Domenica 'Stalle Aperte' nel 'Mugello da Fiaba'

Un latte buono, buonissimo... da favola! Latte di alta qualità e bio, quello che producono e conferiscono a Mukki gli allevamenti mugellani. L'occasione ideale per visitarli è "Stalle Aperte nel Mugello" domenica 12 maggio. L'iniziativa è organizzata da Mukki in collaborazione con l'Unione montana dei Comuni e il Comune di Borgo San Lorenzo e si svolge contestualmente alla manifestazione "Mugello da Fiaba", nel parco e Villa Pecori Giraldi

Forse non tutti sanno che furono i Medici, già nel 1400, ad impiantare un allevamento di vacche in Mugello, nella loro tenuta di Panna. La tradizione di allevare mucche, nel corso di almeno sei secoli di storia,ha condizionato la vita e il paesaggio mugellano. Domenica 12 maggio 2019, “Stalle Aperte nel Mugello” apre le porte delle aziende agricole dove viene munto il latte Selezione Mugello e Podere Centrale, per mostrare com’è al giorno d’oggi la vita in fattoria, per conoscere gli animali, le loro abitudini e la natura nella quale vivono. Quanto latte produce ogni giorno una mucca, cosa mangia e dove pascola: saranno gli allevatori a rispondere a tutte le curiosità dei bambini e delle loro famiglie. Oltre alla visita delle fattorie lungo la Via Del Latte, la giornata si svolge all’interno del parco di Villa Pecori Giraldi di Borgo San Lorenzo, dove Mukki propone la degustazione di prodotti, l’esposizione di mucche e vitellini, la mungitura.

Nella storica villa di Borgo, infatti, si svolge “Mugello da Fiaba”, un’iniziativa lunga una settimana con tantissime attività dedicate ai più piccoli disseminate per il parco e all’interno della villa. Per visitare le fattorie basta seguire la Via del Latte e i suoi cartelli.

E’ consigliabile consultare sul sito mukki.it l’elenco delle aziende agricole visitabili nella giornata, situate nei diversi comuni del Mugello. Oppure si può salire a bordo dei bus navetta: ogni ora, davanti a Villa Pecori Giraldi, partono i pulmini che accompagnano gratuitamente le persone alle stalle da visitare. Le aziende agricole sono aperte alle visite dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 mentre le attività a Villa Pecori Giraldi inizieranno dalle 9.00 per tutta la giornata.