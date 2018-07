Firenze Libro Aperto, alla Fortezza il Festival dedicato alla lettura

Mostra mercato di 32mila metri quadrati, oltre 800 incontri, 3000 ospiti tra nazionali e internazionali. Anteprima il 26 settembre con il concerto di Stefano Bollani

Uno mostra mercato di tre piani in uno spazio di 32mila metri quadrati con la presenza di oltre 500 partecipanti tra piccola, media e grande editoria proveniente da tutta Italia; oltre 800 incontri tra tavole rotonde e conferenze, presentazioni di libri, focus su scuole, letteratura, comix, enogastronomia, 3000 ospiti tra autori nazionali e internazionali e i concerti di Stefano Bollani (anteprima del Festival) e Roberto Vecchioni. E ancora, luoghi interamente a disposizione di artisti che vorranno vendere le loro opere e per la prima volta, la ‘borsa degli inediti’ attraverso la quale gli autori potranno presentare alle case editrici interessate la loro opera.

Dal 28 al 30 settembre è in programma nella Fortezza da Basso (Padiglione Spadolini) Firenze Libro Aperto, il festival del libro di Firenze con il patrocinio di Regione Toscana e Consiglio regionale della Toscana. “Ponti” è il tema conduttore scelto dalla direzione in questa edizione 2018: ‘la lettura come chiave di comprensione delle molteplici sfaccettature della realtà che sottolinei i legami nascosti e inattesi, offrendo nuove prospettive di conoscenza dell’oggi, con uno sguardo al passato e uno al futuro’. «Numerosi incontri, presentazioni ed eventi cercheranno di ridurre le distanze tra le persone, tra mondi culturali e letterari distanti, tra differenti forme di espressione e di comunicazione – spiega Paolo Cammilli, direttore del Festival - Con questo ambizioso progetto che, lo rivendichiamo con orgoglio, non si avvale di contributi pubblici, vorremmo offrire un luogo di incontro e di scambio, nel quale tutte le realtà culturali ed editoriali possano interagire con un ampio pubblico, condividendo idee e proposte per costruire così nuovi ponti da attraversare insieme».

Gli eventi «Abbiamo già le prime conferme da parte di scrittori – spiega il direttore artistico Chiara Bentivegna – che al momento rappresentano solo un 10% del totale di tutti quelli che andranno a comporre il programma del Festival: da Alicia Gimenez Bartlett a Stefano Benni, da Sandrone Dazieri a Diego De Silva passando per Vittorio Giardino, Giacomo Keison Bevilacqua, Andrea Scanzi, Valentina D'Urbano e Federica Bosco».

Ampio spazio sarà dedicato alla musica, con i concerti di mercoledì 26 settembre (anteprima Festival con galà dalle ore 19) di Stefano Bollani ‘Piano solo’. Il concerto sarà preceduto da un reading tra Marco Vichi e lo stesso Bollani. Venerdì 28 settembre sarà la volta di Roberto Vecchioni in concerto con ‘La vita che si ama tour’ (ore 21); al centro degli appuntamenti anche le illustrazioni e il fumetto, la filiera editoriale, la traduzione, la cucina, il viaggio, l’arte e la fotografia, con mostre legate al tema principale dei ‘Ponti’.

La borsa degli inediti Tutti gli autori di libri inediti potranno partecipare alla ‘Borsa degli inediti’ un incontro gratuito con gli editori presenti al Festival. Venerdì 28 Settembre, dalle ore 14 alle ore 17.30 gli autori potranno presentare alle case editrici interessate la loro opera. Saranno accettati tutti i generi letterari, compresa, ovviamente, la poesia. Gli autori dovranno presentarsi con il manoscritto, brevi note biografiche e un'accurata sinossi, che verrà discussa con gli editori.

Il cerchio degli artisti Per la prima volta all’interno di una Fiera libraria, un’intera area dello spazio espositivo sarà dedicata ad artisti che vorranno esporre e vendere le loro opere. Potranno partecipare autori con libri pubblicati, fotografi, illustratori e pittori.

Lo sport Tra i momenti di incontro anche quelli con i campioni dello sport che saranno presenti al Festival per raccontare in un dialogo con il pubblico le loro esperienze di vita.

Le scuole Firenze Libro Aperto darà ampio spazio ai giovani e alle scuole con il coordinamento di Stefania Costa presidente Associazione culturale La Nottola di Minerva. Tutte potranno partecipare al Festival. Ci saranno tre sale appositamente dedicate ai più giovani nelle quali, tre giorni su tre, dalle 10 alle 20, si alterneranno oltre 100 appuntamenti tra presentazioni di libri, laboratori, letture ad alta voce, eventi, incontri con autori e artisti. Ci sarà inoltre un’intera sezione comics e illustrazioni, con incontri ed eventi di prestigio. Sarà anche possibile per le scuole, dietro compilazione del modulo, prenotare la propria partecipazione ai singoli eventi.

Infine, un’offerta gastronomica integrata di altissimo profilo impreziosita da qualificate presenze nell’ambito dello street-food e da uno show-cooking interpretato dai migliori nomi dell’alta cucina italiana e internazionale.

Il programma è consultabile su firenzelibroaperto2018.it

Informazioni: info@firenzelibroaperto2018.it - segreteria@firenzelibroaperto.it

tel. +39 055 584378



Biglietti Firenze Libro Aperto: venerdì mattina 7 euro. Abbonamento tre giorni 20 euro. Concerto Stefano Bollani e ingresso al festival entro le 14.30 15 euro.

Prevendita biglietti concerti: circuito Box Office e Ticket One.