'Firenze e Toscana centro dell'Italia democratica e antifascista'

Firenze, 3-3-2023 - "Sabato 4 marzo Firenze e la Toscana sono chiamate a dare una grande risposta per respingere ogni violenza squadrista e per difendere i valori delle libertà costituzionali. Per primo quello all'insegnamento, gravemente offeso dal ministro Valditara con le sue parole contro una preside che ha ricordato ai suoi studenti i pericoli del fascismo e dell’indifferenza". Così Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana, che prosegue:

"La storia della Cgil si è intrecciata più volte con la resistenza antifascista perché ogni epoca ha il suo fascismo da affrontare e sconfiggere.

Oggi prende il volto delle organizzazioni di estrema destra che picchiano giovani di sinistra davanti le scuole, magari nel silenzio del governo, e assaltano le sedi sindacali. Per questo chiediamo lo scioglimento delle organizzazioni che si rifanno al fascismo.

Prende il volto del razzismo. Quanto successo sulle coste calabresi non è una fatalità, è il frutto di politiche che vietano a persone, che hanno diritto di chiedere protezione, di arrivare in Europa. E le parole del ministro Piantedosi dei giorni scorsi sono una ferita per un Paese democratico.

Prende il volto dell'omofobia. La vicenda di Lajatico, dove Forza Nuova insulta il sindaco, è solo l'ultima. L'individuazione di un "diverso" da colpire mina i fondamenti della democrazia.

Prende il volto di chi pensa di fare profitto sfruttando il lavoro, riducendolo in schiavitù o costretto a una precarietà che toglie la libertà nei luoghi di lavoro.

Ogni epoca ha i suoi fascismi da affrontare e sconfiggere. Possiamo farlo soltanto con una grande partecipazione. Scuotendo le coscienze per essere protagonisti della vita pubblica, dicendo no all’indifferenza. La Cgil Toscana invita a partecipare sabato alla manifestazione (ritrovo in piazza Ss. Annunziata alle ore 14, corteo fino alla conclusione in piazza Santa Croce), a portare ognuno il proprio antifascismo e a essere coerenti fin da subito con il bisogno di rigenerare la democrazia e la Costituzione. Dobbiamo essere partigiani e non indifferenti: Firenze e la Toscana sabato siano il centro dell’Italia democratica e antifascista", cocnlude Cgil..