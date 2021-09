GiovaniSìVaccinano: il Camper viaggia in Toscana

Il camper di Giovanisì – il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani – continua il suo viaggio per promuovere la vaccinazione contro il Covid.

Farà tappa domani, giovedì 9 settembre a Empoli, dalle 15 alle 19, all’interno del centro ‘La Vela Margherita Hack’ di Avane, in Via Magolo.

L’iniziativa #GiovaniSìVaccinano è promossa dalla presidenza della Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le ragazze e i ragazzi a vaccinarsi contro il Covid. Si potranno però vaccinare tutte le fasce d’età: dai 12 anni in su, con l’obiettivo di favorirne la vaccinazione con prima dose (vaccino Pfizer).

“Il camper, che abbiamo ideato con GiovaniSì, ha anticipato di un mese la sfida che vivremo nei prossimi mesi, diventando un modello per il Paese: portare la scienza, con i nostri camici bianchi, tra le persone, chiarendo dubbi e vaccinando senza prenotazione – spiega Bernard Dika, consigliere di Regione Toscana per le politiche giovanili -. Dalle spiagge ai concerti, dalla movida dei centri storici ai Comuni periferici, intercettiamo quella fascia di popolazione non vaccinata, perché impaurita dalle notizie false, che circolano da mesi. Il personale del nostro camper ha saputo ascoltare e rassicurare, vaccinando migliaia di persone, continueremo a farlo davanti alle scuole e nelle piccole comunità. Con Empoli diamo il via alla vaccinazione sul camper per i giovani sportivi”.

«Dopo la serata al Beat Festival del parco di Serravalle torniamo a ospitare il camper per i vaccini della Regione Toscana in un luogo facilmente raggiungibile e legato al mondo dei giovani. Ma al camper possono accedere tutti. Quindi – sottolinea il sindaco Brenda Barnini - l’invito è quello di andare e approfittare di questa occasione per vaccinarsi e iniziare il percorso di immunizzazione dal virus. Dopo l’estate tutte le attività stanno ripartendo, siamo a una settimana dall’inizio dell’anno scolastico, è il momento giusto per vaccinarsi per coloro che ancora non lo hanno fatto. Troveranno personale esperto e in grado di soddisfare tutte le richieste».

Poi fa tappa a Borgo San Lorenzo. E lo fa in occasione di Vivi lo Sport, sabato 11 settembre dalle 16 alle 21 in Piazza del Mercato.

"Anche in un ambito di festa - sottolinea l'Assessora ai Servizi alla Persona Carlotta Tai - abbiamo voluto dare l'occasione a chi ancora non lo ha fatto, di fare un gesto per la sua salute e per quella di tutti, un passo speriamo importante per un ritorno alla libertà che il Covid ci ha fino a oggi limitato. Oltre alla regione Toscana e in particolare Bernard Dika, ci tengo a fare un ringraziamento speciale al direttore della nostra Società della Salute, Michele Mezzacappa, che anche in questa occasione ha dato un supporto prezioso all'organizzazione dell'evento."

E secondo la consigliera Caterina Santelli, delegata alle Politiche Giovanili, “Quella che i giovani possono cogliere è un’opportunità. L’opportunità di scegliere, informarsi e partecipare ad un’azione civica che investe tutti noi. Scuola, lavoro e sport sono aspetti del loro quotidiano che sono stati e saranno coinvolti dalla pandemia ancora in corso, e la strada da percorrere per tornare a vivere quei momenti in serenità e libertà passa anche dal vaccino. Per questo abbiamo ritenuto importante un momento come questo di ascolto e dialogo, che permette ai ragazzi di essere cittadini attivi e consapevoli dell’importanza che ha, fare la propria parte, come lo è giocare in squadra.”

"Iniziative come queste sono davvero importanti per la nostra cittadinanza, soprattutto per raggiungere i più giovani, gli indecisi ed accorciare le distanze per la copertura vaccinale nella nostra Regione", dichiara il Direttore Generale dell'AUSL Toscana Centro.

Da domani, giovedì 9 settembre, a sabato 11 settembre il camper della Usl Toscana sud est sarà in piazza San Jacopo ad Arezzo in occasione della Fiera del Mestolo. In questo caso il camper attrezzato per la vaccinazione della USL, fornito dalla Misericordia di Arezzo, sarà per ben tre giorni nel cuore della città a disposizione di tutti.Il camper, posizionato come detto nella centrale piazza San Jacopo, sarà attivo con orario 14-19 nei giorni di giovedì 9 e venerdì 10 settembre, mentre sabato 11 settembre dalle 9 alle 18. Saranno presenti medici, infermieri e personale amministrativo della USL Toscana sud est, con la collaborazione del personale dell'Associazione Vigili del Fuoco e i volontari della Misericordia .Il percorso vaccinale si articolerà in spazi per l’accettazione e aree allestite per l’osservazione post-vaccino.

I cittadini potranno sia prenotarsi tramite il portale regionale, oppure presentarsi liberamente.Domenica 12 settembre i camper a disposizione della cittadinanza per la vaccinazione saranno due.Uno a Monte San Savino in occasione della Sagra della Porchetta e l'altro, fornito dalla associazione Ampas, sarà a Sansepolcro in occasione del Palio della Balestra.