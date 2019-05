David Riondino e Le mille e una notte a Villa Bardini

Nuova edizione del progetto "Live! il teatro del racconto" in scena dal 26 al 29 maggio ore 18.15 nel parco monumentale della villa

Nell’ambito della ricerca su teatro e letteratura si inseriscono i cicli di “Live! Il teatro del racconto”, reading che la Compagnia Lombardi - Tiezzi organizza e promuove da anni, non solo in spazi prettamente teatrali, ma anche in particolari luoghi dotati di spessore storico e simbolico.

Dopo il successo del ciclo dedicato alle novelle del Decameron di Boccaccio, torna il progetto pensato per il Parco Monumentale di Villa Bardini di Firenze, con quattro incontri tra letteratura, musica e performatività dell’attore dal titolo: David Riondino e le mille e una notte, realizzato col contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron e con il sostegno di Comune di Firenze e Regione Toscana.

David Riondino darà voce all’affascinante intreccio di racconti tratti dalla secolare raccolta de Le mille e una notte. Accompagnato dal canto di Francesca Breschi, trasporterà il pubblico in un “fantastico” viaggio tra musica e parole, all’interno della più celebre opera della letteratura araba.

Raccolta di novelle orientali (indiane, persiane, egiziane), costituitasi a partire dal X° secolo, Le Mille e Una Notte si incentrano sulla figura del re persiano Shahryhar che, per vendicarsi del tradimento perpetratogli da una delle sue mogli, sposa ogni giorno una giovane ma la uccide dopo la prima notte di nozze. La figlia del gran visir Shaharazad escogita un piano: ogni notte gli racconterà una fiaba rimandando però la fine all’indomani, innescando così il gioco primordiale della narrazione stessa, il principio del racconto continuo che irretisce l’uditore ponendolo in stato di attesa e di curiosità. Emblema della vittoria del fascino e dell’intelligenza femminili sulla brutalità e prepotenza maschili, questa cornice di origine indo-persiana ha accolto, nei secoli successivi al suo nascere, il meglio della narrativa araba medioevale fiorita alle corti di Baghdad e del Cairo.

Gli spettatori si ritroveranno insieme ad ascoltare storie, novelle e favole sulla terrazza panoramica del giardino di Villa Bardini, in una sorta di ritiro intimo e fascinoso, con la città ai loro piedi.

Per l’occasione sarà aperta la caffetteria “La Loggetta”.

Lo spettacolo si svolgerà anche in caso di maltempo.

Orari:

Lettura ore 18.15

ingresso dalle ore 17.30

Biglietto posto unico: intero 6 euro, ridotto* 5 euro

*Feltrinelli Card, Studenti universitari

lunedì 27 maggio “Speciale Feltrinelli” ingresso per i soci: 4€

Info e prenotazioni:

info@lombarditiezzi.it

tel. 055 600 218