Edoardo Varvarito, Bagno a Ripoli proclama il lutto cittadino

Lutto cittadino a Bagno a Ripoli per la morte di Edoardo Varvarito, scomparso in un tragico incidente stradale. Il sindaco Francesco Pignotti ha indetto una giornata di lutto cittadino per domani, mercoledì 29 luglio, quando saranno celebrate le esequie del giovane. Il ragazzo, studente 17enne dell’Isis Gobetti-Volta e residente a Bagno a Ripoli, ha perso la vita nella mattina di ieri, scontrandosi con un autobus nei pressi di Osteria nuova mentre era alla guida del suo motorino. Domani tutte le iniziative istituzionali saranno annullate e le bandiere del Comune listate a lutto. I funerali del giovane, come comunicato dalla famiglia, saranno celebrati alle ore 10.00 nella chiesa del Corpus Domini in via Reims 32 a Firenze.

"Tutta la nostra comunità - ha dichiarato il sindaco Pignotti - partecipa al dolore per la scomparsa di Edoardo. In tanti gli volevano bene, l'ondata di affetto e vicinanza alla famiglia da parte degli amici, dei suoi compagni di scuola e di sport, di tante persone che lo hanno visto crescere in paese, ci spinge a fermarci con una giornata di lutto cittadino".

"Il terribile lutto che ha colpito la famiglia Varvarito e l’intera comunità di Bagno a Ripoli con la scomparsa improvvisa del giovane Edoardo è una tragedia immensa, davanti alla quale possiamo solo stringerci in un abbraccio, per questo apprezzo molto e condivido la scelta del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, che fin dalle prime ore dopo l’incidente si è fatto interprete del dolore e dello sgomento dei propri cittadini per quanto avvenuto, di proclamare il lutto cittadino per domani, 29 luglio, giorno del funerale di Edoardo", così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha commentato la tragica morte del diciassettenne di Bagno a Ripoli, vittima di un incidente stradale nel quale è coinvolto anche un bus del servizio pubblico, e la decisione dell’amministrazione ripolese di testimoniare il cordoglio dell’intera comunità con una giornata di lutto cittadino.

"Mi unisco al dolore della famiglia, dei parenti, degli amici – ha aggiunto Giani – portando il cordoglio dell’intera Giunta Regionale".