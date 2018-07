Francesco Taskayali in concerto a Firenze

Fotogallery ©Alessandro Rella - PhotoPress.it

Dopo il forfait del mese scorso a causa del maltempo, il pianista e compositore italo-turco si è esibito ieri sera al Fiorino sull’Arno, lo spazio estivo di Lungarno Pecori Giraldi.

La sua musica spopola sul web, la sua carriera è costellata di riconoscimenti, spot, colonne sonore e un tour mondiale. Animo mediterraneo e cuore cosmopolita, il passaporto artistico di Francesco Taskayali si dipana tra vicoli assolati e moderni skyline, solchi musicali inconfondibili scaturiti da una vita fatta di viaggi, incontri e scoperte, dove il passo segnato dal cammino diventa melodia.



In primo piano “Wayfaring”, quarto album in studio e primo per l’etichetta Inri Classic, nata dall’altrettanto promettente collaborazione tra Warner Music Italy e Inri.



12 brani e una melodia senza confini che si fa portavoce della storia personale di un animo inquieto come quello del mare, capace di divenire tempesta di emozioni partendo dal semplice e misurato suono di una goccia d’acqua sul davanzale (Bazar), filo conduttore di un album che come un diario di viaggio va vissuto con nuovo impeto ad ogni ascolto.



Non mancano parentesi dedicate all’improvvisazione o alla ricerca come “Anatolia”, che nasconde un omaggio a “Black Heart” di Fazil Say, o “Vienna”, che riaccende la vena jazz e la passione per Keith Jarrett. “Wayfaring” è in primo luogo lo specchio dell’animo di un giovane che dialoga con l’amore (“Emel”), gioca a fare il postmoderno accostando notturni di Chopin alla colonna sonora della serie tv cult Narcos (3 A.M.) o rielabora nostalgicamente i suoni della sua infanzia (“Black Sea”).

