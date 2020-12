Festività natalizie: una selezione di preziose confezioni di vini

Da degustare tra le mura domestiche con i parenti più stretti, o da regalare agli appassionati della qualità

Per il prossimo Natale, Il Borro, tenuta vitivinicola toscana nel bacino del Valdarno Superiore di proprietà di Ferruccio Ferragamo, fortemente vocata al rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema e interamente biologica dal 2015, propone Bolle di Borro Rosé Metodo Classico 2014. Ottenuto da uve Sangiovese, affinato sui lieviti per 60 mesi, è un metodo classico elegante, con un perlage fine e persistente dovuto al suo lungo affinamento. Ideale come aperitivo, per dare il via ai festeggiamenti, ma perfetto anche a tutto pasto. Ottimo per essere gustato con piatti raffinati e strutturati, di mare e di terra, è un vino dalla freschezza e dalla versatilità ineguagliabili. Un’espressione inedita del Sangiovese che stupisce sin dal primo sorso per la sua finezza. Prezzo medio di vendita al pubblico: €54,00.

Tenuta di Petrolo, storica azienda vitivinicola situata sulle pendici a Sud Est dei monti del Chianti, nella DOC Val d’Arno di Sopra, giusto al confine con il Chianti Classico, guidata da Luca Sanjust, propone per il Natale 2020 le esclusive “Magical Mystery Boxes”, un omaggio ai grandi vini che hanno fatto la storia dell’azienda rendendola tra le più celebri e riconosciute in Italia e nel mondo. L’idea regalo perfetta per sorprendere gli amanti delle eccellenze enologiche e artistiche italiane. Le Magical Mystery Boxes di Petrolo, in edizione limitata, e impreziosite da un’immagine esclusiva dell’opera “La Bevitrice di Gin” di Sabina Mirri, sono disponibili in quattro versioni

Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute propongono più di 20 confezioni che racchiudono, nelle eleganti cassette realizzate con materiali pregiati dalla Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, il gusto della tradizione e della cultura vitivinicola toscana. Le confezioni presentate nel catalogo sono divise per Tenuta. A queste si aggiungono le prestigiose cassette singole di annate storiche, le confezioni assortite, le specialità dell’azienda ed un assortimento di ricercati champagne e distillati che fanno parte della Selezione Folonari.

La Tenuta di Nozzole, simbolo storico della Famiglia Folonari, è ubicata a Greve in Chianti nel cuore della zona di produzione del Chianti Classico, e produce Nozzole Chianti Classico, La Forra Chianti Classico Riserva e Giovanni Folonari Chianti Classico Gran Selezione ma anche Il Pareto Toscana IGT e Le Bruniche Chardonnay Toscana IGT, presentati in confezioni singole, da due o tre bottiglie in cassette di legno o anche in eleganti astucci blu.

Le Tenute del Cabreo sono la casa di uno dei vini icona e simbolo del made in Italy, il Cabreo il Borgo. Cabreo nasce da un’intuizione di Ambrogio Folonari che, insieme ad altri illustri produttori toscani, dette vita alla corrente dei cosiddetti Supertuscan, vini eleganti e strutturati che rispondevano all’evoluzione e alla sensibilità di una clientela sempre più esigente e consapevole. Nelle Tenute del Cabreo sono coltivate anche uve chardonnay da cui si ottiene La Pietra, e pinot nero dalle quali nasce il Black. I tre vini sono proposti nel catalogo in una cassetta in legno da tre bottiglie in blu e oro ma anche in versione magnum da litri 1.5, 3 e 5.

La Tenuta Campo Al Mare, situata a Bolgheri, in prossimità del Mar Tirreno, produce il Baia al Vento Bolgheri Superiore, cru della Tenuta, presentato lo scorso anno sul mercato con il nuovo blend e packaging, oggi si è affermato registrando un ottimo andamento dell’annata 2017; e ancora il Bolgheri Rosso, il Bolgheri Rosato e il Vermentino Bolgheri, tutti confezionabili con combinazioni a piacimento.

La Tenuta La Fuga nel comune di Montalcino, zona identificata per la produzione della DOCG Brunello, produce La Fuga Rosso di Montalcino, Brunello di Montalcino e le Due Sorelle Brunello di Montalcino Riserva, proposte in confezioni di legno personalizzate.

Nella sezione Confezioni Assortite sono presenti le confezioni con calici da degustazione con un mix di 2 vini dalle Tenute di Toscana che si possono realizzare anche con combinazioni a scelta tra tutti i rossi delle Tenute. Le confezioni da 3 bottiglie de Il Cabreo Il Borgo Toscana IGT, Il Pareto Toscana IGT, Il Baia al Vento Bolgheri Superiore DOC, le Due Sorelle Brunello di Montalcino Riserva DOCG ed il Giovanni Folonari Chianti Classico Gran Selezione DOGC rappresentano un’idea regalo perfetta per chi cerca vini importanti, ma anche un interessante compromesso per i ristoratori che desiderano inserire una selezione dei cru dalle Tenute e non necessitano di grandi quantitativi. Nella sezione Specialità di Tenute spiccano, in astucci singoli, il Vin Santo del Chianti Classico DOC, il prezioso Olio Extravergine d’Oliva e le Grappe invecchiate di Cabreo, Bolgheri e Brunello e l’originale valigetta colorata dei B.S.T. Baby Super Tuscan. Particolare evidenza all’interno del catalogo viene data alle Annate Storiche dei cru delle Tenute, accompagnate da una prefazione dell’enologo Roberto Potentini. Patrimonio della famiglia Folonari con oltre 40.000 bottiglie dal 1980 ad oggi, sono conservate nel caveau della Tenuta di Nozzole a Greve in Chianti e vengono oggi proposte ad una selezionata clientela in ricercate cassette di rovere singole per garantire un percorso sensoriale unico nella storia della famiglia Folonari. Chiudono il catalogo una selezione di Champagne e Distillati distribuiti in esclusiva dalle Tenute Folonari su tutto il territorio italiano. Eccellenze quali le maison Louis Brochet con i suoi champagne frutto di una sapiente e raffinata miscelazione tra diversi cru di Pinot nero e Chardonnay, le distillerie storiche Daniel Boujou, Augier, Marquis de Montesquiou, con i loro Cognac de Grande Campagne AOC e Armagnac AOC, che hanno prestigiose bottiglie che arrivano fino a 80 anni di affinamento.