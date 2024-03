Frana Sr 325: occorre creare viabilità alternativa

“Credo sia arrivato il momento di creare una viabilità alternativa alla strada regionale 325. Siamo disposti a sederci ad un tavolo con il Governo per valutare l’intervento da adottare. Stiamo lavorando intanto alla progettazione di una galleria artificiale: il costo dell’intervento si aggira sui 7 milioni di euro dei quali la Regione si farà carico”. Così il presidente Eugenio Giani al termine della riunione che si è tenuta oggi pomeriggio con i sindaci di Vernio, Vaiano e Cantagallo ed una rappresentanza della Provincia di Prato.

“La frana che si abbattuta in località Le Coste – ha detto Giani - sta interrompendo la viabilità con effetti negativi dal punto di vista economico e sociale. Abbiamo concordato gli interventi e l’individuazione di una viabilità alternativa, che, per il momento, dovrebbe consistere nella riapertura con un senso unico alternato, utilizzando una corsia per il contenimento degli elementi della frana e l’altra per dare priorità al traffico commerciale. Questo dovrebbe accadere entro tre giorni”.

“Visionando la situazione – ha aggiunto - ho preso l’impegno di concordare la progettazione di una galleria artificiale che contenga l’effetto della frana per una lunghezza di 470 metri in località Le Coste. Il costo dell’intervento dovrebbe essere di circa 7 milioni, e visto che altri soggetti non si sono proposti, sarà la Regione a farsi carico di un intervento necessario per le esigenze economiche e sociali di mobilità della vallata. È un grosso impegno per la Regione e ci faremo carico con la prossima variazione di bilancio, del resto necessario perché gli appelli al governo non hanno avuto riscontro e per i Comuni e la Provincia l’onere è troppo impegnativo”.

Il presidente ha poi aggiunto rispetto alla prospettiva futura: “Quello che è accaduto deve essere un monito per la vallata a predisporre e individuare percorsi alternativi alla strada regionale 325. Questi percorsi alternativi dovranno essere analizzati con uno studio di fattibilità con due ipotesi, un collegamento in galleria dalla Briglia a Figline di Prato o invece da Vaiano verso Barberino del Mugello. Scelto il percorso allora io chiedero’ al governo il finanziamento al cinquanta per cento tra Stato e Regione Toscana per cui manifesto la disponibilità. Sarà questo il ragionamento di lungo periodo: o parte ora oppure non lamentiamoci quando la strada 325 dovesse trovarsi di nuovo in situazioni di frana”.

“Il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con il quale siamo da giorni in contatto per far fronte alle esigenze così stringenti e urgenti delle migliaia di cittadini della Val Bisenzio e delle imprese della filiera di Prato, insieme gravemente colpiti dalla frana e dagli smottamenti che stanno compromettendo la viabilità, ha accolto la lettera dei sindaci dei comuni interessati ed è al lavoro, pronto per la convocazione del tavolo inter-istituzionale. Fin dalle prime ore del dissesto, che sta mettendo sempre più rischio la tenuta delle aziende della filiera pratese e che sta costringendo i residenti all’isolamento, mi sono personalmente impegnata con il viceministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, che ha garantito immediata disponibilità di intervento.

La preparazione del tavolo ne è la conferma. Si tratta di un momento per affrontare non solo la grave criticità contingente, ma soprattutto per un concreto confronto sulla possibilità di una viabilità alternativa per la vallata, il cui stato, da troppo tempo, è condizionato negativamente dalla strada S.R 325, come Fratelli d’Italia ha più volte, negli anni, denunciato. Tema, quest’ultimo, cruciale, e ora finalmente arrivato al centro del tavolo al quale parteciperanno tutti i livelli istituzionali.

Un futuro migliore, rispetto al passato ed al presente, per i cittadini e per le imprese dei nostri territori, è per questo esecutivo la priorità”. Lo scrive, in una nota, il deputato pratese di Fratelli d’Italia Chiara La Porta.