Firenze: Mercato Contadino Genuino sabato 22 febbraio

Ci sarà anche Genuino.Zero all'evento di Impact Hub “La natura delle Cose”

Proseguono le attività e gli eventi di Genuino.Zero - la start-up fiorentina che porta la spesa dai contadini locali a casa in pochi click. Il prossimo fine settimana il “mercato digitale” che ogni settimana consegna spese di filiera corta nelle case dei fiorentini, diventerà “reale” con un vero mercato che sarà un'occasione unica per incontrare i produttori, conoscerli, assaggiare le loro bontà ed anche acquistarle direttamente. Sabato 22 Febbraio appuntamento presso Impact Hub Firenze, a Rifredi, in occasione della festa per il 6° compleanno di questa realtà che da anni si è contraddistinta in città per progetti innovativi, di coesione sociale e attenzione all'ambiente.

Contesto adatto per inaugurare il primo Mercato Contadino Genuino.

Per tutto il giorno saranno presenti i produttori con le loro bontà di stagione:

• Orto di Vaggio BIO: frutta e verdura

• Orto di Casaglia: Formaggi ovini

• Azienda Agricola I Colli di Marliano BIO: Farina di grani antichi Verna, Vino, Birra e Miele

• Da Pagliana, azienda agricola BIO: Formaggi bio caprini e pecorino

• Historiam: salse storiche

• Le Spontanee BIO: cosmetica naturale

Ci saranno anche alcune artigiane che realizzano manufatti con oggetti di recupero, tessuti naturali e biologici, per la casa e la persona. Non solo acquisti durante la giornata, ma anche momenti di incontro ed apprendimento con “laboratori”.