mercato dell’Artigianato Locale

In piazza S.S. Annunziata (sotto il Loggiato del Brunelleschi) sabato pomeriggio e domenica, orario 10-12 e 15-18, piccoli oggetti d'arredamento, mobili, oggetti d'uso quotidiani lucidati con finiture naturali, giochi con colori atossici, sculture create dalla fantasia della natura, composizioni artistiche, la xiloteca con più di trenta essenze, tutte da toccare e annusare, mostra di antichi attrezzi e utensili per ripercorre la storia di questo mestiere, dimostrazioni della lavorazione del legno, prodotti di artigianato vario, prodotti eno-gastronomici biologici e il Gran Prix di automobiline a molla, oltre a laboratori per ragazzi a partecipazione gratuita.

Una piacevole tradizione per dare il benvenuto alla primavera: domenica 8 aprile il Comune di Reggello organizza la XXV edizione di “Reggello Fiorita”, mostra mercato di piante e fiori. L’esposizione e la vendita di piante e fiori avrà luogo, come di consueto, per le strade del centro storico del capoluogo e seguirà un orario continuato, dalle 9 alle 20. Una mostra mercato realizzata grazie alla disponibilità dei vivaisti locali, ma anche dei floricoltori provenienti da molte città toscane. La festa rappresenta l'occasione adatta per acquistare piante aromatiche e fiori con cui decorare i propri terrazzi e giardini. Al fianco dei colori e dei profumi delle piante e dei fiori anche le bancarelle del Mercatino del riuso. L’iniziativa è rivolta a tutti i residenti del Comune di Reggello e alle associazioni di volontariato: ad ogni partecipante sarà fornito uno spazio espositivo per poter scambiare o vendere i propri oggetti usati (per iscrizioni www.comune.reggello.fi.it). Per gli amanti della cultura ci sarà anche la mostra collettiva d’arte “PassionArt 2018” nei locali della Filarmonica “G.Verdi” con orario 10-12,30 e 14-19. L’ingresso è libero.

Sabato 14 e domenica 15 aprile avrà luogo alle Serre Torrigiani di Firenze lo Spring Vintage Market, prima edizione di un’iniziativa che è appuntamento con lo stile e la moda d’altri tempi ma anche con la solidarietà. I fondi raccolti sostengono il servizio di assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie offerto da Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus sul territorio. Il mercato, ad ingresso libero, offre una vasta selezione di abiti, accessori e bijoux da donna, uomo o bambino, di alta qualità, firmati o sartoriali e non solo, tutti rigorosamente vintage e generosamente donati. Tra le iniziative in programma, i laboratori “Orti in Città” e “Open Studio”, quest’ultimo dedicato a bambini e genitori.