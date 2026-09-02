Galluzzo, la Misericordia cerca impiegati

GALLUZZO (Firenze) – Opportunità di lavoro al Galluzzo. Gli Ambulatori della Misericordia del Galluzzo hanno aperto una selezione per Addetti Front-Office.Il contratto prevede 15 ore a settimana distribuite su turni dal lunedì al sabato.
Di cosa si occuperà chi verrà selezionato:
- Gestione e programmazione degli appuntamenti
- Gestione delle chiamate
Requisiti richiesti:
- Buone capacità comunicative e di relazione con il pubblico
- Buone conoscenze informatiche
- Capacità di lavorare in team
Come candidarsi:
C'è tempo fino al 10 settembre 2026: basta inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo email:
segreteria@misericordiagalluzzo.it
Per informazioni si può contattare direttamente la Misericordia del Galluzzo: telefono 0552048000.