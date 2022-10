Halloween in stile toscano: ecco i luoghi da brividi lungo la regione

Halloween è ormai alle porte, tra feste in maschera e scherzi da brivido, leggende e zucche da decorare. A questa festa si può credere o meno (c’è chi non la sopporta perché non storicamente legata alle tradizioni italiane), ma l’unica certezza è che il misterioso fascino di Halloween coinvolge più o meno tutti. Ecco i luoghi in Toscana che parlano di abbandono e di degrado, di leggende terrificanti e di presenze paranormali per una serata spaventosa.

Per chi è alla ricerca di leggende antiche, un'occasione di Halloween è l’Abbazia di San Galgano, ridotta oggi alle sole mura. Poco distante, salendo lungo la collina, si raggiunge l’Eremo di Montesiepi difronte alla quale è incastonata la “spada nella roccia”. Si narra che a incastrarla nella pietra fu il cavaliere Galgano Guidotti, che la usò come croce per le sue preghiere dopo aver deciso di abbandonare la vita dissoluta e di ritirarsi come eremita.

Secondo la leggenda, tre monaci tentarono di estrarre la spada e rubarla, ma la spezzarono e furono puniti dal castigo divino: uno annegò in un fiume, un altro fu incenerito da un fulmine, mentre il terzo venne aggredito da un lupo che gli risparmiò la vita solo per intercessione dello stesso Galgano.

Manca poco alla notte più spaventosa dell’anno e Borgo a Mozzano si prepara ad ospitare la Halloween Celebration tra mostri, incanti, magie, misteri e tanto tanto altro.

Tante le iniziative e gli appuntamenti, a ingresso libero e gratuito, che animeranno le vie del centro a partire dal pomeriggio. Dalle 16 del 31 ottobre, infatti, al via l’apertura dei banchi della Fiera di Lombroso (via Roma) e dell’Antro di Mercanzia (viale Italia), mentre fino alle 18 favole e storie di paura prenderanno vita alla Biblioteca Comunale F.lli Pellegrini con le letture animate. A partire dalla 17, Jack il re delle zucche inizierà a sfilare da piazza XX settembre mentre alle 18 spazio alla musica. In piazza Pascoli ci sarà il corner curato da Vida Loca, mentre piazza Garibaldi ospiterà la seconda giornata di Ritual - street food e music. Infine il Circolo l’Unione si trasformerà nel Circo Nero.

La serata entra nel vivo: a partire dalle 19, largo agli artisti di strada con la Compagnia La Barraca, specializzata in giocoleria e spettacoli con il fuoco, la Banda Bassotti e la Merciful Band e tanta meraviglia di fronte alle scene horror proposte dal teatro-animazione di DGradus. La musica continua con Trauma Cranico, Manolo Strimpelli Nait Orchestra, Tolomei's Brothers, Hot Cherry, Peggy Su' and the Sexual Chocolate che accompagneranno il pubblico fino alle 22 quando da piazza XX Settembre partirà il corteo di Lucida e Satana: la marcia raggiungerà poi il Ponte del Diavolo dove si terrà lo spettacolo pirotecnico “L’ira di Lucifero”.

Durante tutta la serata sarà possibile cenare nei ristoranti aperti o presso i truck dello street food che proporranno prodotti tipici e opzioni anche senza glutine. Halloween Celebration è organizzato dal Comune di Borgo a Mozzano, con la a produzione artistica di Nero creativelab, Loga Studio Art Vision e Anonima Teatranti.

NEGLI UCI TOSCANI ARRIVA CUT! ZOMBI CONTRO ZOMBI

Dal 31 ottobre al 2 novembre nelle multisala del Circuito UCI Cinemas arriva Cut! Zombi contro Zombi, la commedia irresistibilmente dissacrante distribuita da Nexo Digital, diretta dal Premio Oscar Michel Hazanavicius e interpretata da Romain Duris e Bérénice Bejo.

Il lungometraggio porta gli spettatori sul set di un film horror a basso costo, dove tutto pare virare verso il disastro. Circondato da tecnici stanchi e attori disinteressati, il regista sembra essere l’unica persona dotata dell’energia necessaria per dare vita a un altro film sugli zombi. Ma mentre si prepara a girare una scena decisamente poco entusiasmante, ecco che compaiono dei veri morti viventi! Un film inaspettato, divertentissimo e imprevedibile dove al centro di tutto c’è l’amore per il cinema, in tutte le sue forme e le sue ossessioni, in tutte le sue favolose, ammalianti, irriverenti stranezze. Un’occasione per unire amanti del brivido e della risata nella celebrazione della festa più paurosa dell’anno, Halloween.

Le multisala che proietteranno Cut! Zombi contro Zombi dal 31 ottobre al 2 novembre alle 22:00 sono UCI Luxe Campi Bisenzio, UCI Firenze, UCI Sinalunga.