Fabbrica Europa 2026: ​oltre i confini dell'Occidente

In un’epoca di bulimia digitale, dove il consumo culturale sembra ridursi a una frenetica accumulazione di stimoli volatili, sorge spontaneo interrogarsi sulla necessità del ritrovarsi fisico. Che senso ha, oggi, il rito di un festival? Troppo spesso queste manifestazioni si presentano come asettiche liturgie di nomi senza corpo, cataloghi di titoli giustapposti che faticano a sedimentarsi nella memoria profonda dello spettatore. La XXXIII edizione di Fabbrica Europa, dall'11 settembre all'11 ottobre 2026, si sottrae a questa logica mercantile per farsi, invece, "atto collettivo". Non siamo di fronte a una rassegna, ma a un innesto di senso, un’indagine necessaria che trasforma la scena fiorentina in un ecosistema relazionale dove il presente non viene solo osservato, ma scardinato e riabitato.

Questa filosofia trasforma il festival in un organismo che respira, distaccandosi radicalmente dalla passività del "contenuto" per abbracciare la vitalità del gesto. Come suggerito dalla direzione artistica, l’evento si configura come: "Non una semplice successione di eventi, ma gesto condiviso, poetico e corale, che prende forma nell’ascolto attivo e vivo del mondo."

È una distinzione ontologica cruciale: Fabbrica Europa non offre oggetti da contemplare a distanza di sicurezza, ma spazi del contemporaneo da attraversare, stratificando linguaggi che spaziano dalla danza alla realtà virtuale, dalla musica d'improvvisazione al pensiero filosofico.

Il cuore concettuale di questo spostamento prospettico risiede nella ridefinizione del Mediterraneo. Superando le narrazioni consolidate che lo vorrebbero confine geografico chiuso o, peggio, barriera politica, il festival lo reinventa come un "orizzonte mobile". È una sovversione necessaria per l'identità europea contemporanea: il mare non è più un limite, ma uno spazio di costruzione e conoscenza, un bacino di miti e conflitti che continuano a generare possibilità creative. La prova vivente di questa visione è il progetto Circle of Resonance, che il 20 settembre troverà dimora al Performing Arts Research Centre.

Qui, l’incontro tra Arto Tunçboyaciyan (Armenia), Derya Turkan (Turchia) e Michel Godard (Francia) trasforma la musica in un’evocazione pura. Senza spartiti né gerarchie di leadership, percussioni, kemençe e serpentone si intrecciano in un dialogo interculturale che scavalca i confini politici per farsi armonia spontanea, dimostrando che l'ascolto è l'unica vera terra comune.

Questa urgenza di abitare lo spazio, fisico e politico, trova la sua massima espressione nell’apertura dell’11 settembre sulla Terrazza del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Con DANCE PEOPLE, il coreografo libanese Omar Rajeh non mette in scena un semplice spettacolo, ma interroga la natura stessa della democrazia. Come si protegge un’identità comune? Come si abita insieme la cultura? La performance invita artisti e cittadini a partecipare a un gesto creativo che annulla la distanza tra palcoscenico e platea, trasformando il pubblico in una comunità in movimento. È un’esperienza di democrazia incarnata, dove il corpo individuale si scopre parte di un coro sociale.

Il passaggio dalla fisicità della danza alla "embodied virtual reality" del collettivo belga CREW, in scena il 12 e 13 settembre nell’evocativa cornice industriale dell’Ex Centrale Termica FIAT, non è un salto nel vuoto, ma una naturale evoluzione della ricerca sul corpo. In TREMENS_RIDE, quattro partecipanti alla volta vengono immersi in architetture fluide e costellazioni spaziali dove gli avatar sfidano la percezione. Qui, il curator-critico riconosce lo stesso nucleo tematico di Rajeh: l’occupazione dello spazio. Che sia digitale o materico, il nostro corpo è chiamato a orientarsi in realtà fluide, sfumando i confini tra il tangibile e l’illusorio e costringendoci a rinegoziare la nostra presenza nel mondo.

L'intero percorso di Fabbrica Europa 2026 converge verso una riappropriazione radicale dell'azione come scelta di libertà. Agire significa liberarsi dal pregiudizio, assumersi la responsabilità dell'indipendenza intellettuale.

In questa tensione tra i sedimenti dell'antichità — evocati dai miti fondativi — e le analisi taglienti dei pensatori contemporanei, Fabbrica Europa riesce a tenere insieme layer temporali non lineari. Il risultato è un panorama pluralista, un "futuro antico" che non rinnega le proprie radici ma le usa come perno per proiettarsi verso territori inesplorati.