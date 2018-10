Florence Rivers festival: due giorni di eventi, sport e pulizie sui corsi d’acqua fiorentini

Sabato e domenica prima edizione: 23 iniziative promosse da Comune e Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno con il coinvolgimento di enti e associazioni di tutti i quartieri

L’hashtag di riferimento per la prima edizione del Florence Rivers Festival sarà #FRF2018 e l’obiettivo è che sia tra i trend topic in città nel fine settimana del 6 e 7 ottobre 2018. Il Comune e il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno hanno ideato e promosso una due giorni dedicata alla bellezza e alla vivibilità dei fiumi fiorentini, tutti compresi, non solo l’Arno e dunque anche Mugnone, Terzolle, Mensola, Greve, Ema, etc.

Un appello lanciato a tutti i Quartieri, agli enti e alle associazioni culturali e sportive che hanno risposto con entusiasmo e collaborazione dando vita ad una numerosa serie di eventi culturali, sportivi e di volontariato ambientale dentro e fuori dall’acqua, lungo gli argini e le sponde, in giro per la città.

In programma 23 eventi illustrati, questa mattina a Palazzo Vecchio, dall'assessore all'ambiente Alessia Bettini insieme a Marco Bottino, presidente Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, al presidente del Quartiere 1 Maurizio Sguanci, al presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi, al presidente del Quartiere 3 Alfredo Esposito e al presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni.

Si va dal ‘plogging’, termine inglese che sta per ‘pulire passeggiando’ lungo le sponde alle proposte culturali tra Terzo Giardino a San Niccolò e Quarto Paesaggio alla Palazzina dell’Indiano; dalle visite ai cantieri sul Mensola e in barca sotto Ponte Vecchio a diverse iniziative sportive presso le due sedi dei canottieri della città; e per finire un itinerario a cavallo e due grandi biciclettate a monte e a valle della città lungo l’Arno. Ecco dunque un ultima grande occasione di stare all’aperto prima dell’autunno e vivere Firenze dal punto di vista dei suoi fiumi, che tornano così ad essere parte integrante del paesaggio urbano, luoghi riscoperti e rivalorizzati che oltre ad essere più sicuri sono anche sempre più belli e sociali.

“Ventitrè eventi per far conoscere l'Arno e gli altri fiumi della città – ha sottolineato l'assessore Bettini – i nostri corsi d'acqua non sono né discariche né pericoli in caso di esondazione ma sono, soprattutto, luoghi di bellezza e di habitat naturali tutti da scoprire”.

“Grazie ad una serie di interventi migliorativi e una sempre maggiore manutenzione in pochi anni i corsi d’acqua fiorentini sono sempre più sicuri dal punto di vista idraulico e più fruibili e vissuti da parte della cittadinanza – commenta il presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Marco Bottino – con questo Festival abbiamo pensato di accendere i riflettori, valorizzare e far apprezzare tutto quello che sta dentro e intorno ai fiumi fiorentini: dagli aspetti naturalistico ambientali, alle opportunità per sport e tempo libero, alle sistemazioni per la prevenzione del rischio idrogeologico”.

“In programma – ha ricordato il presidente Sguanci – tante iniziative per fare apprezzare la bellezza di luoghi che troppo spesso non vengono valorizzati”.

“Una bella manifestazione - ha dichiarato il presidente Pierguidi - per fare conoscere, ma anche riscoprire, un luogo stupendo come il Mensola”.

“Spero che Florence Rivers festival rimanga un appuntamento fisso – ha detto il presidente Esposito – i fiumi devono essere visti sempre di più come una risorsa e non come un pericolo”.

"Anche qui, nel nostro quartiere – ha rilevato il presidente Dormentoni – potremo vivere al meglio un ambiente poco conosciuto ma molto riqualificato grazie alle operazioni sia del Comune che del Consorzio di Bonifica”.

Il programma completo con la mappa e il calendario degli appuntamenti è sul sito www.florenceriversfestival.it; tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito per cui basterà girovagare per la città e presentarsi nei punti di ritrovo segnalati dalle grandi bandiere con il logo del Festival; tutti i partecipanti sono invitati a scattare foto e condividere le loro esperienze con l’hashtag #FRF2018 con il quale anche il mensile fiorentino Lungarno, media partner del Festival, pubblicherà tutte le foto del weekend.