Cronaca

Galluzzo, la Misericordia cerca impiegati

Candidature aperte fino al 10 settembre per gli ambulatori. 15 ore settimanali dal lunedì al sabato

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
02 Settembre 2026 11:40
Galluzzo, la Misericordia cerca impiegati

GALLUZZO (Firenze) – Opportunità di lavoro al Galluzzo. Gli Ambulatori della Misericordia del Galluzzo hanno aperto una selezione per Addetti Front-Office.Il contratto prevede 15 ore a settimana distribuite su turni dal lunedì al sabato.

Di cosa si occuperà chi verrà selezionato:

- Gestione e programmazione degli appuntamenti

- Gestione delle chiamate

Requisiti richiesti:

- Buone capacità comunicative e di relazione con il pubblico

- Buone conoscenze informatiche

- Capacità di lavorare in team

Come candidarsi:

C'è tempo fino al 10 settembre 2026:  basta inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo email:

segreteria@misericordiagalluzzo.it

Per informazioni si può contattare direttamente la Misericordia del Galluzzo: telefono 0552048000.

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