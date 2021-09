Vaccini anti Covid: il camper al Galluzzo

Il camper per la vaccinazione anti Covid19 arriva alla Festa dello Sport. Oggi prima tappa ai giardini Niccolò Galli al quartiere 2 per il mezzo attrezzato predisposto da Comune di Firenze, Azienda Usl Toscana Centro e Società della Salute di Firenze, in cui poter sottoporsi senza prenotazione alla prima somministrazione del vaccino. Presenti anche l’assessore allo Sport Cosimo Guccione e l’assessore a Welfare e presidente Società della Salute Sara Funaro e il consigliere regionale Andrea Vannucci.

“Con il camper per la vaccinazione alla Festa dello Sport riusciamo a unire salute, divertimento, sport, socialità. - ha detto l’assessore allo Sport Cosimo Guccione – Un’opportunità in più per accelerare la campagna vaccinale, in particolare tra i giovani, e quindi per favorire la ripartenza in ogni settore, ancor più in quello dello sport che è fondamentale”.

“Il camper è partito dai giardini Niccolò Galli e farà tappa in altre luoghi della città - ha detto l'assessore a Welfare e presidente Società della Salute Funaro -, avvicinando la vaccinazione ai cittadini e portandola nei luoghi di divertimento e aggregazione. L'obiettivo è intercettare quella fascia di popolazione non ancora vaccinata perchè si possa aumentare il numero delle somministrazioni e mettere così al sicuro la salute di tutti. La scienza ci ha dato un potente metodo per combattere il Covid-19, adesso sta a noi e al nostro senso di responsabilità sfruttarlo per difendere la nostra libertà e tornare a fare una vita normale”.

Prossimi appuntamenti con il camper per la vaccinazione anti-Covid19 alla Festa dello Sport al quartiere 3 l’11 settembre presso i giardini Viale Tanini (ingresso impianti sportivi), al quartiere 4 il 18 settembre all’impianto di atletica leggera Betti (via del Filarete), al quartiere 5 il 25 settembre all’interno dell'impianto sportivo comunale Palamattioli, in via Benedetto Dei e, infine, al quartiere 1 il 2 ottobre al parco delle Cascine presso le Pavoniere, tutti nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 19.