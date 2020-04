Ginarte e Frida Kahlo uniti dall’arte

Dopo le tre personalizzazioni realizzate dal pittore olandese Lou Thissen, Ginarte esce con una nuova edizione della propria bottiglia

Ginarte prosegue il proprio percorso nel mondo dell’arte con un’importante collaborazione, la Frida Kahlo Corporation. Questa special edition è creata in onore della grande pittrice messicana. Un progetto che celebra l’avanguardia, la poliedricità, la creatività e l’iconicità di una donna e di un’artista grandiose. Una scelta di passione e amore senza tempo. La chiave di questo incontro è l’arte. E il modo in cui l’arte esprime i sentimenti umani e riempie la vita di tutti i giorni. Ginarte è un viaggio nella bellezza, una sintesi armonica, vera espressione di forza e delicatezza. Un inno alla meraviglia e all’emozione, una trasparenza abbagliante dove la tradizione è avvolta dalla luce del rinnovamento. E Frida Kahlo è un simbolo internazionale di energia, caparbietà e stile, che è riuscita a convogliare e raffigurare una vita di costante sofferenza attraverso la sua più grande passione: l’arte.

Da questa ispirazione è nata una bottiglia straordinaria che va oltre ogni convenzione.

Come l’artista crea la sua opera, così Ginarte produce il suo Gin. Frutto di intuito, maestria e abilità nell’ utilizzo delle materie prime. Un distillato di bacche di Ginepro selvatico che nascono solo sull’ appennino toscano, le delicate fragranze aromatiche di questo Ginepro, rispettate da una particolare distillazione sottovuoto, sono in grado di generare un gusto unico. Un Gin realizzato con cura artigianale. Fra i botanical utilizzati, sono state selezionate alcune piante che con l‘arte hanno un legame particolare. Elementi come la Nepitella, il Cartamo, la Reseda odorata, il Guado di Montefeltro e la Robbia, venivano infatti usati per la creazione di pigmenti colorati dai più importanti pittori del Rinascimento. In aggiunta, erbe come Angelica, Lavanda, Ibisco, fiori di Sambuco, germogli di Pino, Pino Mugo e aghi di Pino consentono di realizzare un Gin pulito e complesso allo stesso tempo. I tre livelli di distillazione e un finissimo processo di filtrazione, frutto di una tradizione antichissima, permettono a tutte le componenti di esprimere al meglio le proprie caratteristiche aromatiche, per dar vita al sapore straordinario di Ginarte.

“Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderon”, l’iconica artista messicana, si è dedicata appassionatamente alla vita, all’amore, alla famiglia, alla cultura e alla sua ideologia, vivendo la sua realtà con tutte le avversità come un’opportunità per reinventare se stessa. Frida rappresenta un modello femminile, una donna forte che trascende e supera le barriere della cultura, del tempo e della società con la sua personalità unica che incoraggia il mondo a pensare e ad essere diverso. Tradimenti, aborti, femminismo, ribellione, un incidente stradale paralizzante: Frida Kahlo ha trasformato la sua sofferenza in arte trascendentale. Ha usato il simbolismo visivo del dolore fisico in un tentativo di comprendere meglio le emozioni travolgenti. Frida ha esibito il suo stile unico, creando un’immagine positiva della bellezza. Ancora oggi, ispira la moda moderna e rappresenta la bellezza non convenzionale sia agli occhi di ogni donna comune che delle celebrità.

Il lancio di Ginarte Frida Kahlo è avvenuto nel weekend della festa della Donna a Roma. Attendiamo impazienti di gustarlo, passato questo momento difficile, nel tour promozionale tra le principali città italiane e capitali estere.

www.ginarte-drygin.it

@ginartedrygin