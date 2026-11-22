THE NAMELESS BALLAD, dal regista di The Well e dalla curatrice di Dylan Dog

L'edizione 2026 di Lucca Comics & Games segna un traguardo leggendario: il festival celebra novanta lustri di storia, spegnendo ben 60 candeline. In questa cornice monumentale, la manifestazione si conferma il fulcro battente in cui la cultura pop, la graphic novel, la settima arte e le istanze sociali contemporanee si fondono in cortocircuiti inaspettati, trasformando la città toscana in una vera capitale dell'immaginario globale.

Orientarsi in un palinsesto così sconfinato può far girare la testa. Abbiamo quindi selezionato le 5 sorprese più innovative, dirompenti e dense di significato culturale di questa edizione speciale: cinque eventi e uscite che dimostrano come il racconto contemporaneo stia superando ogni confine di genere.

L'attesa era alle stelle per la prima apparizione italiana di Jonathan Hickman, vera e propria superstar del fumetto statunitense portata a Lucca grazie a Panini Comics. Considerato a tutti gli effetti l'architetto supremo dei mondi Marvel — autore delle rivoluzionarie ere degli X-Men (l'era Krakoana del 2019), Fantastic Four, Avengers e del rilancio dell'Universo Ultimate —, Hickman ha conquistato la scena lucchese mostrando come sia possibile riscrivere da capo il mito supereroistico.

Eroi Maturi e l'Incubo Splatter della Linea Midnight

Al Padiglione Panini ha fatto il suo esordio il primo volume di Ultimate Spider-Man – Edizione Deluxe, firmato con Marco Checchetto. Qui l'icona Marvel cambia pelle: Peter Parker è un uomo adulto, felicemente sposato con Mary Jane e padre di due figli, costretto a destreggiarsi tra la vita familiare e il peso della maschera. Il progetto è stato sviscerato mercoledì 28 ottobre nella Chiesa di San Francesco durante il panel Ultimate Spider-Man: riscrivere l’Icona, creare l’Universo, che ha visto Hickman, Checchetto e David Messina dialogare con l'Editor-in-Chief C.B. Cebulski sotto la moderazione di Eva Carducci.

Ma la vera svolta viscerale si è consumata venerdì 30 ottobre presso l'Auditorium del Suffragio durante l'incontro Marvel Midnight: Il lato oscuro degli Eroi (con Hickman, Philip Kennedy Johnson, C.B. Cebulski e Andrea Fornasiero). Hickman ha presentato l'anteprima assoluta di Midnight, linea editoriale che scaraventa gli eroi tra body horror, splatter e orrore cosmico. L'albo Midnight: X-Men/Fantastici 4/Spider-Man – Artist Edition, pubblicato in contemporanea con gli USA in formato cartonato in bianco e nero, offre uno sguardo in anteprima sulle tre serie in uscita a marzo 2027: un incubo in cui Peter Parker viene mutato dalla Oscorp in un ibrido ragno e un folle scienziato innesca mostruose trasformazioni cosmiche.

Completano la presenza dell'autore in fiera i primi due volumi della Avengers Jonathan Hickman Collection (raccolta in 18 volumi), Doom – Artist Edition (disegnata da Sanford Greene, con un Dottor Destino alla ricerca di un potere supremo per fermare Galactus) e Wolverine: Vendetta Red Band – Artist Edition (con le matite giganti di Greg Capullo, ambientato in un futuro colpito da un EMP in cui Logan deve allearsi con la Confraternita dei Mutanti Malvagi per ripristinare la tecnologia).

Riscrivere il mito supereroistico

Concedere a Peter Parker una famiglia o calare le icone Marvel in atmosfere da puro horror corporeo non è un semplice esercizio di stile, ma il segno di una profonda maturazione del fumetto mainstream. Sperimentare con tematiche adulte e toni perturbanti dimostra come la narrazione seriale possa rigenerarsi continuamente, sfidando le aspettative del pubblico senza perdere la propria essenza.

Il cambiamento climatico non viene più raccontato come un mostro cinematografico da sconfiggere, bensì come una realtà ineludibile a cui l'umanità deve imparare ad adattarsi. Nasce da questa intuizione RIFT - Il futuro è in gioco, l'innovativo docu-game diretto da Claudio Di Biagio e prodotto da Infinity LAB (il laboratorio di Mediaset Infinity dedicato al talento indipendente), presentato in anteprima sabato 31 ottobre al Cinema Centrale prima del lancio in streaming previsto per il 15 novembre.

Le meccaniche del gioco e la barra del respiro

Il progetto adotta la struttura di un vero e proprio gioco di ruolo da tavolo fondato su dati scientifici reali. Quattro divulgatori e attivisti vestono i panni degli agenti de "Lo Sguardo", una società segreta capace di viaggiare attraverso gli squarci spazio-temporali causati dall'impatto antropico sul pianeta. A tirare le fila della partita nel ruolo di Game Master è lo stesso Claudio Di Biagio.

Attraverso quattro grandi crisi ambientali, i giocatori devono collaborare con un obiettivo preciso: mantenere in equilibrio la "Barra del respiro". Questo indicatore rappresenta il punto di pareggio perfetto tra due abissi fatali: la negazione cieca dell'emergenza da un lato e la totale rivalsa della Natura che cancella la presenza umana dall'altro.

"Il mondo sta cambiando a causa nostra, il cambiamento climatico è reale e noi non possiamo far altro che adattarci... non è la fine, è solo una quest diversa da quella che ci aspettavamo. E allora giochiamo. Rift è questo, per me."

Dall'eco-ansia all'azione narrativa

Convertire l'emergenza ambientale in dinamiche da tavolo è un'operazione culturale brillante. Trasformando l'eco-ansia in una simulazione partecipativa, il docu-game smette di colpevolizzare lo spettatore e lo rende un agente attivo, capace di concepire soluzioni pratiche per la sopravvivenza del domani.

In un crossover inaspettato tra finzione e realtà, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha fatto il suo esordio ufficiale a Lucca Comics & Games. L'iniziativa, promossa dall'Ufficio per la Comunicazione Istituzionale del Corpo insieme al Comando Provinciale di Lucca, ha visto l'allestimento di due articolati stand celebrativi nel Cortile degli Svizzeri (aperti fino al 1° novembre), inaugurati alla presenza del Prefetto Cristina Favilli, delle autorità militari e del Comandante Salvatore Concolino.

Tecnologia, fumetto e sicurezza sul territorio

L'area espositiva ha conquistato giovani e famiglie attraverso un percorso poliedrico:

Una mostra storica dedicata alla rappresentazione dei Vigili del Fuoco tra le pagine dei fumetti.

Dimostrazioni pratiche con droni e visori di realtà virtuale di ultima generazione.

Un'esposizione comparativa tra mezzi d'epoca e i più moderni veicoli di soccorso.

Il percorso interattivo "Pompieropoli" sul Baluardo San Frediano, dove i bambini hanno potuto apprendere le regole fondamentali della sicurezza.

Parallelamente all'attività divulgativa, il personale ha garantito la sicurezza dell'intero evento operando direttamente dal Centro di Gestione dell'Evento in Corso Garibaldi e dal Posto di Comando Avanzato posizionato sulle mura urbane vicino a Porta San Donato.

Soccorritori reali ed eroi dell'immaginario

Vedere i soccorritori in divisa muoversi al fianco dei cosplayer dei supereroi ha creato un cortocircuito dal forte valore simbolico. Avvicinare le istituzioni alle nuove generazioni all'interno di un contesto ludico permette di trasmettere la cultura della prevenzione senza paternalismi, trasformando la sicurezza in un valore condiviso.

La notte di Halloween ha visto il Cinema Astra accendersi per la sezione "Notti Horror" con l'anteprima di The Nameless Ballad, il nuovo atteso lungometraggio diretto da Federico Zampaglione (di ritorno dietro la macchina da presa dopo il successo internazionale di The Well). Il film uscirà nelle sale il 5 novembre distribuito da Filmclub Distribuzione in collaborazione con Scream Hub.

Un dramma music-horror firmato con Barbara Baraldi

Co-sceneggiato da Zampaglione insieme a Barbara Baraldi (scrittrice e curatrice editoriale di Dylan Dog), il film racconta la discesa nell'abisso di Sam Gallo (interpretato da Jamie Ward), un musicista inglese di origine italiana di ventisette anni. Travolto dalle pressioni dell'industria discografica e dipendente dai farmaci, Sam si isola nella sua casa d'infanzia in Italia, dove finisce per risvegliare presenze oscure che banchettano sul suo blocco creativo e sulla sua angoscia. Nel cast figurano anche Giglia Marra, Alana Boden e Fabrizio Ferracane.

Dopo la proiezione speciale del 31 ottobre alle 20:30, Zampaglione, Baraldi e Marra hanno animato un atteso talk critico insieme ai giornalisti Roberto De Feo e Andrea Bedeschi. La pellicola sbarca in Italia fortificata da un'ottima accoglienza critica internazionale registrata al 26° Tubi FrightFest di Londra: Projected Figures l'ha definita "una storia di fantasmi spaventosa", The Hollywood News "il film più inquietante di Zampaglione", mentre MovieHooker lo ha descritto come "tragico, straziante e terrorizzante". Il film intraprenderà subito un tour con regista e cast nelle principali città italiane (Torino, Milano, Roma, Napoli, tra le altre).

"Nella mia carriera cinematografica ho avuto l’onore e la fortuna di vedere i miei film proiettati in molti importanti festival in giro per il mondo. Ma il leggendario Lucca Comics & Games è un evento che ho sempre amato e al quale ho sempre desiderato partecipare. Ebbene, questo desiderio si avvera e sono felicissimo di condividere questa gioia il pubblico dell'horror! Vi aspetto tutti a Lucca per vivere questo nuovo incubo soprannaturale, alimentato da una melodia, che non avrebbe mai dovuto riemergere dall’oscurità alla quale era stata consegnata. Ma che, una volta tornata dal suo inquietante passato…TI ENTRA NELLA TESTA!"

L'Incontro tra la settima e la nona arte

L'asse creativo tra la regia horror di Zampaglione e la penna narrativa di Barbara Baraldi dimostra quanto il cinema di genere italiano tragga linfa vitale dal mondo del fumetto. La sensibilità investigativa e incubica tipica di Dylan Dog impreziosisce la pellicola, regalando al pubblico una tensione psicologica densa e stratificata.

Per la gioia dei lettori di lunga data, Panini Comics ha annunciato a Lucca il grande ritorno in edicola, in fumetteria e sullo store online della rivista antologica DC Vertigo Presenta, debuttando in fiera con una prestigiosa variant cover firmata da Stipan Morian. L'operazione recupera la preziosa eredità dello storico marchio Vertigo a cavallo tra gli anni '90 e 2000, un'etichetta che ha sdoganato il fumetto per adulti nell'immaginario collettivo.

Tre serie inedite e un apparato redazionale curato

La rivista propone tre nuove serie lanciate in contemporanea:

Bleeding Hearts di Deniz Camp e Stipan Morian: una brutale ed eclettica rilettura del mito dell'apocalisse zombie.

The Peril of the Brutal Dark: An Ezra Cain Mystery di Chris Condon e Jacob Phillips: un cupo thriller investigativo a tinte soprannaturali.

End of Life di Kyle Starks e Steve Pugh: una scoppiettante storia d'azione intrisa di humor nero centrata sulla figura di un sicario.

La pubblicazione è arricchita da un solido comparto critico, che include un'intervista esclusiva a Garth Ennis e saggi di approfondimento firmati, tra gli altri, da Gianluca Morozzi.

La riscoperta del formato antologico

In un'epoca dominata dal consumo rapido, scommettere sul ritorno della rivista antologica seriale è un'operazione culturale coraggiosa. Il formato periodico riannoda i fili con i lettori storici e offre contemporaneamente alle nuove generazioni una bussola autorevole per esplorare la complessità della Nona Arte.

Questo sessantesimo anniversario di Lucca Comics & Games conferma come la cultura pop non sia più una semplice forma di intrattenimento di consumo, ma una straordinaria piattaforma di sintesi: un luogo in cui le istituzioni incontrano la fantasia, la scienza diventa gioco di ruolo e la narrazione di genere affronta senza paura i lati più oscuri del nostro presente.