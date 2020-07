Estate Fiorentina: musica, libri ed eventi al Conventino Caffè Letterario

In Via Giano della Bella domani, giovedì 30 luglio alle ore 19.00, ci sarà la presentazione del libro di Wikipedro

L'Estate Fiorentina è iniziata e anche quest'anno, la rassegna del Comune di Firenze offre una serie di iniziative culturali tra musica, teatro, cinema e arte, da giugno a ottobre tante opportunità di intrattenimento e valorizzazione degli spazi urbani.

L’Estate Sotto Casa del Conventino Caffè Letterario prosegue ad agosto con ricco calendario di iniziative volte alla promozione e valorizzazione dello storico Complesso del “Conventino fuori le Mura”, quali le presentazioni di libri, incontri letterari, workshop, laboratori e aperitivi musicali che si terranno nei suggestivi e affascinanti spazi del Caffè Letterario e del Complesso, luogo emblematico dei mestieri dell’arte e dell’artigianato artistico e tradizionale fiorentino. La programmazione musicale sarà a cura di Con-Vento Sonoro, un progetto dei ragazzi del Conventino Caffè Letterario, nato con l’intento di fondere l’ambiente storico culturale e dell’artigianato con la ricerca musicale, spaziando dalla musica classica, al jazz, fino alla musica ambient e live set per dare spazio all’espressione di giovani talenti e creativi nel rispetto della storicità del luogo.

“Siamo felici di questa estate al Conventino – sottolinea l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi – che ogni giorno porta eventi culturali variegati in uno spazio da poco recuperato e riaperto ai cittadini. Pur nelle dolorose economie dovute agli effetti della pandemia, siamo al fianco degli operatori che non cessano di credere e di partecipare alle proposte estive della città”.

“Ed è proprio con questa idea in mente - afferma Olivia Turchi ideatrice e curatrice del progetto - che abbiamo deciso di buttare il cuore oltre l’ostacolo, riaprendo il 18 giugno lo spazio per restituirlo ai cittadini con una programmazione culturale che potesse essere anche un’occasione di socialità e incontro”.

Il mese di luglio si concluderà con la presentazione d’eccezione del libro “Non sei mai stato a Firenze se...” - di Wikipedro edito dalla Mondadori che si terrà domani, giovedì 30 luglio alle ore 19.00. Una guida pratica, piena di storie, aneddoti e chicche per scoprire Firenze attraverso 4 passeggiate fuori dai soliti giri turistici. L’evento si svolgerà alla presenza dell’autore e del conduttore radiofonico Leonardo Canestrelli.

Nel mese di agosto proseguiranno gli appuntamenti letterari:

Martedì 4 agosto h. 18.30 - Presentazione del libro “Questione di valori” di Valter Bucelli edito da Mimesis . Alla presenza dell’autore.

. Alla presenza dell’autore. Martedì 11 agosto h. 19.00 - Presentazione del libro “L’Animale Marino” di Samuele Petrocchi edito da Il Foglio Narrativa. Alla presenza dell’autore.

Martedì 25 agosto h.18.30 - Presentazione dei libri "Ricomincio da Firenze" - Edizioni Il Foglio e "Era l'11 settembre"- Edizioni Toutcourt, di Mirko Tondi. Alla presenza dell’autore.

La programmazione musicale a cura di Con-Vento Sonoro, continuerà per tutto il mese di agosto. Nella magica atmosfera offerta dal chiostro nelle sere d’estate si terranno gli aperitivi musicali a tema: il mercoledì sarà dedicato alle lezioni di Vinyasa Yoga con Ilaria Castellino e musiche a cura di Miss Kat, il giovedì classica con l’Orchestra Cupiditas, il venerdì “Sound Ambient” e infine il sabato performance live jazz con Harry’s Jazz Combo.

Le novità non finiscono qui: venerdì 31 luglio dalle ore 16.00 alle 23.00 tornerà l’amatissimo second hand e vintage market “Only Usato in giardino”, durante il quale saranno coinvolti anche gli artigiani del Complesso che esporranno il loro "usato" tra i manufatti delle loro botteghe e si terranno performance musicali a cura di Con-Vento Sonoro, quali sound ambient con Miss Kat; neo soul jazz, afro Latin e musica caraibica con I ham Wes-aka- Wes Ivan, compositore, arrangiatore, bassista, chitarrista e tastierista diplomato al Conservatorio Olivet College e Direttore Artistico Musicale del Festival Internazionale del Cinema Classico di Granada; e infine Live set di Logan Aspin, producer e musicista fiorentino trasferitosi a Londra da qualche anno, che nelle sue performance live, grazie all’accompagnamento della chitarra e della pianola, riesce ad unire soul e funk alle basi jazz e house. Seguirà un altro evento speciale per la nostra “Estate Sotto Casa”: martedì 11 agosto alle ore 20.30 si terrà la Serata Omaggio a Ennio Morricone con Giacomo Benedetti al pianoforte, Guido Pratesi al flauto e il soprano Anna Chiara Mugnai.

Il Conventino Caffè Letterario Arte – Artigianato è un progetto di Associazione Città Sostenibile ideato e curato da Olivia Turchi, nato con lo scopo di salvaguardare e promuovere l’antico Complesso, recuperarne la sua storia e il suo vissuto per restituirlo al quartiere e ai fiorentini. Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Comune di Firenze e vede la collaborazione di Officina Creativa by Artex. Si ricorda che l’intero Complesso, rinnovato e inaugurato nell’aprile del 2009 ospita Officina Creativa by Artex, un progetto che ha portato alla trasformazione del Conventino in uno spazio polifunzionale di oltre 3500 m², sede di 30 straordinarie realtà di atelier di artista e botteghe artigiane.