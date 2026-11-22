La Fiorentina Primavera torna in Europa. Mercoledì 28 ottobre, alle ore 14:30, allo stadio “Curva Fiesole” del Rocco B. Commisso Viola Park, i giovani viola affronteranno il PFC Septemvri Sofia nella gara d’andata del secondo turno (Round 2) della UEFA Youth League.

Grazie alla conquista dello Scudetto Primavera 1 nella stagione 2025/26, la Fiorentina partecipa per il secondo anno consecutivo alla massima competizione europea riservata alle formazioni giovanili. Nella passata stagione, il cammino viola si era interrotto al primo turno contro il Legia Varsavia, dopo la sconfitta per 4-1 in Polonia e la vittoria per 3-2 nella gara di ritorno.

Quest’anno la squadra guidata da Aurelio Andreazzoli entra direttamente nel secondo turno del percorso riservato ai Campioni Nazionali, trovando sulla propria strada la formazione bulgara del Septemvri Sofia.

Il doppio confronto rappresenta un’importante opportunità per proseguire il cammino europeo. La gara di ritorno è in programma mercoledì 4 novembre, allo stadio Dragalevtsi di Sofia, con calcio d’inizio alle ore 12:30. Al termine delle due sfide sarà decretata la squadra qualificata al turno successivo.

I ragazzi di Andreazzoli arrivano all'appuntamento europeo forti dei segnali incoraggianti arrivati dal campionato, dove hanno conquistato due vittorie consecutive, tra cui il successo per 4-2 contro il Milan Primavera, dimostrando qualità, carattere e maturità nella gestione dei momenti più delicati delle partite.

Tutti i tifosi viola e gli appassionati di calcio giovanile sono invitati al Rocco B. Commisso Viola Park per sostenere la Primavera in questa importante sfida internazionale e accompagnare i ragazzi verso un nuovo traguardo europeo.

Per chi non potrà essere presente al Rocco B. Commisso Viola Park, sarà possibile seguire la diretta della partita sul sito ufficiale di ACF Fiorentina, con collegamento a partire dalle ore 14:20, per vivere tutte le emozioni della sfida e ascoltare le parole dei protagonisti.