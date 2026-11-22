Il 4 novembre 1966 l'Arno travolse Firenze con una violenza inaudita. In poche ore, un'ondata devastante di acqua, melma e cherosene strappò le certezze di una città simbolo del Rinascimento, sventrando botteghe storiche, invadendo le case e sommergendo sotto una coltre scura un patrimonio artistico e librario inestimabile. Fu una ferita profonda, ma anche il momento in cui il mondo intero scoprì la straordinaria capacità di reazione di una comunità e la nascita spaventosa e bellissima di un movimento di solidarietà senza precedenti.

A sessant'anni di distanza, nel 2026, quel disastro non si appiattisce sul ricordo nostalgico o sulla semplice retorica della sofferenza. Al contrario, la memoria di quella catastrofe si trasforma in un cantiere vivo di partecipazione civile, un laboratorio di creazione artistica e uno spazio di rigenerazione urbana rivolto direttamente alle nuove generazioni.

Come può l'eredità di una tragedia avvenuta sessant'anni fa offrirci strumenti d'azione concreti e chiavi di lettura per le emergenze del presente? Attraverso le celebrazioni del sessantennale, emergono cinque insegnamenti fondamentali che uniscono ieri e oggi.

Il 3 novembre 2026, alle ore 17.30, il Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio ospita un Consiglio comunale straordinario dal titolo "Angeli del fango, ieri e oggi". Su impulso del presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione e della sindaca Sara Funaro, la città riapre le sue porte agli storici volontari giunti nel 1966 da ogni angolo del pianeta. Accanto a loro, siedono i ragazzi che nel novembre del 2023 si sono rimboccati le maniche e hanno spalato il fango nelle strade alluvionate di Campi Bisenzio.

Questo incontro rivela come il senso di responsabilità e l'impulso all'aiuto reciproco non appartengano a una singola epoca, ma costituiscano un tratto capace di trasmettersi tra generazioni. La prontezza dei giovani di oggi di fronte ai disastri climatici rispecchia perfettamente l'energia di chi, sessant'anni prima, arrivò a Firenze senza conoscersi per "salvare il presente".

"Firenze è la città dei fiorentini, ma appartiene al mondo intero. Gli Angeli del fango lo dimostrarono con il loro impegno, arrivando da ogni parte del mondo per aiutare una città devastata dall’alluvione... Accoglierli in Palazzo Vecchio significa riconoscere il valore di una comunità che sa unirsi e intervenire nell’emergenza, una lezione che continua a vivere nel lavoro quotidiano di tanti volontari della protezione civile comunale."

Di fronte al dramma delle abitazioni disfatte, delle carcasse di automobili accatastate nelle vie e delle opere d'arte sfigurate dal fango, la comunità fiorentina trovò una risorsa inaspettata nella propria vocazione all'ironia. Un'attitudine raccontata con grazia dallo spettacolo Angeli del fango — Gli esseri umani quando piove, scritto da Martina Vianovi per la regia produttiva del Teatro della Toscana nell'ambito del progetto Diramazioni con la Città Metropolitana di Firenze e con il patrocinio de «La Nazione».

Debuttante in prima nazionale nei Sotterranei del Teatro della Pergola (dal 3 al 13 novembre 2026, dopo le matinée scolastiche al Nuovo Rifredi Scena Aperta e prima di approdare al Teatro Era di Pontedera e nei teatri di Castelfiorentino, Bagno a Ripoli, Pontassieve, Empoli e Scandicci), la piéce rievoca il celebre cartello affisso sulla vetrina di una macelleria appena riaperta tra le macerie.

Saper sorridere mentre si contano i danni non è stato un gesto di superficialità, ma una strategia psicologica di sopravvivenza. L'autoironia ha agito da catalizzatore per superare lo sconforto e ripartire insieme, dimostrando che la capacità di ironizzare sulle proprie disgrazie è il primo passo per non restare schiavi del trauma.

La cultura travolta dal fango nel 1966 non è una pagina chiusa della storia del restauro, ma un processo di salvataggio collettivo che dura ancora oggi. Il 4 novembre 2026, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze apre straordinariamente le sue porte fino alle 22.30 per presentare i frutti del progetto "Libri alluvionati e progetti di comunità".

Alle ore 18.30, presso la Sala Galileo, la direttrice Elisabetta Sciarra, insieme a Teresa De Robertis (Università di Firenze) e Gian Luca Corradi, presenta il volume Un’esperienza di catalogo. Libri e frammenti dall’alluvione (BncF, 2026). L'iniziativa, condotta in sinergia con il Comune di Firenze, il Liceo Michelangiolo, BiblioteCaNova Isolotto, l'Associazione Manoscritti Datati d'Italia, l'Ente nazionale Giovanni Boccaccio e l'Istituto nazionale di Studi sul Rinascimento, vede studenti e cittadini affiancare gli esperti per catalogare e restituire alla fruizione pubblica testi rari rimasti per decenni "invisibili" e accartocciati a causa del cherosene e della melma.

La serata prosegue alle 20.00 con il concerto del coro giovanile “Fuori dal coro” e con visite guidate tematiche (ore 21.00 e 21.30) nei depositi storici colpiti dall'alluvione. Questo cantiere aperto dimostra come la memoria del patrimonio danneggiato si trasformi in un'esperienza quotidiana di partecipazione e tutela del bene comune.

Affacciati sulla stessa piazza, la Santissima Annunziata, il Museo Archeologico Nazionale di Firenze e il Museo degli Innocenti condividono non solo uno dei luoghi più riconoscibili della città, ma anche una storia segnata dall’alluvione del 1966. È da questo legame che nasce il progetto espositivo comune Curare il passato e proteggere il futuro, con cui i due musei, a 60 anni dall’alluvione, raccontano insieme le conseguenze del disastro, il lavoro di recupero e restauro e le storie degli oggetti e delle persone che hanno attraversato quei giorni.

I due progetti espongono nei rispettivi spazi fotografie d’epoca, reperti archeologici restaurati, filmati, oggetti ancora ricoperti dal fango e documenti provenienti dall’archivio di entrambi i musei.Inoltre, una parte della mostra presso l’Archeologico è dedicata alla nascita del Centro di Restauro Archeologico della Toscana, il laboratorio realizzato all’indomani della tragedia negli spazi del museo per volontà del Ministero dell’Istruzione e affermatosi poi come un’eccellenza italiana internazionale. La mostra Salvati dal fango: il recupero dell’archeologia a Firenze si svolge nell'ambito del Piano Olivetti per la Cultura del Ministero, in collaborazione con il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale | Istituto Centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale.

Le celebrazioni del sessantennale scelgono la pluralità dei linguaggi artistici per elaborare il ricordo dell'acqua e riallacciare i legami della comunità:

La lettura drammatizzata al Teatro Niccolini : Mercoledì 4 novembre 2026, alle ore 21.00, va in scena Sotto una gran piova d'acqua… Sessant'anni dall'alluvione di Firenze. La drammaturgia intreccia le voci e la paura di tre prospettive diverse — un adolescente, un giornalista e un sindaco — per trasmettere la memoria viva di quella notte a chi non l'ha vissuta.

: Mercoledì 4 novembre 2026, alle ore 21.00, va in scena Sotto una gran piova d'acqua… Sessant'anni dall'alluvione di Firenze. La drammaturgia intreccia le voci e la paura di tre prospettive diverse — un adolescente, un giornalista e un sindaco — per trasmettere la memoria viva di quella notte a chi non l'ha vissuta. Il concerto sinfonico alla Basilica di Santa Maria Novella : Sempre la sera del 4 novembre, alle ore 20.30, il Lions Club Firenze Filippo Neri organizza con l'Opera di Santa Maria Novella il concerto commemorativo "60 ANNI DOPO: UN EVENTO MAGICO". Oltre 180 elementi — tra l'Orchestra "Florence Symphonietta" diretta da Grazia Rossi, i solisti Rosalba Ducato, Jieun Jeon, Mario Greco e Gabriele Spina , e le masse corali di Harmonia Cantata, Corale Santa Cecilia e BSL Quadriclavio Bologna — eseguono la Sinfonia n. 9 di Beethoven. L'intero ricavato è devoluto in beneficenza alla Croce Rossa Italiana e alla Fondazione ANT Italia ETS.

: Sempre la sera del 4 novembre, alle ore 20.30, il Lions Club Firenze Filippo Neri organizza con l'Opera di Santa Maria Novella il concerto commemorativo "60 ANNI DOPO: UN EVENTO MAGICO". La danza partecipativa di FLUSSO | BALLO 1966: Ideato da Virgilio Sieni e co-prodotto dal Teatro della Toscana con CanGo – Centro di Rilevante Interesse Nazionale per la Danza, questo progetto invita cittadine e cittadini di ogni età e abilità a prendere parte a un'azione coreografica collettiva basata su gesti legati al tema del flusso. Gli appuntamenti si tengono il 14 novembre nel centro di Firenze (lezione ore 14.00, performance ore 16.00) e il 17 novembre nel foyer esterno del Teatro Era a Pontedera (lezione ore 17.30), trasformando il movimento del corpo in uno strumento di elaborazione della memoria idrica.

L'alluvione del 1966 cessa di essere una semplice ricorrenza e diventa la lente fondamentale con cui valutare le sfide ambientali dell'era contemporanea. Il rapporto tra Firenze e l'Arno è oggi al centro del lavoro coordinato di tre commissioni consiliari del Comune, dedicate all'analisi della sicurezza idraulica, alla navigabilità, allo sviluppo dei percorsi lungo le sponde e alla valorizzazione del fiume come spazio di integrazione sociale e territoriale.

Come hanno ricordato sia la sindaca Sara Funaro sia il presidente Cosimo Guccione, l'aumento dei fenomeni meteorologici estremi legati al cambiamento climatico impone di passare dalla cultura della pura emergenza a quella della prevenzione continua e della consapevolezza del rischio. Prendersi cura del corso dell'Arno significa applicare concretamente l'insegnamento del 1966 alla tutela del territorio di domani.

A sessant'anni dal giorno in cui il fango ricoprì la bellezza di Firenze (1966-2026), la lezione della città dimostra che la vera salvaguardia di una comunità non risiede soltanto nelle opere ingegneristiche, ma nella capacità collettiva di cooperare, custodire la memoria e prendersi cura dello spazio comune.