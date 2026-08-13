​Fi-Pi-Li tra asfalto che cede e promesse svanite

Per chiunque operi nel settore delle politiche pubbliche toscane, la SGC Firenze-Pisa-Livorno rappresenta un caso di studio affascinante. Non è solo una strada, ma la spina dorsale logistica di una regione che muove merci e persone tra l'entroterra e la costa. Eppure, questa infrastruttura vitale versa in uno stato di cronica fragilità. L’ultimo cedimento strutturale registrato nei pressi di Livorno non è che l'ennesimo sintomo di un deficit manutentivo. Davanti a un asfalto che letteralmente affonda, sorge spontanea una riflessione di ordine politico e tecnico: quanto è davvero sostenibile l'attuale modello di governance per una strada di tale rilevanza strategica?

Oggi in corrispondenza dello svincolo di Stagno, al km 76 della Fi-Pi-Li, un avvallamento improvviso della pavimentazione ha costretto il Global Service a un intervento d'urgenza, imponendo la chiusura totale delle uscite per Livorno centro, in entrambe le direzioni, dalle 13:30 alle 18:00.

Dal punto di vista dell'analisi infrastrutturale, un cedimento di questa natura su una corsia di marcia non è un evento banale. È un segnale d'allarme critico che interroga la tenuta degli strati profondi del corpo stradale. Quando la manutenzione ordinaria non riesce a prevenire simili "cedimenti a freddo", la sicurezza degli automobilisti viene messa a rischio e l'efficacia del servizio di sorveglianza stradale finisce inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento.

L'operazione di ripristino è stata gestita con una logica emergenziale "in due tempi". Dopo la riapertura serale, è stato necessario programmare un nuovo fermo per la mattina di domani. Dalle 8:00 alle 10:00, le uscite per Livorno centro saranno nuovamente interdette per permettere la stesura del "tappeto di usura", lo strato bituminoso superficiale fondamentale per l'aderenza e la protezione dell'intervento di base.

Sebbene tecnicamente ineccepibile sotto il profilo del cantiere, questa modalità di intervento frammentato riflette una gestione che rincorre costantemente l'urgenza. Per le imprese, i corrieri e i lavoratori che dipendono dalla Fi-Pi-Li, queste chiusure improvvise e reiterate si traducono in costi logistici sommersi e in una perdita di prevedibilità del trasporto, evidenziando l'assenza di una pianificazione strategica di lungo periodo che superi la mera riparazione del danno manifesto.

L'instabilità dell'asfalto riapre una ferita politica mai rimarginata: il destino di Toscana Strade. La società, che nelle intenzioni dell'amministrazione regionale avrebbe dovuto centralizzare la gestione della Fi-Pi-Li e garantirne il salto di qualità, appare oggi come un progetto incompiuto. Francesco Torselli, parlamentare europeo di Fratelli d’Italia-ECR, ha sollevato interrogativi pesanti sulla gestione delle risorse: «Ancora una volta la Fi-Pi-Li finisce al centro delle cronache per un cedimento della carreggiata e la chiusura delle uscite per Livorno centro. Dov’è finita Toscana Strade? E il famoso annuncio di Giani in campagna elettorale 2020, quando prometteva che, se fosse stato eletto, avrebbe sistemato come prima cosa la Fi-Pi-Li?»

Risulta particolarmente critico l'uso di fondi pubblici per studi di fattibilità che sembrano non trasformarsi mai in opere concrete. Il rischio è che le risorse vengano assorbite da una macchina burocratica che produce carta mentre la strada, fisicamente, continua a cedere.

Il caso Fi-Pi-Li è il termometro di una preoccupante retrocessione infrastrutturale della Toscana. Se fino a vent’anni fa la regione sedeva stabilmente al tavolo della competitività con giganti come Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, oggi il quadro è radicalmente mutato.

L'immobilismo nella gestione delle grandi comunicazioni sta portando la Toscana a essere scavalcata dal Lazio e, in prospettiva imminente, dalla Campania, regioni che stanno investendo con maggiore decisione nell'ammodernamento delle proprie reti. La Fi-Pi-Li è diventata il simbolo di una politica dell'annuncio che non riesce a tradursi in infrastrutture all'altezza delle sfide europee. Senza un piano di investimenti certi e una manutenzione programmata che sostituisca la logica del "pronto soccorso", il sistema economico regionale rischia un rallentamento strutturale.

L'emergenza di Stagno non è un caso isolato, ma un monito. Una regione che ambisce a essere protagonista dello sviluppo economico nazionale non può permettersi di gestire la sua arteria principale come se fosse in una perenne fase di convalescenza. È necessaria una programmazione seria che vada oltre la posa di tappeti d'usura temporanei. I cittadini e le imprese, che con il loro lavoro finanziano indirettamente il sistema pubblico, esigono trasparenza sull'impiego dei fondi destinati a Toscana Strade e risultati tangibili sulla carreggiata.