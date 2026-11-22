Come ci si sposta a Firenze in tarda serata senza dover necessariamente utilizzare l'auto privata? Chi vive o frequenta la città sa bene quanto possa essere complicato muoversi nelle ore notturne tra parcheggi introvabili e traffico. Se durante la bella stagione la risposta è arrivata dalla sperimentazione estiva del trasporto pubblico, ora c'è un'ottima notizia anche per i mesi più freddi.

Dopo il successo registrato nei mesi caldi, il Comune di Firenze e Autolinee Toscane hanno deciso di confermare la rete dei bus notturni anche per la stagione invernale a partire da lunedì 2 novembre, introducendo inoltre un importante potenziamento speciale dedicato al periodo delle festività natalizie.

A partire da lunedì 2 novembre, la rete notturna composta da 24 linee proseguirà il suo servizio. La decisione di estendere la sperimentazione nasce direttamente dai dati estivi, che hanno confermato una domanda reale e diffusa di mobilità pubblica in tarda serata da parte di cittadini e visitatori.

L'offerta invernale viene naturalmente calibrata sui diversi ritmi della città e sulle condizioni meteorologiche: l'ossatura portante della rete manterrà una frequenza cadenzata tra i 30 e i 45 minuti, con l'ultima partenza dai capolinea confermata all'1:00. Rispetto all'assetto estivo, la frequenza risulta cadenzata ma ridotta, proprio per adattarsi in maniera efficiente alle reali abitudini di spostamento nei mesi freddi.

A sottolineare il valore strategico di questa scelta per la qualità della vita cittadina è la sindaca Sara Funaro, che ha rimarcato l'importanza di garantire alternative concrete all'uso dei mezzi privati:

"Una città viva è una città che sa essere accessibile a tutti, anche nelle ore serali. Con la prosecuzione del servizio notturno vogliamo offrire a fiorentini e visitatori un'ulteriore opportunità per raggiungere i luoghi di lavoro, partecipare alle iniziative culturali e vivere il tempo libero senza dover necessariamente ricorrere all'auto privata. La mobilità è un elemento fondamentale della qualità della vita e dobbiamo continuare a lavorare per costruire una città in cui spostarsi sia sempre più semplice, sicuro e sostenibile.

La prosecuzione della sperimentazione anche nei mesi invernali ci consentirà di raccogliere ulteriori dati e valutare le esigenze di mobilità nelle diverse stagioni. Al terme di questa fase estiva e invernale presenteremo un servizio strutturato, costruito sulla base dei risultati raccolti e delle effettive necessità della città, con l'obiettivo di rendere gli spostamenti sempre più semplici e sostenibili" dichiara Sara Funaro, Sindaca di Firenze.

Notizie ancora più interessanti riguardano i piccoli bus che attraversano il cuore della città (linee C1, C2, C3 e C4). Per questi mezzi sono previste due fasi operative ben distinte:

Assetto provvisorio di Novembre: il sabato sera l'ultima partenza dai capolinea sarà all'1:00; dalla domenica al venerdì il servizio proseguirà fino alle 21:00 (garantendo un'ora in più rispetto alle 20:00 dell'orario antecedente la sperimentazione).

Potenziamento Natalizio (7 dicembre - 8 gennaio): le corse saranno attive tutti i giorni fino a mezzanotte, offrendo ben due ore di servizio in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando i bussini si fermavano alle 22:00.

Dal punto di vista pratico, questa estensione è una svolta per chi ama vivere il centro senza lo stress della macchina. Immaginate di arrivare in città con la tramvia — in particolare con la linea T2 che arriva fino a piazza San Marco — e da lì salire comodamente su un "bussino" per raggiungere un ristorante, fare acquisti natalizi o godersi una passeggiata tra le luci del centro storico.

L'assessore alla Mobilità Andrea Giorgio ha evidenziato come i dati d'uso abbiano guidato questa decisione strategica per il periodo festivo: "Dopo l'estate i fiorentini ci hanno detto con i fatti che il trasporto pubblico di sera serve, e noi rispondiamo portando la sperimentazione anche nei mesi invernali, con orari più lunghi e una rete che copre tutta la città. Abbiamo esaminato i dati e li useremo per tarare sempre meglio il servizio sulle abitudini di chi vive Firenze di sera. Per le feste faremo un passo in più sui bussini: viaggeranno tutti i giorni fino a mezzanotte offrendo ai fiorentini un'opportunità di muoversi per una passeggiata, una cena o lo shopping in centro senza usare l'auto.

I bussini andranno quindi a potenziare l’offerta della tramvia che, soprattutto con la T2 che arriva in piazza San Marco, rappresenta una alternativa sostenibile ed efficiente per andare in centro" affferma Andrea Giorgio, Assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia.

Per garantire la massima efficienza durante la stagione invernale, la struttura della rete a 24 linee ricalca quella estiva ma introduce due mirate modifiche di percorso:

Linea 17 : sposta il suo capolinea in via Boito , non attestandosi più al Parco delle Cascine (una scelta del tutto logica, considerato il naturale calo delle frequentazioni serali del parco nei mesi freddi rispetto al picco estivo).

: sposta il suo capolinea in , non attestandosi più al Parco delle Cascine (una scelta del tutto logica, considerato il naturale calo delle frequentazioni serali del parco nei mesi freddi rispetto al picco estivo). Linea 9: prevede un servizio limitato in attestazione e interscambio diretto con la linea tranviaria T1 presso la fermata di piazza Batoni.

Questi piccoli interventi dimostrano un approccio gestionale flessibile, capace di adattare i tracciati ai reali flussi della viabilità e delle abitudini invernali, evitando sprechi e ottimizzando le coincidenze con la tramvia.

La prosecuzione delle corse notturne non è un intervento isolato, ma fa parte di un percorso condiviso e proiettato al futuro. I mesi invernali consentiranno infatti di raccogliere dati preziosi sui flussi dei passeggeri in condizioni climatiche e stagionali differenti. L'obiettivo finale del Comune e del gestore è quello di utilizzare questo monitoraggio per progettare e presentare un servizio notturno permanente, strutturato e tagliato su misura per la città.

L'operazione conferma il ruolo attivo del gestore nel supportare la vita quotidiana di residenti, lavoratori serali, studenti e visitatori. Come dichiarato il 31 ottobre 2026 dall'amministratore delegato di at-autolinee toscane, Franco Middei, la sinergia tra azienda e istituzioni è fondamentale per consolidare questo percorso: "Come at-autolinee toscane abbiamo lavorato fin dall'inizio insieme al Comune di Firenze e continuiamo a farlo anche in questa nuova fase del progetto, che permetterà all'amministrazione di raccogliere ulteriori dati e informazioni utili per valutarne gli sviluppi e leggere con maggiore precisione i bisogni di spostamento della città.

La disponibilità di at-autolinee toscane a proseguire questo percorso conferma l'attenzione dell'azienda verso il territorio e verso chi sceglie ogni giorno il trasporto pubblico, dai residenti ai lavoratori, dai giovani a tutte le persone che vivono e frequentano Firenze anche nelle ore serali e notturne."

Il prolungamento del servizio bus notturno e il potenziamento dei bussini per il periodo natalizio rappresentano un segnale chiaro: Firenze punta con decisione su una mobilità urbana moderna, sicura e sostenibile anche di notte.