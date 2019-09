Cristina Donà e Anna Toscano: “In Flore” a Firenze il 13 settembre

Dialoghi inediti tra musica e letteratura venerdì alle ore 20 al Parc presso le Ex Scuderie Granducali delle Cascine

Saranno Cristina Donà, dagli anni novanta una delle voci più originali della scena musicale italiana, e Anna Toscano, poetessa, giornalista, conduttrice radiofonica e docente universitaria, le protagoniste del reading musicale di venerdì 13 settembre ore 20, al PARC- Performing Arts Research Centre presso le Ex Scuderie Gran Ducali in Piazza delle Cascine. L’evento è l’ultimo appuntamento del festival In Flore, progetto a cura dell’Associazione Arci SassiScritti, in collaborazione con Fondazione Fabbrica Europa e inserito nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2019, sostenuta dal Comune di Firenze, che prevede tre appuntamenti di incontro e ascolto tra assaggi musicali e letture, in cui il pubblico viene accompagnato in imprevedibili “fioriture” per entrare nelle atmosfere di brani, romanzi, racconti e versi.

Venerdì 13 settembre alle ore 20 Cristina Donà intersecherà con le sue canzoniil reading di Anna Toscano inserendo anche alcuni dei suoi brani più noti, tra cui Settembre e Il senso delle cose, in versione totalmente acustica. Le due artiste hanno scelto di estrarre dalla loro produzione testi e brani che permettano loro di affrontare temi diversi e a loro cari: le parole, il senso del mondo, l’amore. Il reading musicale sarà un vero e proprio intimo viaggio attraverso due voci e due generi artistici diversi.

L'associazione SassiScritti da 10 anni organizza “L'importanza di essere piccoli”, festival che riabita i borghi e i boschi dell'Appennino tosco-emiliano con musica e poesia. L’associazione ha ideato il festival “In Flore” come un percorso che da maggio, momento culmine della fioritura, si conclude a settembre, con il dischiudersi degli ultimi boccioli.

La sede scelta, PARC - Performing Arts Research Centre presso le Ex Scuderie Granducali nel piazzale delle Cascine, è uno dei nuovi luoghi della cultura a Firenze una “piazza fuori dalla città” (accessibile a piedi, con tranvia, bicicletta, auto) il posto migliore per vivere ascoltare queste conversazioni inedite immersi nella natura.

ANNA TOSCANO vive a Venezia, dove insegna presso l’Università Ca’ Foscari e collabora con altre facoltà. Scrive per testate, tra cui Il Sole24 Ore e Doppiozero. La sua sesta e nonché ultima raccolta di poesie è Al buffet con la morte, La Vita Felice 2018, preceduta da Una telefonata di mattina, 2016, Doso la polvere, 2012; liriche, racconti e saggi sono rintracciabili in riviste e antologie; sua la curatela di cataloghi e libri. Ha ideato e condotto la trasmissione radiofonica Virgole di poesia per Radio Ca’ Foscari e i suoi racconti sui luoghi del cuore per Le Meraviglie di Rai Radio 3. Per la testata on-line La Rivista Intelligente cura Venerdì in versi, da cui è nata l’antologia poetica di donne Chiamami col mio nome, La Vita Felice 2019. Come fotografa suoi scatti sono apparsi in riviste, manifesti, copertine di libri, mostre personali e collettive. Varie le esperienze teatrali, tra le quali “Voce di donna Voce di Goliarda Sapienza”. www.annatoscano.eu

CRISTINA DONÀ inizia nei primi anni novanta il lungo e felice percorso artistico che fa di lei una delle voci più originali della scena musicale italiana. Cristina ha contribuito a definire una nuova stagione del rock di matrice mediterranea, riuscendo a conquistarsi il plauso di grandi figure quali Robert Wyatt, David Byrne e Peter Walsh (già produttore di Scott Walker, di Peter Gabriel e dei Simple Minds ). Prima artista italiana a esibirsi al Meltdown Festival di Londra, Cristina Donà è sicuramente una delle poche artiste italiane capaci di “rivaleggiare” con le grandi colleghe che all'estero, proprio come lei, hanno reinventato il modello di interprete e autrice nell’ambito della musica rock. Sempre in grado di rinnovarsi, Cristina Donà è divenuta prima punto di riferimento, poi figura ispiratrice per le nuove generazioni di musicisti italiani.