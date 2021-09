Coronavirus: sei morti e 279 nuovi casi

In Toscana sono 277.279 i casi di positività al Coronavirus, 279 in più rispetto a ieri (266 confermati con tampone molecolare e 13 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 261.126 (94,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.099 tamponi molecolari e 10.417 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,6% è risultato positivo. Sono invece 5.173 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.084, -3,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 420 (16 in meno rispetto a ieri), di cui 57 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 5 uomini e una donna con un'età media di 82,7 anni.

Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

L'età media dei 279 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 31% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (266 confermati con tampone molecolare e 13 da test rapido antigenico). Sono 76.708 i casi complessivi ad oggi a Firenze (91 in più rispetto a ieri), 25.577 a Prato (49 in più), 26.094 a Pistoia (31 in più), 14.617 a Massa-Carrara (3 in più), 28.449 a Lucca (29 in più), 32.796 a Pisa (19 in più), 20.589 a Livorno (19 in più), 25.343 ad Arezzo (16 in più), 15.731 a Siena (19 in più), 10.820 a Grosseto (3 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 177 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 64 nella Nord Ovest, 38 nella Sud est.

La Toscana si trova al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 7.559 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 7.778 per 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 9.989 casi per 100.000 abitanti, Pistoia con 8.973, Pisa con 7.876, la più bassa Grosseto con 4.951.Complessivamente, 8.664 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (278 in meno rispetto a ieri, meno 3,1%).Sono 11.712 (13 in più rispetto a ieri, più 0,1%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 4.831, Nord Ovest 5.166, Sud Est 1.715).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 420 (16 in meno rispetto a ieri, meno 3,7%), 57 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 1,8%).

Le persone complessivamente guarite sono 261.126 (567 in più rispetto a ieri, più 0,2%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 261.126 (567 in più rispetto a ieri, più 0,2%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

Relativamente alla provincia di residenza, le sei persone decedute sono: 2 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Livorno, 1 a Grosseto. Sono 7.069 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.281 a Firenze, 620 a Prato, 650 a Pistoia, 530 a Massa-Carrara, 678 a Lucca, 712 a Pisa, 423 a Livorno, 536 ad Arezzo, 349 a Siena, 198 a Grosseto, 92 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 192,7 per 100.000 residenti contro il 219,3 per 100.000 della media italiana (12° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara (279,2 per 100.000), Prato (242,1 per 100.000) e Firenze (231,3 per 100.000), il più basso a Grosseto (90,6 per 100.000).

Domani mercoledì 15 settembre il Camper della regione Toscana #GiovaniSìVaccinano farà tappa a San Marcello Pistoiese dalle ore 15 alle 19, nel parcheggio antistante ex Maeba e il giorno successivo giovedì 16 settembre a Sambuca Pistoiese dalle ore 15 alle 19, nel parcheggio pubblico in località Ponte della Venturina. Il 20 settembre sarà a Serravalle Pistoiese, in località Casalguidi, dalle ore 16 alle 20 presso via Forti (tra la palestra e il campo da tennis).

All'interno il mezzo è allestito per la somministrazione dei vaccini anti-Covid-19 e per chi è interessato non è necessaria alcuna prenotazione: basterà presentarsi alla postazione mobile e aspettare il proprio turno. Le vaccinazioni saranno effettuate dal personale sanitario dell'Azienda Sanitaria.

Si è chiusa la prima parte del tour del Camper vaccini della USL Toscana sud est, quella dedicata alle manifestazioni e agli eventi.Nella prima metà di settembre sono state sei le uscite dei due Camper vaccinazione della USL, messi a disposizione dalla Misericordia di Arezzo e da Anpas: Arezzo (Giostra del Saracino e Fiera del Mestolo, Pieve Santo Stefano Festa della Madonna dei Lumi, Camucia Fiera, Monte San Savino Sagra della Porchetta, Sansepolcro Palio della Balestra).

In queste sei giornate sono state 280 le persone che hanno scelto di vaccinarsi, di queste circa il 70% in prima dose, tanti stranieri e anche numerosi minorenni. Una metodologia che sta dando buoni risultati e che trova il favore dei cittadini, infatti, oltre ai duecentottanta che si sono vaccinati, il personale ha registrato oltre 300 persone che hanno chiesto informazioni sui vaccini, sugli orari di accesso ai centri hub e su altri aspetti legati alla pandemia. Il Camper in queste occasioni si è dimostrato un efficace veicolo di comunicazione e di informazione sanitaria.

Ora il programma di vaccinazione diffusa riparte con le tappe nelle scuole e successivamente nelle aziende e presso il mondo produttivo.La formula sarà sempre la stessa e vedrà impegnati sul Camper medici, infermieri e personale amministrativo della Usl, coadiuvati da volontari della Misericordia e di Anpas e dall'Associazione Vigili del Fuoco.

Il percorso vaccinale si articolerà in spazi per l’accettazione e aree allestite per l’osservazione post-vaccino. L'accesso sarà diretto e senza prenotazioni.