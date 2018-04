I cinque agenti della scorta di Aldo Moro: chi erano e perché vivono ancora

Venerdì 13 marzo, alle ore 18.30, alla Libreria Feltrinelli RED, in Piazza della Repubblica 26

Venerdì 13 aprile, alle ore 18.30, alla libreria Feltrinelli RED in Piazza della Repubblica 26, si terrà la presentazione del libro di Filippo Boni, Gli eroi di Via Fani, che – impreziosito dalla prefazione di Mario Calabresi – racconta per la prima volta dopo 40 anni la storia degli agenti della scorta di Aldo Moro e quella dei loro familiari. Moderati dal presidente del Corecom Enzo Brogi, discuteranno del libro insieme all’autore Walter Veltroni, Cecilia Del Re (assessore allo sviluppo economico di Firenze), Eugenio Giani (Presidente del Consiglio Regionale) e Giovanni Ricci (figlio dell’appuntato Domenico Ricci, uno dei cinque uomini della scorta di Aldo Moro).

Quaranta anni fa, il 16 marzo 1978, in via Fani, a Roma, le Brigate rosse rapirono Aldo Moro e uccisero i cinque uomini della sua scorta: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi, due carabinieri e tre poliziotti. Per decenni le attenzioni di storici e giornalisti si sono incentrate sulle figure dei terroristi, a cui sono stati dedicati articoli, libri, dibattiti e interviste, mentre le vittime venivano trascurate se non del tutto dimenticate. Lo storico e scrittore Filippo Boni ha sentito il bisogno personale e civile di ricostruire le vite spezzate di questi cinque servitori dello Stato e per farlo è andato nei luoghi in cui vivevano, a parlare con le persone che li avevano amati e conosciuti: genitori, figli, fratelli, e fidanzate a cui il terrorismo ha impedito di sposare l’uomo che amavano.

In questo libro, Boni ha raccolto le storie toccanti di vite umili ma piene di sogni e di affetti, restituendo così verità e memoria a quei corpi prima trucidati e poi dimenticati e al tempo stesso componendo uno straordinario affresco di un’Italia semplice e vera, che resistendo alle atrocità della storia si ostina a guardare al futuro.

FILIPPO BONI (1980) si è laureato in Scienze Politiche all’Università di Firenze con una tesi sui massacri nazisti in Toscana. Studioso del Novecento e degli Anni di piombo, giornalista, ha pubblicato svariati saggi sulla Resistenza e sull’età contemporanea.