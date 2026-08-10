FirenzeGioca: al via la 25ª edizione della grande festa

Firenze, 29 luglio 2026 – Torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati del gioco intelligente: FirenzeGioca celebra la sua 25ª edizione (30 anni gli anni dalla sua nascita, nel 1995). La manifestazione, inserita nel programma dell'Estate Fiorentina 2026, si terrà da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto nel centro culturale e laboratorio urbano LUMEN, un'oasi di verde in via del Guarlone che accoglierà ospiti d’eccezione, famiglie e giocatori di ogni età in un’atmosfera informale e serale.

Un programma ricco per tutti i gusti. Il cuore dell'evento rimane la grande Ludoteca, con i tavoli che occupano interamente le serre del Lumen, pronti a ospitare giochi e sfide per ogni livello: dalle ultimissime novità del mercato ai "cinghialoni" (giochi per esperti ad alta strategia) ai grandi classici vintage, fino ai titoli per bambini. Grazie a un nuovo sistema di prenotazione online, i visitatori potranno scegliere e riservare i propri giochi preferiti filtrandoli per titolo, età, durata e tipologia.

Tra le novità e le conferme di quest'anno:

Giochi di Ruolo (GdR): un ricco "Menù GdR" con master provenienti da tutta Italia pronti a guidare i partecipanti in mondi fantastici.

un ricco "Menù GdR" con master provenienti da tutta Italia pronti a guidare i partecipanti in mondi fantastici. Festival del Buon Sollazzo: l’Ingegneria del Buon Sollazzo porterà i suoi celebri giochi artigianali in legno, offrendo un divertimento senza tempo che colonizzerà i vialetti del Lumen.

l’Ingegneria del Buon Sollazzo porterà i suoi celebri giochi artigianali in legno, offrendo un divertimento senza tempo che colonizzerà i vialetti del Lumen. LudoLumen: uno spazio aperto e informale dedicato alle persone, alle idee e alle storie che animano il mondo del gioco, un vero salotto ludico.

uno spazio aperto e informale dedicato alle persone, alle idee e alle storie che animano il mondo del gioco, LEGO Brick Summer Fest: un’area dedicata alla creatività con i mattoncini più famosi del mondo e una gara creativa per i più giovani prevista per la domenica.

un’area dedicata alla creatività con i mattoncini più famosi del mondo e una gara creativa per i più giovani prevista per la domenica. Tornei e Contest: tornei di Heat, Bang!, Karak e Pokémon per principianti, con dimostrazioni e un meeting point per lo scambio di carte; contest artistico Character Figth e Caccia al Personaggio.

tornei di Heat, Bang!, Karak e per principianti, con dimostrazioni e un meeting point per lo scambio di carte; contest artistico Character Figth e Caccia al Personaggio. Passaporto Ludico: un’attività che premia chi sperimenta le diverse aree del festival provando giochi diversi e raccogliendo timbri che danno diritto a premi finali.

un’attività che premia chi sperimenta le diverse aree del festival provando giochi diversi e raccogliendo timbri che danno diritto a premi finali. Sognautori: area dedicata ai prototipi di aspiranti game designer che sognano di vedere pubblicato il proprio gioco.

Ospiti e Cultura Ludica

Lo spazio LudoLumen accoglierà seminari, confronti pubblici e "Racconti intorno al Gioco", con ospiti come l'educatore ludico Gabriele Mari e i game designer Luca Borsa e Beniamino Sidoti. Si discuterà anche di temi importanti, come il progetto di Federludo a nome delle associazioni ludiche italiane per una proposta di legge regionale sul diritto al gioco; venerdì 31 luglio si terrà l’incontro pubblico dedicato al percorso di riconoscimento del valore educativo, culturale e sociale delle attività ludiche, con personalità di spicco presenti quali i professori Furio Honsell e Giovanni Bacaro.

Divertimento e Solidarietà

Torna l’immancabile Pesca di BenefiRenza, che unisce il gioco al riciclo: portando giochi o libri che non si usano più, si contribuisce a una raccolta premi che quest'anno includerà anche giochi da tavolo nuovi e set di carte Pokémon da collezione.

Informazioni Pratiche

L'evento è a ingresso gratuito. Per accedere agli spazi del Lumen è necessaria la tessera associativa (valida per l'intero nucleo familiare e per tutta la stagione) che può essere sottoscritta direttamente sul posto o comodamente online, per evitare code.