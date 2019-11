Grassina, cena tipica ripolese alla Casa del Popolo: ecco il menu

Dal pesceduovo alle caserecce al pesto di cavolo nero, dai fagioli al fiasco ai chioccioloni: appuntamento il 29 novembre

Una cena tipica ripolese, un libro di ricette e una "inedita unione" tra associazioni di tutto il territorio ripolese. La serata dal titolo “I sapori antichi di Bagno a Ripoli” in programma il 29 novembre alla Casa del Popolo di Grassina (inizio alle ore 20) sarà la somma di tutto questo.



Organizzata dalla Pro Loco per Bagno a Ripoli insieme al CCN Grassina e le Sue Botteghe, il Comitato Vivere all’Antella e il CCN Le Botteghe di Via Roma, la cena/evento vede per la prima volta operativamente insieme tutte le principali realtà commerciali del territorio. "Abbiamo sempre detto che il nostro ruolo non dovrà essere quello di sostituire chi già opera a Bagno a Ripoli quanto piuttosto quello di unire, e se possibile moltiplicare, le tante energie che vengono già sprigionate - spiega Gian Domenico Volpi, presidente della Pro Loco - In questa serata, poi, facciamo un passo in più mettendo insieme due aspetti che a noi interessano tantissimo: da un lato la valorizzazione e la riscoperta della storia e della tradizione del nostro paese, dall'altro la possibilità di fare del bene attraverso una raccolta fondi a scopi benefici".



La cena/evento, infatti, sarà una sorta di viaggio alla riscoperta delle tradizioni culinarie del nostro territorio (il costo della cena sarà di 18,00€ per gli adulti e 10,00€ per i bambini) e parte del ricavato sarà devoluto all’associazione “Gli amici del Cipo”.



Nel corso della serata, poi, sarà presentato il nuovo libro di Massimo Casprini “Storie… quasi vere e ricette originali della cucina di Bagno a Ripoli” da cui è stato tratto anche parte del menu che sarà preparato e serviti ai partecipanti e che sarà così composto:



Antipasto

Crostini misti di pane di grani antichi di

Bagno a Ripoli con salsa di fegatini, con l’antico pomodoro bubbolo e con finocchiona e salame

Pesceduovo



Primi

Carabaccia

Caserecce al Pesto di Cavolo nero



Secondo e contorni

Peposo imprunetino

Patate in umido

Fagioli al fiasco



Dolce

Chioccioloni





Per chiunque fosse interessato a partecipare è possibile richiedere informazioni o prenotare i biglietti al numero di telefono 328 769 4243 (Elena) oppure presso:

Cartolibreria Tiziana – Antella

Edicola Chiarusi – Bagno a Ripoli

Tozzetti Libri e Giornali – Grassina