Chi era il ragazzo morto stamani nell'incidente all'Antella

Si chiamava Edoardo Varvarito il ragazzo morto stamani nell'incidente stradale all'Antella.

Un giovane molto conosciuto, tra l'altro giocava a basket nella squadra fiorentina della Sancat.

Era figlio del titolare della ditta Varvarito Lavori, con sede a Prato.

“La notizia della morte di Edoardo Varvarito ci addolora profondamente e lascia tutti sgomenti. Di fronte alla perdita di un ragazzo di appena 17 anni vengono a mancare le parole. Ci stringiamo in un abbraccio al padre Franco, alla mamma, alla sorella e ai familiari tutti, agli amici, alla comunità di Bagno a Ripoli e a quella scolastica del Gobetti-Volta, colpite da un dolore immenso. Un pensiero particolare va anche alla grande famiglia della Sancat, dove Edoardo aveva trovato, attraverso il basket, un luogo di crescita, amicizia e condivisione. In questo momento di profonda sofferenza tutta la città è vicina a chi gli ha voluto bene e ne custodirà il ricordo con affetto”. Così la sindaca di Firenze Sara Funaro e l’assessora allo Sport Letizia Perini esprimono il loro cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Edoardo Varvarito.

“È difficile trovare le parole davanti alla perdita di un ragazzo di soli 17 anni, una vita spezzata troppo presto – aggiunge il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi -. In momenti come questo non esistono parole capaci di alleviare un dolore così grande. Possiamo soltanto stringerci con affetto intorno a chi gli ha voluto bene e condividere il loro immenso dolore”. Così il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi esprime il suo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Edoardo Varvarito.

IL DOLORE DELLA SANCAT - "Tutta la Sancat Basket e la Firenze Basketball Academy, insieme alla dirigenza, allo staff, ai genitori, alle ragazze e ai ragazzi, ai compagni di squadra di Edoardo e a tutti gli amici della famiglia Varvarito, da sempre vicina alle nostre società, sono profondamente sconvolti e addolorati per la scomparsa di Edoardo.Per noi non è solo una perdita: è un dolore che ci attraversa nel profondo, perché Edoardo è cresciuto con la nostra maglia addosso, giocando nella Sancat fin dal minibasket, sempre con entusiasmo, passione e quel sorriso che resterà per sempre nei nostri ricordi.

E in questo momento il nostro pensiero va a mamma Elisa, ad Alice e al babbo Franco, per tutti noi un grande amico, una presenza preziosa e sempre vicina alla nostra famiglia sportiva.Si tratta di una perdita immensa che colpisce duramente l’intera nostra comunità.Ci stringiamo con profonda partecipazione e commozione attorno alla famiglia, condividendo questo momento di grande dolore in un sincero e fraterno abbraccio.Riposa in pace Edo ♥️".