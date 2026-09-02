Firenze: premi per le migliori tesi di dottorato

È stato pubblicato il bando per la terza edizione del Premio Tesi di Dottorato Città di Firenze, promosso dall’Università di Firenze attraverso la Firenze University Press (FUP) in collaborazione con il Comune di Firenze.Dopo il successo delle prime edizioni, il premio si conferma un’importante iniziativa a sostegno della ricerca d’eccellenza, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro delle giovani e dei giovani ricercatori e favorire la diffusione delle migliori tesi di dottorato, contribuendo così allo sviluppo della cultura scientifica e al dialogo tra ricerca e società.

Questa edizione si articola in sette premi previsti, suddivisi in cinque sezioni corrispondenti ai principali ambiti della ricerca: biomedica, umanistica e della formazione, scienze sociali, scientifica, tecnologica; ed uno speciale, intitolato alla memoria di Lucrezia Borghi, Valentina Gallo ed Elena Maestrini, studentesse dell’Università di Firenze tragicamente scomparse il 20 marzo 2016 durante un soggiorno Erasmus in Spagna.

La novità dell’edizione 2026 consiste nel settimo premio, intitolato Il lavoro tra libertà ed emancipazione, e sarà dedicato a tesi di dottorato che abbiano ad oggetto le esperienze e le pratiche di emancipazione e di libertà che nel lavoro si siano dimostrate capaci di scardinare logiche di oppressione, sfruttamento e discriminazione, restituendo centralità alla persona e dando vita nuove forme di socialità orientate alla solidarietà, al mutualismo, alla democrazia.

“Con questa iniziativa, Università e Comune rinnovano l’impegno nel valorizzare il lavoro delle giovani ricercatrici e dei giovani ricercatori e nel dare visibilità ai risultati dei loro percorsi di studio – ha dichiarato la rettrice Alessandra Petrucci –. Sostenere la ricerca significa non soltanto riconoscerne la qualità e l’originalità, ma anche favorire la circolazione delle conoscenze e rafforzare il dialogo tra Università e società”.

“Quest’anno abbiamo voluto dare particolare rilievo al tema del lavoro, introducendo una nuova sezione dedicata al lavoro tra libertà ed emancipazione” ha detto Dario Danti, assessore al lavoro e all’università del Comune di Firenze. “Una scelta che nasce dalla volontà di valorizzare ricerche capaci di leggere le trasformazioni del mondo del lavoro e di interrogarsi su precarietà, sfruttamento e discriminazioni, ma anche su autonomia, diritti, solidarietà e partecipazione. Crediamo che la ricerca possa offrire un contributo importante al dibattito sul futuro del lavoro e sul modello di società che vogliamo costruire. Ringrazio tutte e tutti coloro che contribuiscono a questa iniziativa”.

I premi delle sei Sezioni, Sezione Biomedica, Sezione Umanistica e della Formazione, Sezione Scienze Sociali, Sezione Scientifica, Sezione Tecnologica, Sezione Speciale Borghi - Gallo - Maestrini, sono destinati ai dottori di ricerca delle scuole di dottorato dell’Università di Firenze, o che siano residenti in provincia di Firenze alla data di emanazione del bando anche se la tesi è stata discussa in altre Università italiane ed estere, ivi inclusi gli Istituti di Alta Formazione Dottorale e le Scuole di Studi Superiori statali e non statali legalmente riconosciute purché beneficiarie di contributi ministeriali ai sensi della normativa vigente, e che abbiano conseguito il titolo da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando.

Il premio della settima Sezione Il lavoro tra libertà ed emancipazione è destinato ai dottori di ricerca con Borse di dottorato Pegaso e ai dottori di ricerca dell’Università di Firenze, o che siano residenti in provincia di Firenze alla data di emanazione del bando anche se la tesi è stata discussa in altre Università italiane ed estere, ivi inclusi gli Istituti di Alta Formazione Dottorale e le Scuole di Studi Superiori statali e non statali legalmente riconosciute purché beneficiarie di contributi ministeriali ai sensi della normativa vigente, e che abbiano conseguito il titolo da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando.

I lavori premiati saranno pubblicati nella collana editoriale “Premio Tesi di Dottorato Città di Firenze” sia in versione cartacea sia in formato digitale ad accesso aperto, garantendo così la massima visibilità e diffusione a livello nazionale e internazionale.Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma online indicata nel bando entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili sui siti ufficiali dell’Università di Firenze, Firenze University Press e Comune di Firenze.

Scarica il bando

Accedi al form per la candidatura: https://premiotesi.fupress.net/index.php/ptd/index