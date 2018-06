Ezio Bosso e l’Orchestra Giovanile Italiana insieme per la Festa della Musica a Fiesole

Fotogallery ©Alessandro Rella-PhotoPress.it

Una settimana di condivisione tra il direttore ed i giovani musicisti dell’ OGI per una serata piena di emozioni e con attimi di vera commozione.

Nella notte del solstizio d’estate, in cui tutta l’Europa celebra la musica, l’Orchestra Giovanile Italiana è stata protagonista del concerto al Teatro Romano di Fiesole insieme alla violinista Anna Tifu, sotto la direzione del Maestro Ezio Bosso, poliedrico musicista lanciato in una straordinaria carriera internazionale di direttore, pianista e compositore, nonché testimone ufficiale della Festa per il 2018.

L’Orchestra Giovanile Italiana ed Ezio Bosso innalzano Un inno alla gioia! Questo il titolo scelto per la serata, e filo conduttore dell’intera festa, attraverso immortali capolavori come l'Ouverture del Barbiere di Siviglia di Rossini e la Quinta Sinfonia di Beethoven. Al centro del programma il brillante virtuosismo strumentale della violinista Annu Tifu sarà esaltato dall’ Esoconcerto in A e G minor op. 167 per violino, archi e timpani di Ezio Bosso.

La Festa è stata anche l’occasione per la consegna dei Premi della III edizione di Abbado Award - Musica insieme e della XVI edizione del Premio Abbiati per la Scuola, iniziative che coinvolgono il Comitato Nazionale per l’Apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, il Comitato progetto Musica, il Comune di Fiesole e l'Associazione Nazionale Critici Musicali, rappresentata sul palco dal Presidente Angelo Foletto.

Abbado Award Musica Insieme nasce per stimolare bambini e ragazzi in età scolare alla pratica esecutiva e all’interpretazione della musica d’insieme; il Premio Abbiati per la Scuola valorizza realtà scolastiche impegnate nell’ideazione e realizzazione di proposte didattico-educative di ambito musicale, di carattere interdisciplinare e a destinazione collettiva.

Il concerto è stato realizzato dal Mibact e dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica, in collaborazione con la Commissione Europea - rappresentanza in Italia, la Siae, il Comune di Fiesole e la Scuola Musica di Fiesole.

Ringraziamo l'Ufficio Stampa Fondazione Scuola di Musica di Fiesole O.n.l.u.s per la disponibilità e il Maestro Ezio Bosso per le emozioni che ci ha fatto provare.