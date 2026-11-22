Guardare alle generazioni che si sono succedute dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi significa osservare il mondo attraverso lo specchio dei suoi cambiamenti più profondi. Ogni fascia d'età porta con sé i segni del periodo storico, economico e tecnologico in cui è cresciuta, sviluppando un modo unico di lavorare, comunicare e immaginare il futuro.

Tutto inizia nel 1946 con i Baby Boomer, così chiamati per la straordinaria impennata delle nascite avvenuta nei paesi occidentali dopo il conflitto. Nati fino al 1964, i Boomer sono cresciuti all'ombra del miracolo economico e della ricostruzione. Sono stati i protagonisti delle grandi rivoluzioni culturali e giovanili, dalla musica rock alle proteste del Sessantotto, ma hanno anche costruito la moderna società dei consumi. Per loro il lavoro ha sempre rappresentato un pilastro dell'identità personale e il posto fisso una conquista fondamentale, in un mondo ancora interamente analogico fatto di radio, carta stampata e televisione.

Subito dopo, tra il 1965 e il 1980, arriva la Generazione X. Spesso definita come una coorte di passaggio o schiacciata tra l'ingombrante presenza dei genitori Boomer e l'attenzione mediatica rivolta ai più giovani, questa generazione si distingue per un forte spirito di autonomia e pragmatismo. Sono i ragazzi cresciuti con le chiavi di casa al collo, abituati a cavarsela da soli in famiglie dove entrambi i genitori iniziavano a lavorare. Hanno vissuto sulla propria pelle la transizione epocale dalle musicassette e dai telefoni a gettoni fino all'avvento di internet, diventando un ponte naturale tra il vecchio e il nuovo mondo.

Con i Millennials, o Generazione Y, ci spostiamo tra il 1981 e il 1996. Questa è la generazione che ha affacciato la propria giovinezza sul nuovo millennio, vivendo in prima persona la nascita del web, dei telefoni cellulari e dei primi social network. Nonostante siano mediamente più istruiti rispetto alle generazioni precedenti, i Millennials hanno dovuto fare i conti con un mercato del lavoro più instabile e con l'impatto delle grandi crisi economiche globali. Questo li ha portati a rivedere le proprie priorità, cercando un maggiore equilibrio tra vita privata e carriera e dando più valore alle esperienze che al possesso materiale.

Dal 1997 al 2012 si apre l'era della Generazione Z, i primi veri nativi digitali. Chi appartiene a questa fascia d'età non ha quasi mai conosciuto un mondo privo di connessione costante, smartphone e piattaforme visive. La velocità dell'informazione ha reso la Gen Z estremamente pragmatica, fluida e globale nel modo di pensare. È una generazione molto attenta ai temi sociali, all'inclusione, alla salute mentale e all'emergenza climatica, capace di usare i linguaggi digitali non solo per intrattenimento, ma anche come strumento di attivismo e critica verso le strutture tradizionali.Il percorso prosegue poi con i più giovani.

Tra il 2013 e il 2024 sono nati i rappresentanti della Generazione Alpha, in gran parte figli dei Millennials. Per loro gli schermi touch, lo streaming e gli assistenti vocali non sono una novità tecnologica, ma l'ambiente naturale fin dai primi mesi di vita.

Infine, a partire dal 2025, si è affacciata sulla scena la Generazione Beta. Questi bambini, che oggi muovono i primi passi, cresceranno in una società profondamente plasmata dall'intelligenza artificiale, dall'automazione e dalle sfide ambientali dei prossimi decenni, scrivendo un capitolo ancora tutto da scoprire della nostra storia recente.