Fotografie di Ezio Cairoli

Le Regioni italiane vengono spesso liquidate nel dibattito pubblico come mere strutture burocratiche o costosi snodi amministrativi. Tuttavia, la quinta edizione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome ha restituito un'immagine ben diversa della governance territoriale. Nella cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha delineato un cambio di paradigma fondamentale: le Regioni devono riappropriarsi di una vera e propria "funzione generativa", erigendosi a motore propulsivo di innovazione politica e istituzionale per la modernizzazione dello Stato.

L'appuntamento non si è consumato come una passerella di rito, ma si è strutturato come un cantiere operativo ad alta intensità strategica — in piena sintonia con il monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla coesione nazionale e la responsabilità istituzionale. Dal confronto multilivello tra Governi locali, esecutivo nazionale e istituzioni europee sono emerse traiettorie precise per le politiche pubbliche dei prossimi anni.

La sessione dedicata alle politiche occupazionali ha mostrato come l'integrazione tra livelli di governo possa trasformarsi in uno straordinario fattore di competitività. Alberto Lenzi — nella sua duplice veste di presidente della Commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni e di assessore della Regione Toscana a lavoro, innovazione e infrastrutture digitali — ha condotto i lavori insieme alla ministra Maria Elvira Calderone, evidenziando una convergenza strategica che supera gli steccati politici.

Il vero elemento di sintesi emerso dal confronto è che la formazione continua e le politiche digitali rappresentano le due facce della stessa medaglia: la tecnologia va governata per liberare i lavoratori dalle mansioni usuranti, disinnescando l'ansia da automazione e garantendo una piena "cittadinanza digitale". I capisaldi dell'intesa sul lavoro e l'innovazione:

Un benchmark per l'Europa: La collaborazione strutturata tra Stato e Regioni ha consolidato un "modello italiano" della formazione che Francia e Germania oggi chiedono ufficialmente di studiare e replicare.

La collaborazione strutturata tra Stato e Regioni ha consolidato un "modello italiano" della formazione che Francia e Germania oggi chiedono ufficialmente di studiare e replicare. Governo della transizione tecnologica: Intelligenza artificiale, robotica e digitalizzazione non devono essere subite come minacce occupazionali, ma indirizzate tramite la riqualificazione delle competenze per creare nuove opportunità di lavoro qualificato.

Intelligenza artificiale, robotica e digitalizzazione non devono essere subite come minacce occupazionali, ma indirizzate tramite la riqualificazione delle competenze per creare nuove opportunità di lavoro qualificato. Infrastrutture di cittadinanza digitale: L'esperienza toscana dimostra la necessità di democratizzare l'accesso alle tecnologie, combinando i punti di facilitazione digitale sul territorio con accordi infrastrutturali sistemici (come la partnership con Telespazio per la copertura dati integrale della regione).

Nel corso dei lavori della Commissione Politiche Sociali a Palazzo Panciatichi, alla presenza del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, l'assessora Monia Monni e il sottosegretario Bernard Dika hanno posto con forza l'esigenza di ribaltare l'approccio istituzionale verso le nuove generazioni. La ricetta emersa distingue nettamente la ferma condanna di ogni fenomeno degenerativo o violento dalla responsabilità politica di affrontare le cause strutturali del malessere giovanile ("curare la malattia, non solo il sintomo").

Parallelamente, intervenendo nella sessione plenaria di chiusura in Salone dei Cinquecento, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha amplificato questa visione delineando il valore strategico del "diritto a restare": una prospettiva municipale e territoriale che impone di offrire alle nuove generazioni ragioni concrete per scommettere sul proprio Paese. I pilastri per la valorizzazione delle nuove generazioni:

La scuola come ascensore sociale: Riconnettere la funzione educativa della scuola pubblica ai principi costituzionali, superando la criticità delle classi sovraffollate (25-30 studenti) che penalizzano la qualità della didattica e l'inclusione.

Riconnettere la funzione educativa della scuola pubblica ai principi costituzionali, superando la criticità delle classi sovraffollate (25-30 studenti) che penalizzano la qualità della didattica e l'inclusione. Diritti universali contro i privilegi: Trasformare lo sport, la cultura e le opportunità formative in diritti certi e accessibili per tutti i ragazzi, offrendo presidi educativi pubblici anche dove i contesti familiari risultano fragili.

Trasformare lo sport, la cultura e le opportunità formative in diritti certi e accessibili per tutti i ragazzi, offrendo presidi educativi pubblici anche dove i contesti familiari risultano fragili. Condizioni materiali per l'autonomia: Come rimarcato da Sara Funaro di fronte alla plenaria, difendere il "diritto a restare" significa garantire lavoro dignitoso, abitazioni a prezzi accessibili e servizi di qualità sia nelle grandi aree metropolitane sia nelle aree interne ed ex-centriche.

L'incontro tra i Presidenti delle Regioni e il Ministro Raffaele Fitto ha reso palese la latente tensione politico-istituzionale tra la spinta all'accentramento statale e la difesa dell'autonomia gestionale dei territori. Le Regioni si sono presentate con una posizione di assoluta ed inedita compattezza nel rivendicare la titolarità delle risorse europee e la sostenibilità dei servizi essenziali.

Il nodo cruciale risiede nel nesso causale tra innovazione e finanza pubblica: l'esperienza delle Case di comunità rappresenta un'eccellenza nell'organizzazione della sanità territoriale, ma la creazione di queste infrastrutture fisiche e di welfare rischia di rimanere una cattedrale nel deserto se non viene garantita una copertura finanziaria stabile e pluriennale attraverso i Fondi di Coesione. Le istanze irrinunciabili presentate all'Esecutivo centralizzato:

Nessun taglio o accentramento sui Fondi di Coesione: Mantenimento integrale dei livelli di finanziamento previsti per il prossimo settennato e rifiuto di qualsiasi regia centralizzata che espropri le Regioni dal ruolo di autorità di gestione.

Mantenimento integrale dei livelli di finanziamento previsti per il prossimo settennato e rifiuto di qualsiasi regia centralizzata che espropri le Regioni dal ruolo di autorità di gestione. Difesa della sanità pubblica: Risorse certe e adeguate per tutelare il Servizio Sanitario Nazionale, nel rigoroso rispetto dell'articolo 32 della Costituzione e del monito del Presidente Mattarella .

Risorse certe e adeguate per tutelare il Servizio Sanitario Nazionale, nel rigoroso rispetto dell'articolo 32 della Costituzione e del monito del . Misure contro il carovita nella Manovra: Inserimento nella legge Finanziaria del fondo di sostegno agli affitti per i Comuni, risorse per il completamento delle opere pubbliche e interventi sul calmiere delle accise per contenere il costo dei carburanti.

Nella Commissione Ambiente, coordinata dall'assessora della Regione Sardegna Rosanna Laconi con la partecipazione del ministro Gilberto Picchetto Frattin, l'assessore toscano David Barontini ha presentato la traiettoria per la transizione ecologica. La sfida fissa un target di 4,25 GW aggiuntivi da fonti rinnovabili entro il 2030, propedeutico al raggiungimento della neutralità climatica al 2050.

La strategia regionale punta su un mix energetico coordinato e pragmatico, capace di bilanciare la spinta alla decarbonizzazione con la tutela rigorosa dell'identità paesaggistica e idrogeologica dei territori. Gli assi d'intervento del mix energetico:

Integrazione tra Geotermia e Fotovoltaico: Piena valorizzazione della risorsa geotermica — vera specificità industriale della Toscana — combinata con una forte accelerazione sul fotovoltaico per incrementare la capacità installata in tempi brevi.

Piena valorizzazione della risorsa geotermica — vera specificità industriale della Toscana — combinata con una forte accelerazione sul fotovoltaico per incrementare la capacità installata in tempi brevi. Efficientamento dell'idroelettrico esistente: Ammodernamento e riqualificazione tecnologica degli impianti già attivi, evitando ulteriori pressioni sulle aste fluviali e rispettando i vincoli della risorsa idrica.

Ammodernamento e riqualificazione tecnologica degli impianti già attivi, evitando ulteriori pressioni sulle aste fluviali e rispettando i vincoli della risorsa idrica. Certezza del quadro regolatorio: Definizione di strumenti di pianificazione trasparenti (dalla disciplina delle aree idonee al Piano regionale delle zone di accelerazione terrestri) per garantire iter autorizzativi rapidi agli investitori senza compromettere i beni paesaggistici e culturali.

L'atto politico più rilevante della manifestazione si è concretizzato nella seduta conclusiva della Conferenza delle Regioni con la formale adozione dell'"Agenda di Firenze". Consegnato direttamente al Governo nazionale e alle autorità europee, il testo si propone come una vera e propria bussola strategica per guidare la programmazione pubblica e l'attuazione delle riforme nei mesi a venire. I pilastri d'azione definiti nell'Agenda:

Messa a terra del PNRR: Presidio congiunto e operativo su tutte e sei le missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, superando i ritardi attuativi.

Presidio congiunto e operativo su tutte e sei le missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, superando i ritardi attuativi. Sicurezza territoriale e Governance etica: Linee guida condivise per gli investimenti sulla difesa del suolo, la gestione delle emergenze di protezione civile, la cybersicurezza e l'adozione responsabile dell'intelligenza artificiale nei servizi pubblici.

Linee guida condivise per gli investimenti sulla difesa del suolo, la gestione delle emergenze di protezione civile, la cybersicurezza e l'adozione responsabile dell'intelligenza artificiale nei servizi pubblici. Continuita istituzionale: Il passaggio di consegne tra il presidente Eugenio Giani e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sancisce la continuità di questo metodo di lavoro in vista della sesta edizione del Festival.

Dal Festival di Firenze emerge con chiarezza la visione di un'Italia multilivello che, superando i condizionamenti di parte, rivendica autonomia di spesa, certezza delle risorse e capacità d'ascolto per ammodernare l'architettura dello Stato. Dalla sanità al lavoro, fino alla transizione energetica, i territori hanno dimostrato di possedere la concretezza e la visione necessarie per guidare il Paese dentro le sfide europee.