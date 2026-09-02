Firenze non è solo Rinascimento: il MAF amplia le proposte

A partire da settembre il Museo Archeologico Nazionale di Firenze propone un nuovo calendario di appuntamenti pensato per raccontare la ricchezza e la varietà delle sue collezioni e offrire al pubblico diverse occasioni per conoscere più da vicino il patrimonio archeologico conservato nel cuore della città. Aperture straordinarie, visite guidate per adulti e bambini, laboratori e incontri accompagnano i visitatori alla scoperta delle tante anime del museo: dalle testimonianze dell’antico Egitto alla civiltà etrusca, dalla cultura greca alla storia di Firenze e della famiglia de’ Medici, in un percorso attraverso epoche, culture e territori diversi.

Si parte lunedì 7 settembre con l’apertura serale del museo (dalle 18 alle 22) e una serie di attività in occasione della festa della Rificolona, alle 18.30 la visita guidata la Festa delle Lampade della Dea Neith nell’Antico Egitto e il mito della rinascita di Osiride alla scoperta delle opere meno note della sezione egizia, attraverso la storia del culto e del mito della rinascita di Osiride, una delle narrazioni fondamentali della religione egizia e simbolo della continuità della vita oltre la morte. A seguire laboratorio didattico a tema per bambini dai 6 agli 11 anni. È obbligatoria la prenotazione tramite email a man-fi.didattica@cultura.gov.it.

Il pomeriggio è anche l’occasione per scoprire la storia del museo e del palazzo che lo ospita, sempre dalle 18:30, ogni mezz’ora, la curatrice della sezione etrusca Claudia Noferi propone al pubblico il racconto della famiglia de’Medici, del Palazzo della Crocetta e dei bronzi delle antiche collezioni.

Dalle ore 19 in programma il finissage della mostra ECA SREN TVA - questa immagine mostra, che ripropone alcune delle opere della collezione del museo viste attraverso gli occhi di una delle grafiche e illustratici più interessanti del panorama fiorentino Luchadora, alias Alessandra Marianelli, che insieme alla funzionaria Giulia Basilissi, co-curatrice della mostra, propone le ultime visite guidate della mostra.

Mercoledì 16 settembre apertura straordinaria (dalle 18 alle 22) e primo appuntamento del ciclo “Scopriamo le collezioni”, una serie di visite guidate degli archeologi del Museo per far conoscere al pubblico particolarità e sorprese delle sue collezioni: alle ore 18 e alle ore 20 è la volta di Dei, devoti e sacerdoti. Il mondo degli Etruschi nelle collezioni del MAF, con Barbara Arbeid, mentre alle 19 e alle 21 Tra Grecia e Magna Grecia: il fascino di una cultura, con Gregorio Aversa.

Giovedì 17 settembre alle 14.30 una giornata di studi specialistica sarà dedicata a “Nuovi studi e restauro: il Torso virile detto «di Livorno» al Museo Archeologico Nazionale di Firenze”. Dopo la presentazione del 9 giugno scorso, che ha concluso il lungo intervento conservativo realizzato grazie al contributo dei Friends of Florence per il restauro del bronzo, uno dei capolavori delle collezioni medicee, saranno presentati a studiosi e ricercatori i risultati delle campagne di ricerca diagnostiche, archeometriche e archeologiche, condotte da numerosi specialisti di diverse discipline.

Sabato 26 settembre porte aperte tutto il giorno in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa coordinata dal Ministero della Cultura. Il MAF sarà straordinariamente aperto dalle 8:30 alle 22:00 con ultimo ingresso alle 21:15 e incontri speciali con il personale del Museo e laboratori per bambini, compresi nel costo del biglietto di ingresso.Alle 15 e alle 16:30, l'archeologo Gregorio Aversa accompagnerà i visitatori nel percorso tematico “L'antico che ispira: reimpieghi, imitazioni, copie": tra le opere appartenenti alle collezioni greche si nascondono gli indizi di come, sin dall’antichità, i modelli artistici siano stati ripetutamente reinventati, adattandoli alle esigenze più disparate.

A partire da sensibilità artistiche di alto livello, l'artigianato ha così prodotto manufatti sempre di buona qualità, a garanzia che la replica fosse uno strumento utile a diffondere quella cultura che oggi definiamo "classica".

Alle 15:30 e alle 18, visite guidata per adulti e bambini a cura dei Servizi Educativi a scoprire “Il Sarcofago delle Amazzoni: la suggestione del mito, il racconto di un’antica storia che si rinnova nella vita e nell’arte”, attraverso un'opera straordinaria che non è soltanto un reperto archeologico, ma anche una fonte di narrazioni mitologiche, come la nota storia di Achille e Pentesilea, e ispirazioni letterarie e musicali dei secoli futuri.Infine, alle 19 e alle 20:30, la restauratrice Giulia Basilissi spiegherà ai visitatori come “Custodire il passato – Il lavoro dei restauratori raccontato al pubblico”.

Cosa significa restaurare un reperto archeologico? Quali sono le sfide che i restauratori affrontano per conservarlo e quali informazioni possono emergere durante il loro lavoro? Due recenti interventi condotti sui materiali della Sezione Egizia offrono l'occasione di accompagnare il pubblico alla scoperta del ruolo fondamentale del restauro nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale. L'incontro prenderà in esame il restauro del rilievo raffigurante la dea Maat e di un frammento di scultura in terra cruda proveniente da Deir el-Medina.

Da settembre a dicembre

Ritorna anche quest’anno il ciclo di incontri Pomeriggi dell’Archeologico, da settembre a dicembre i primi 6 appuntamenti a ingresso gratuito propongono un programma dedicato ad alcuni dei principali temi della ricerca e della storia dell’archeologia.Guidati da prestigiosi relatori e relatrici, gli incontri affrontano la tutela del patrimonio durante le emergenze, l’ideologia funeraria, le pratiche di vita quotidiana degli antichi greci e degli etruschi, la storia dell’archeologia.

Il calendario si apre il 10 settembre con L’arte di illuminare presso gi Etruschi, e continua poi il 24 settembre Non solo un affare di mummie: alle origini dell’Egittologia in Toscana, 8 ottobre La riscoperta della città medievale Tusculum, 19 novembre Equipaggiamento equino e arte della cavalleria presso gli antichi Greci, 26 novembre Costantino e la basilica di San Pietro in Vaticano, 10 dicembre Archeologia nel cratere del sisma.

Gli incontri iniziano alle 17, è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo man-fi@cultura.gov.it.

Inoltre, come di consueto, il Museo Archeologico è accessibile a ingresso gratuito nella prima domenica del mese, il 6 settembre, e quest'anno, per la prima volta, un programma speciale di aperture straordinarie consentirà di visitare il Museo anche tutti i sabati pomeriggio, dal 3 ottobre fino a Natale: a Firenze la cultura non si ferma mai e oltre al Rinascimento c'è molto di più.Il programma di attività del museo è in continuo aggiornamento e disponibile sui canali social.

Calendario aperture straordinarie e attività

Lunedì 07/09/2026ore 18.00 - 22.00 – apertura serale

La Festa della Rificolona al MAFVisite guidate e laboratori per bambini compresi nel costo del biglietto di ingresso ore 18.30 - Festa delle Lampade della Dea Neith nell’Antico Egitto e il mito della rinascita di Osiride a seguire laboratorio didattico. Durata 1.15h, prenotazione obbligatoria ore 18.30 -La famiglia de' Medici, il Palazzo della Crocetta e la sezione dei bronzi delle antiche collezioniore 19 - Vernissage mostra ECA SREN TVA - questa immagine mostra e visita guidata

Mercoledì 16/09/2026ore 18.00 - 22.00 – apertura serale Scopriamo le collezioniore 18 e ore 20 - Dei, devoti e sacerdoti. Il mondo degli Etruschi nelle collezioni del MAFore 19 e ore 21 - Tra Grecia e Magna Grecia: il fascino di una culturaApertura serale straordinaria con visite guidate, comprese nel costo del biglietto di ingresso.

Giovedì 17/09/2026ore 14.30 - Nuovi studi e restauro: il Torso virile detto «di Livorno» al Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Sabato 26/09/2026 Apertura straordinaria non-stop dalle ore 8.30 - alle 22:00 Le Giornate Europee del Patrimonio al MAFore 15 e ore 16:30 - Gregorio Aversa, “L'antico che ispira: reimpieghi, imitazioni, copie"ore 15:30 e ore 18 - Visita guidata per adulti e bambini a cura dei Servizi Educativi “Il Sarcofago delle Amazzoni: la suggestione del mito, il racconto di un’antica storia che si rinnova nella vita e nell’arte”ore 19 e ore 20:30 - Giulia Basilissi, “Custodire il passato – Il lavoro dei restauratori raccontato al pubblico”Visite guidate e laboratori per bambini compresi nel costo del biglietto di ingresso.L'ultimo ingresso per visitare il museo sarà sempre 45 minuti prima della chiusura del museo.

Pomeriggi dell’Archeologico Calendario settembre – dicembreGiovedì ore 17, ingresso gratuito10 settembre L’arte di illuminare presso gi Etruschi con Vittorio Mascelli, Reparto Antichità Etrusco Italiche, Museo Gregoriano Etrusco – Musei Vaticani

24 settembre Non solo un affare di mummie: alle origini dell’Egittologia in Toscana con Daniela Picchi, Responsabile Sezione Egizia, Museo Civico Archeologico di Bologna

8 ottobre La riscoperta della città medievale Tusculum (Monte Porzio Catone, Roma): quando storia e archeologia da “sorelle gelose” si trasformano in alleate preziose per la ricerca con Valeria Beolchini, EEHAR-CSIC; IH-CSIC

19 novembre La museruola di Kroton. Equipaggiamento equino e arte della cavalleria presso gli antichi Greci con Gregorio Aversa, curatore Museo Archeologico Nazionale di Firenze

26 novembre Costantino e la basilica di San Pietro in Vaticano con Paolo Liverani, Università degli Studi di Firenze

10 dicembre Archeologia nel cratere del sisma. Tra ricostruzione, tutela e valorizzazione. Il caso della basilica di San Benedetto da Norcia con Claudia Cenci, Direttrice dell'Istituto centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale (ICRI); Gabrilla Sabatini, Museo Archeologico Nazionale di Firenze; Marco Cruciani, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Umbria.