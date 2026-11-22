Highlights: Fiorentina - Atalanta 2 - 2

La sfida dello Stadio Artemio Franchi di Firenze si è rivelata molto più di un semplice pareggio di campionato. Il 2-2 maturato tra la Fiorentina e l'Atalanta ha offerto 90 minuti di intensità, colpi di scena e capovolgimenti di fronte che hanno tenuto i tifosi col fiato sospeso dal primo all'ultimo secondo.

Inserito nella 9ª giornata della Serie A Enilive 2026/27, il confronto tattico tra i Viola guidati da Paolo Vanoli e i Nerazzurri sotto la regia di Maurizio Sarri ha regalato spettacolo, giocate di altissima classe ed episodi controtendenza. Tra infortuni singolari, colpi di genio individuali ed epici salvataggi difensivi, la serata di Firenze ha ribaltato ogni pronostico della vigilia.

Il doppio "fuori programma": dagli infortuni di Kristensen al cambio dell'arbitro

Approfondimenti Tensione al Franchi alla 9ª giornata

La partita si è sviluppata fin dai primissimi battiti sotto il segno dell'imprevisto tattico e regolamentare. Dopo appena quattro minuti dal fischio d'inizio, l'Atalanta è stata costretta a rivedere la propria linea difensiva per l'infortunio immediato di Kristensen, sostituito a freddo da Scalvini.

Un evento ancora più raro e insolito si è verificato durante l'intervallo: il direttore di gara designato, Federico La Penna della sezione di Roma 1, ha accusato un problema fisico che gli ha impedito di rientrare in campo. La ripresa è stata quindi affidata alla direzione del IV ufficiale, Livio Marinelli di Tivoli.

Questi prolungati stop e cambi improvvisi hanno testato a fondo la capacità di adattamento e la tenuta mentale delle due squadre, chiamate a mantenere l'intensità intatta in un contesto del tutto atipico.

Charles De Ketelaere assoluto dominatore: gol, assist e giocate chiave

Il fantasista belga della Dea è stato il padrone assoluto del campo, guidando la manovra offensiva dell'undici di Maurizio Sarri con qualità sopraffina e continui strappi centrali. Ecco i passaggi chiave della sua partita totale:

L'azione del vantaggio (41'): Dopo un preziosissimo recupero palla di Gaetano sulla trequarti, De Ketelaere ha chiuso una triangolazione perfetta con Zalewski, trafiggendo De Gea con un mancino nell'angolino. L'assist per la ripartenza (74'): Ha letto alla perfezione i tempi dell'inserimento a destra, servendo a Zalewski la palla del definitivo 2-2. I pericoli costanti: Poco prima dell'intervallo ha pennellato un cross perfetto per la schiacciata aerea di Krstović (che ha impegnato severamente De Gea); al 56' una sua percussione palla al piede ha spaccato la difesa viola e al 90' solo un grande intervento in tuffo del portiere spagnolo gli ha negato la gioia della doppietta personale.

De Ketelaere ha dimostrato di essere il vero perno tattico nerazzurro, capace sia di rifinire la manovra sia di concludere a rete nei momenti decisivi.

Salvataggi provvidenziali e gol "sporchi": l'epica difensiva di Viery e le deviazioni decisive

Nonostante le due reti incassate, la retroguardia della Fiorentina ha trovato nel giovane Viery un protagonista epico. Al 19', dopo che Krstović aveva intelligentemente lasciato scorrere un traversone di De Ketelaere per la conclusione a botta sicura di Elmas, Viery si è letteralmente sostituito a De Gea salvando la porta sulla linea. Il centrale viola si è poi ripetuto al 56', anticipando in extremis Krstović su un'altra insidiosa incursione della Dea.

Ad arricchire la sfida c'è stato anche l'impatto delle deviazioni e dei dettagli difensivi: se al 28' Carnesecchi si era superato con un grande intervento di piede su una conclusione di Ndour deviata due volte, al 61' non ha potuto nulla sul tiro dalla distanza di João Mário, la cui traiettoria spiazzante è stata alterata in modo determinante da una deviazione difensiva.

Tra la schiacciata di testa di Alieu Njie al 53' e il temporaneo sorpasso firmato João Mário, la Fiorentina ha dimostrato come lo spirito di sacrificio e un pizzico di fortuna possano ribaltare l'inerzia contro qualsiasi avversario.

Risposta di carattere e botta e risposta tattico: il 2-2 di Zalewski

Andata sotto 2-1 dopo la rimonta travolgente dei padroni di casa, l'Atalanta ha fatto emergere tutta la propria caratura caratteriale. Al 74' è arrivata la giocata da manuale che ha riequilibrato il match: De Ketelaere si è inserito con i tempi giusti sulla corsia destra e ha imbucato per Nicola Zalewski; l'esterno si è accentrato con lucidità e con una stoccata di mancino ha sorpreso De Gea sul primo palo.

Il finale di gara ha visto capovolgimenti di fronte continui, con entrambe le formazioni protese in avanti alla ricerca dei tre punti fino al 94'.

Il 2-2 tra Fiorentina e Atalanta va in archivio come un match vibrante e spettacolare, caratterizzato da eventi singolari come il cambio dell'arbitro all'intervallo, giocate d'autore e interventi difensivi decisivi. Per il prosieguo della stagione 2026/27, questo pareggio offre a Paolo Vanoli e Maurizio Sarri indicazioni preziose sulla forza del gruppo, dimostrando che entrambe le rose possiedono la personalità e le soluzioni tecniche per affrontare qualsiasi momento di difficoltà.