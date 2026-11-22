Firenze, 6 novembre 2026 - C’è chi le colleziona per passione, chi va a caccia di carte rare e chi conserva ancora quelle che hanno accompagnato la propria infanzia. Un mondo fatto di personaggi, rarità, sport e ricordi, capace di coinvolgere appassionati di tutte le età. È a questo universo che è dedicato il Florence Cards Show, la fiera delle carte da collezione che per la prima volta approda all'Hilton Garden Inn Florence, nel quartiere di San Donato-Novoli. L'appuntamento è per sabato 7 e domenica 8 novembre, dalle 10 alle 19, negli spazi dell'hotel in via Sandro Pertini 2/4.

A organizzare la manifestazione è l'associazione culturale Fumetti e Dintorni, con un evento pensato per riunire collezionisti, operatori del settore, appassionati e curiosi. Due giornate per incontrarsi, confrontarsi, scoprire nuove occasioni e condividere una passione che accomuna generazioni diverse.

Protagoniste saranno le carte dei grandi marchi e delle saghe più amate: Pokémon, Magic The Gathering, Yu-Gi-Oh!, One Piece Card Game, Dragon Ball Card Game e Lorcana, insieme alle Sport Card. Un'offerta che spazia dai giochi di carte collezionabili a quelle dedicate al mondo dello sport, con proposte rivolte sia ai collezionisti esperti sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo universo.

Negli stand espositivi sarà possibile acquistare, vendere e scambiare carte, andare alla ricerca degli esemplari mancanti e incontrare altri collezionisti con cui condividere esperienze e conoscenze.

La manifestazione offrirà anche servizi di valutazione, per chi vuole conoscere il valore delle proprie carte o individuare pezzi particolari da aggiungere alla raccolta.