​I Medici 3 su Rai1: 4 puntate in 9 giorni (2-3 e 9-10 dicembre)

E sugli autobus fiorentini compare la pubblicità della serie al via lunedì prossimo

L'attesa per i fans (e soprattutto le fans, che sembrano gradire in modo particolare storia e protagonisti) è agli sgoccioli: all'inizio della terza serie della fiction Rai 'I Medici' mancano ormai solo sei giorni.

Rai1 manderà in onda le quattro puntate previste nel giro di appena nove giorni: dal 2 al 10 dicembre. Le date di trasmissione sono lunedì 2 e martedì 3 dicembre e poi lunedì 9 e martedì 10 dicembre sempre con inizio alle 21,25.

La tv di Stato ha curato in ogni particolare la messa in onda di questa fiction, produzione internazionale di alto livello con attori - tanto per citarne solo uno - del calibro di Daniel Sharman che interpreta Lorenzo dei Medici alle prese con la gestione del potere dopo la Congiura dei Pazzi.

Ma c'è anche tanta vicenda privata, certamente romanzata in alcuni dettagli ma è proprio questo che piace al pubblico femminile, che sui social a forza di tag aspetta l'inizio della serie al motto 'non vedo l'ora'.

Che Rai1 tenga molto ai Medici 3 si vede bene anche dal fatto che il sottotitolo è stato recentemente cambiato da 'La rinascita di una famiglia' a 'Nel nome della famiglia' e dalla robusta pubblicità comparsa sugli autobus di linea Ataf in questi giorni.