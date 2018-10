Domenica 14 ottobre torna l’iniziativa Famiglie al museo

Attività alla Fondazione Salvatore Romano. Anche al Museo della ceramica in programma un evento

In occasione dell’iniziativa nazionale Famiglie al museo, prevista per domenica 14 ottobre 2018 e che vedrà moltissimi musei su tutto il territorio italiano aprire le proprie porte a bambini di ogni età, MUS.E e i Musei Civici Fiorentini presentano l’attività Animali di pietra presso la Fondazione Romano in Santo Spirito. Il tema generale della giornata nazionale è infatti “Piccolo ma prezioso” ed è quindi naturale proporre un’attività in uno dei musei più “piccoli e preziosi” dell’amministrazione comunale quale appunto la Fondazione Romano. Allestita nell’antico cenacolo del convento agostiniano di Santo Spirito (di cui è ancora traccia l’imponente affresco di Andrea Orcagna con Crocifissione e Ultima Cena), la Fondazione espone le opere più prestigiose raccolte dall’antiquario Salvatore Romano, particolarmente interessato ai manufatti lapidei, agli affreschi e agli arredi medievali e rinascimentali: qui trovano posto, per esempio, rilievi di Donatello e sculture di Tino da Camaino. Nella giornata di domenica 14 ottobre sculture e statue, come per incantesimo, sembreranno tornare a esprimersi, raccontare le loro vite avventurose e restituire il fascino di un passato antico. Così, fra realtà e fantasia, i bambini saranno catturati dalla magia di una favola che vedrà apparire via via fantastici leoni marini, un drago dalle fauci spalancate accompagnato da una più mite tartaruga, un amabile orsetto alle prese con terribili leoni e felini. Un’attività per bambini ma anche per adulti quindi, per ricordarci la magia che l’arte sa proporre a tutti ogni giorno. La giornata delle Famiglie al Museo può essere raccontata online con l’hashtag ufficiale #famu2018, accompagnato da #SharingHeritage, uno degli hashtag dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Tutte le info sull’iniziativa possono essere trovate sul sito www.famigliealmuseo.it

Quando: domenica 14 ottobre alle h15 e alle h16

Dove: Fondazione Salvatore Romano, piazza Santo Spirito 29 Firenze Per chi: per famiglie con bambini dai 3 ai 7 anni

Durata: 50’

Costi: ingresso gratuito minori 18 anni, disabili e accompagnatori, membri ICOM, ICOMOS e ICCROM, guide turistici e interpreti - €5,00 ridotto 18/25 anni e studenti universitari - €7,00 intero + attività €2,00 (residenti Città Metropolitana Firenze) - €4,00 (non residenti Città Metropolitana Firenze).

Il biglietto include l’accesso alla Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine (prenotazione obbligatoria). Riduzione 2x1 soci Unicoop Firenze. Prenotazione obbligatoria Tel. +39 055 2768224 – +39 055 2768558 Da lunedì a sabato 9.30-13.00 e 14.00 -17.00 Domenica e festivi 9.30-12.30 Mail info@muse.comune.fi.it

Anche a Montelupo un appuntamento nel calendario di proposte promosso dal Museo della ceramica in collaborazione con Promocultura, che ruoterà attorno al tema “Piccolo ma prezioso”: alla ricerca dei piccoli dettagli nascosti nelle opere del museo. I partecipanti saranno coinvolti nella ricerca nelle sale del Museo di piccoli elementi che abbelliscono le opere o creano stupore e sorpresa e insieme cercheremo di dire che cosa sono e perché ci hanno colpito. Ogni ragazzo sceglierà il suo piccolo oggetto della meraviglia e lo trasformerà in un ciondolo porta fortuna. Si prosegue poi il 28 ottobre con “Aspettando Halloween… Mi travesto da Museo”. Le decorazioni delle ceramiche, gli animali fantastici, i colori e le forme delle opere saranno trasformati in un vero e proprio costume di Halloween grazie a un laboratorio in 2 tappe: la creazione di una maglietta decorata a mano con tecnica mista e un trucco personalizzato del volto scelto fra una selezione di immagini di oggetti esposti. In entrambi i casi l’inizio è previsto per le ore 16.30 e ha il costo di 2 euro. Si ricorda che è aperto il MMAB Caffè fino alle ore 19.00. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Museo della ceramica, piazza Vittorio Veneto, 11; telefono 0571/51087, info@museomontelupo.it.